不一樣的黑松！黑松沙士與黑松汽水換新裝，限時抽10萬旅遊金快衝。

經典國民飲料黑松沙士、黑松汽水換新裝，簡約美學融合永續設計，登錄發票再抽10萬旅遊金與潮流家電。編輯 鄭雅之表示：不管黑松沙士變怎樣都好喝啦！

陪伴台灣人成長的兩大國民飲品黑松沙士與黑松汽水，近期驚喜宣布全系列正式換上新包裝，不僅視覺風格變得更加清新簡約且充滿時代感，更首度將永續環保思維帶入瓶身設計，透過縮減瓶標尺寸與色彩優化，讓經典品牌注入滿滿綠色能量。為了慶祝這次華麗變身，黑松特別舉辦超狂的消費回饋活動，只要在指定期間內購買這兩款飲料並登錄發票，就有機會把價值10萬元的旅遊金大紅包帶回家，讓大家喝得過癮還有機會爽玩一波。

▲經典黑松沙士鋁罐包裝保留活力紅，流暢字體重構展現質感生活美學。 ▲人氣必喝黑松沙士寶特瓶導入短瓶標，落實環保減塑讓回收再利用更輕鬆。





減塑設計開啟綠色生活新風格

這波換裝最讓人驚艷的莫過於對環境的友善承諾，黑松沙士與黑松汽水積極響應環保政策，在寶特瓶系列導入了短瓶標技術。以600毫升的瓶裝規格來看，大幅減少了54％的標籤面積，每瓶平均省下將近1公克的塑膠用量。有趣的是，黑松汽水這次更是告別了過去經典的綠色瓶身，全面轉換為更容易回收利用的透明原色材質。身為百年企業的黑松，希望藉由包裝的小改變引領減塑大趨勢，讓消費者在享受沁涼氣泡的同時，也能輕鬆實踐減碳的質感生活。

▲國民飲料黑松沙士與黑松汽水全系列換新裝，簡約時尚設計引領綠色生活潮流。





視覺美學進化打造清爽律動感

在設計美學方面，黑松沙士保留了經典的紅基調並提升亮度，原有的彩帶與太陽意象轉化為放射狀漸層，營造出充滿陽光與活力的氛圍。黑松汽水則調整了字體斜度，展現氣泡向上跳躍的輕盈感，並利用深淺不同的綠色斜切塊面，模擬冰塊俐落切割出的視覺層次，配上大小不一的圓形氣泡，看起來既活潑又充滿涼意。這套結合現代簡約風與品牌經典元素的嶄新面貌，成功縮短了老品牌與年輕世代的距離，讓喝飲料這件事變得更有態度且更符合時尚審美。

▲台灣經典飲料黑松沙士全系列質感升級，陽光彩帶符碼詮釋品牌熱情新印象。





登錄發票抽旅遊金與人氣家電

除了瓶身變美，最讓小資族心動的絕對是好禮拿不完的活動資訊。即日起至7月7日15點59分止，只要在全台各大通路購買任一款黑松沙士或黑松汽水，記得留下發票並到活動網站完成登錄，就有資格參加10萬元、7萬多元以及5萬元旅遊金的幸運抽獎。如果在超商或家樂福等特定通路購買，加碼禮物更是驚人，包含了專業攝影愛好者最愛的相機以及高級降噪耳機。建議大家趁這波換裝熱潮，趕緊到巷口超商帶幾瓶回家試試手氣，享受沁涼口感也順便拼一波好禮。

▲黑松汽水罐裝設計結合幾何氣泡元素，清爽綠色調色塊打造律動感生活品味。





黑松沙士、黑松汽水登錄發票抽活動資訊

活動日期： 即日起至2026年7月7日15點59分止。

全通路獎項：

10萬元旅遊金，共1名。

77800元旅遊金，共1名。

5萬元旅遊金，共1名。

7-ELEVEN商品卡500元，共180名。

指定通路加碼抽：

7-ELEVEN： GoPro HERO13 Black攝影機，共1名。

全家便利商店： Sony WH-1000XM6降噪耳機，共1名。

家樂福： 象印空中微波烘烤微波爐23L，共1名。





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