告別長灰塵的營養品！愛之味純濃燕麥奶粉給你「全年齡照護」的美味提案，讓全家人的健康一起升級！

▲不管是想找回輕盈感的上班族，還是需要體力支援的長輩，每日透過一杯搭配輕食早餐，就能輕鬆讓全家人的健康同步升級！





用一杯的時間，為不同世代打造專屬「早晨營養艙」

你的家裡是不是也堆了大大小小的瓶罐呢？長輩嫌奶粉味道奇怪、上班族每天忙到早餐亂吃，最後那些營養品就一起躺在櫃子裡長灰塵，那些數不清的營養保健品，根本默默浪費了 ！比起天花亂墜的功效，能夠讓人願意天天飲用又輕鬆簡單，才是植入養生好習慣的關鍵！



真正讓全家大小都能安心順口喝的關鍵，是愛之味純濃燕麥奶粉全系列商品，使用澳洲燕麥，運用獨家專利水解技術及專業乾燥製程所製成的專利水解燕麥粉 ，粉體更細緻，比傳統穀粉更容易溶解沖泡，喝起來也更滑順，不會像一般穀粉有容易沉澱、卡粉或有粗顆粒感的問題。細膩且滑順的入口口感，不僅完全不用怕對長輩來說會卡喉難吞咽，也能讓各個世代輕鬆養成天天喝的好習慣！





翻轉味覺輕鬆補給行動力

比起費力說服長輩吃些瓶瓶罐罐養生，不如早上輕鬆沖泡一杯愛之味純濃燕麥雙蛋白雙效奶粉！愛之味的燕麥奶粉「藍罐 行動力」，提供了「關鍵保養 黃金三角」，有葡萄糖胺、維生素D，同時含有燕麥、牛奶雙蛋白，一杯就有252mg的鈣含量，和644mg的葡萄糖胺，聽到這邊是不是真的該每天都來一杯！直接無痛存滿體力，同時更翻轉味覺，自帶燕麥的穀香融合紐西蘭乳源奶粉，喝起來就是自然無負擔的好口感！



▲愛之味純濃燕麥雙蛋白關鍵雙效奶粉[行動力]，紐西蘭乳源奶粉搭配專利水解燕麥粉，添加維持行動力的機能成分，補充關鍵營養。

外食上班族的順暢神隊友

另外上班族超需要的順暢幫手！不但可以當作早餐，更是方便的纖維補給，只要簡單沖泡就能享有高密度的營養！對常常外食和壓力爆棚的上班族來說，想要吃到足夠份量青菜真的太難了，時常有消化不順和便秘的困擾。但還好有這款愛之味純濃燕麥專利水解燕麥粉[紅罐 順暢力]，完整補足了每天該有的纖維量，還可以當作是下午增加飽足感的點心飲品，專利水解技術讓粉質細緻好沖泡，溫水一沖變成滑順好入口的型態，10秒就搞定一杯無糖純淨燕麥飲～還有β-聚葡萄糖，精準補足外食族不順暢的問題，輕輕鬆鬆喝出最想要的輕盈順暢！



作為市售唯一的水解燕麥粉產品，愛之味保留了原始的燕麥營養和風味，沒有多餘的添加、成份單純且可以沖泡出細緻好溶解，又無負擔的燕麥飲品。裡面的甜味都是來自燕麥本身自然的甜味，完全無添加額外糖分！這樣乾淨、又沒罪惡感的補給，真的可以天天都喝！



▲專利水解技術讓燕麥粉質變得超細膩，溫水一沖即溶，10秒就能喝到飽足又輕盈的滋味。

最好的健康狀態，其實是全家都沒有壓力！

家庭中每個人生活節奏不同，擔心長輩不習慣，上班外食族怕麻煩，但愛之味這系列恰好找到了最佳平衡，可以滿足一家人完整的需求和營養力，輕鬆養生，不用吞一堆保健品也能維持好這樣的小習慣。早上出門前順手沖個熱燕麥奶粉，讓簡單的動作成為日常能夠輕鬆達成的健康儀式，有愛之味純濃燕麥奶粉系列，每天都能讓健康輕而易舉的達標！誰說維持養生一定要很辛苦！



▲愛之味純濃燕麥奶粉系列均採用專利酵素水解技術，確保粉質細緻好溶解、不沉澱 ，讓養生不再是負擔，而是每天都能輕鬆達成的生活儀式。



