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3COINS西門町台灣首店！日本必逛3COINS百元商店8月插旗，平價日雜超好買。

平價日雜新開店3COINS
2026-05-16 13:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:3COINS
編輯 鄭雅之

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日本平價雜貨天王3COINS插旗西門誠品武昌！台灣首店8月盛大開幕，爆買高質感日本生活雜貨。編輯 鄭雅之表示：不用再找日本代購了，開心！

日本旅遊必逛的超人氣平價生活雜貨品牌3COINS，正式宣布要來台灣了。主打只要準備3枚100日圓硬幣，就能輕鬆入手的超高質感雜貨，首間官方門市預計在2026年8月，正式插旗台北西門商圈的「誠品生活武昌」。這次登台消息一在社群平台上釋出，就立刻引發廣大雜貨迷的熱烈討論，品牌名稱象徵著300日圓的銅板價就能買到生活小確幸。

▲日本平價生活雜貨品牌3COINS，將於8月將在台北西門町誠品生活武昌開設台灣首間門市。
▲日本平價生活雜貨品牌3COINS，將於8月將在台北西門町誠品生活武昌開設台灣首間門市。
▲去日本旅遊必買的3COINS多功能折疊旅行袋，8月起在台北海外官方門市就能輕鬆入手。
▲去日本旅遊必買的3COINS多功能折疊旅行袋，8月起在台北海外官方門市就能輕鬆入手。

3coins台灣首店！西門町誠品生活武昌新亮點

引領日本時尚家居美學的3COINS，不僅價格親民，更兼具實用性與設計感。即將於8月開幕的台北西門町一號店，將帶領台灣消費者零時差體驗日本小資族和家庭主婦的精緻日常。特別推薦必買的有網路上口碑爆棚的「KITINTO微波爐料理盒」，還有主婦界人手一瓶的「兩用噴油壺」，都能讓做菜變得優雅，這座全新據點勢必成為台北下半年最受矚目的潮流逛街新地標。

▲引領日系時尚美學的3COINS質感網格收納置物架，將在西門商圈全新據點掀起搶購熱潮。
▲引領日系時尚美學的3COINS質感網格收納置物架，將在西門商圈全新據點掀起搶購熱潮。

日本人也瘋搶平價小物

專為愛旅行的人所設計的「折疊旅行袋」與「透明分層收納盒」，能讓凌亂的行李瞬間變得井然有序，而最懂少女心的「推活」系列，更是不可錯過的搶購重點。不論是專為追星族量身打造的周邊商品收納冊，還是去演唱會必備的夢幻應援袋，每款都在社群網路上擁有超高話題度，台灣的粉絲們以後不用再辛苦找日本代購，就能在西門町門市輕鬆入手。

▲追星族準備衝3COINS西門誠品武昌一號店，搶購這款能完美保護偶像周邊的透明推活展示盒。
▲追星族準備衝3COINS西門誠品武昌一號店，搶購這款能完美保護偶像周邊的透明推活展示盒。


3COINS 西門町 店家資訊

開幕時間： 預計於2026年8月正式開幕
門市地點：臺北市萬華區萬壽里武昌街二段77號，誠品生活武昌

話題新開店先來逛！

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