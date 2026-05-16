2026台南親子旅遊全攻略！和逸飯店夏季旅展51折起，飛天小女警主題套餐與端午包粽DIY限時登場。

隨著暑假旅遊旺季將至，台南親子市場再度升溫 。飯店資深編輯李維唐指出，現今家庭旅遊更看重文化深度與角色IP的結合，和逸飯店台南西門館透過「飛天小女警」與在地食材的創意串聯，並搭配實體手作活動，成功在飽和的住宿市場中建構出差異化競爭力，這類具備故事性與高CP值的產品，將是今年暑期旅展的選購焦點 。

隨著初夏氣息漸濃，許多家庭已開始規劃暑期的放電行程。身為全台唯一與美國卡通頻道合作的親子飯店，和逸飯店台南西門館近期正式宣布啟動夏季線上旅展，針對住房、餐飲及節慶體驗推出多樣化方案。本次活動不僅祭出低至51折的餐飲優惠，更結合超人氣卡通飛天小女警與傳統端午民俗，為台南府城旅遊增添更多活潑且具深度的文化色彩，滿足親子族群對吃、喝、玩、樂的一站式期待。

▲卡通主題房內充滿飛天小女警元素，一泊二食專案讓旅客沉浸在卡通世界中。圖／和逸飯店‧台南西門館提供；窩客島編輯李維唐整理



飛天小女警主題餐點結合台南在地食材

針對喜愛卡通角色的粉絲，CozziKITCHÉN餐廳即日起至6月1日推出的線上夏季旅展成為市場焦點。飯店將飛天小女警的粉、藍、綠經典色彩轉化為創意料理，並巧妙融入台南在地產物。例如選用台南大內區酪梨製作的「酪梨鮮蝦塔」，口感清新解膩，再搭配將軍區南瓜製成的「魚子醬南瓜薯泥麵包」，展現食材層次。消暑飲品「花花火龍果鳳梨氣泡飲」則運用歸仁與關廟的特色果物，營造鮮明視覺體驗。目前推出的「飛天小女警主題套餐券」優惠價599元，更驚喜加贈6吋卡通娃娃，大幅提升了用餐的收藏價值。 ▲和逸飯店台南西門館Cozzi KITCHÉN推出多款義式料理，提供旅展超值用餐選擇。圖／和逸飯店‧台南西門館提供；窩客島編輯李維唐整理

奇趣操場暢玩套餐券挑戰超值折扣

除了主題視覺餐點，對於追求高CP值且希望讓孩子充分放電的家長，飯店推出的「親子暢遊套餐券」展現極強誘因。此券原價1428元，旅展限定優惠價僅需799元，約等同於51折的深度折扣。該方案最核心的特色在於將美食與遊樂資源綑綁，家長在享受豐盛親子餐點的同時，孩童可憑券進入飯店著名的戶外百坪奇趣操場暢玩各類設施。這種讓家長輕鬆用餐、孩童盡情奔放的設計，解決了暑假期間尋找優質育兒空間的痛點，成為目前旅展預購中最受青睞的熱門品項。

▲家長可帶著孩子搭乘飯店內的卡通主題小火車，在戶外奇趣操場盡情放電。圖／和逸飯店‧台南西門館提供；窩客島編輯李維唐整理



端午佳節限定蜜豆粿粽手作親子課

因應6月即將到來的端午節，飯店打破以往單純購買粽子的傳統，將文化傳承轉化為感官體驗。飯店規劃於6月13日與6月14日兩天舉辦「端午包粽趣」活動。由CozziKITCHÉN主廚親自示範，除了介紹傳統節慶故事，更準備了糯米粉、粽葉以及香甜蜜紅豆內餡。透過主廚現場傳授綁繩技巧，讓家長與孩子共同完成專屬的蜜豆粿粽。活動每組收費799元，內容包含一名大人與一名小孩的體驗資格，參加者在完成手作後還能延續飯店的玩樂基因，前往戶外設施進行午後運動，打造極具儀式感的節慶週末。

平日慢遊台南連住專案贈限定禮遇

在住宿方案上，和逸飯店台南西門館特別鎖定平日慢活旅遊群眾。即日起至6月底推出的「來去台南住2晚」住房專案，主打平日連住兩晚僅需6600元的實惠價格，並包含自助式早餐。此外，飯店額外加贈台南限定版「卡比胖拉小提燈」，鼓勵旅客深入府城巷弄，細細品味當地的慢步調生活。針對追求更高層次互動的旅客，「卡通甜蜜能量假期」一泊二食專案則結合了飛天小女警套餐與拼豆DIY手作體驗，雙人入住每晚4125元起，讓整趟旅程從入住到退房都沉浸在愉悅的卡通氛圍中。

▲餐點融合台南在地產物，如大內酪梨製成的鮮蝦塔，視覺與味覺層次豐富。圖／和逸飯店‧台南西門館提供；窩客島編輯李維唐整理

▲飛天小女警角色造型餅乾做工精緻，是線上旅展套餐券中的亮點產品。圖／和逸飯店‧台南西門館提供；窩客島編輯李維唐整理





夏季線上旅展餐飲優惠

活動時間：即日起至2026年6月1日

活動內容：

親子暢遊套餐券：原價1428元，優惠價799元，內含親子餐點與戶外奇趣操場暢玩 。

飛天小女警主題套餐券：原價968元，優惠價599元，使用台南在地食材（如大內酪梨、將軍南瓜），加贈6吋卡通娃娃 。

端午包粽趣限定體驗

活動時間：2026年6月13日、6月14日

活動內容：

主廚現場示範包粽與綁繩技巧 。

親子共同手作「蜜豆粿粽」 。

報名費用：每組799元（含一位大人與一位小孩體驗），活動後可暢玩戶外百坪奇趣操場 。

住房專案優惠

活動時間：即日起開放預訂至2026年6月底

活動內容：

來去台南住2晚：平日連住2晚6600元起，含自助早餐及限定「卡比胖拉小提燈」 。

卡通甜蜜能量假期：一泊二食4125元起，含飛天小女警主題餐及拼豆DIY體驗 。





和逸飯店‧台南西門館

電話專線：06-702-6699

官方網站：www.cathayhotel.com.tw

飯店地址：台南市中西區西門路一段658-2號