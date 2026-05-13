百香雙響炮升級版！CoCo新品「紅柚雙響炮」買一送一開喝，CoCo買一送一衝下單。

CoCo買一送一優惠回歸，新品「紅柚雙響炮」買一送一、CoCo生日慶3款人氣飲品優惠，編輯張人尹表示，百香雙響炮升級版「紅柚雙響炮」必喝。

CoCo買一送一喝爆！經典手搖杯「CoCo都可」迎來29週年，這次直接用超有感價格回饋粉絲。CoCo在5/15起快閃兩天，推出3款人氣飲品下殺優惠，最低39元就能開喝。此外，CoCo更把超高人氣飲品「百香雙響炮」推出升級版新品「紅柚雙響炮」，新品開賣推出買一送一優惠，還有「百香雙響炮+紅柚雙響炮」任2杯100元組合，飲料控狂喜。



▲CoCo都可29週年生日慶開跑，5/15至5/16人氣飲品最低39元起，紅柚雙響炮買一送一。



▲CoCo都可29週年生日慶開跑，5/15至5/16人氣飲品最低39元起，粉絲準備開喝夏日快樂水。

3款人氣飲品限時下殺優惠

▲CoCo都可百香雙響炮生日優惠價45元，珍珠加椰果雙配料讓粉絲一次喝到滿滿口感。

紅柚雙響炮接力買一送一

▲CoCo都可5/20推出紅柚雙響炮買一送一，5/21至5/31再加碼雙響炮任2杯100元優惠。

CoCo生日慶優惠活動

這次CoCo都可生日慶主打3款人氣飲品同步優惠，其中經典「百香雙響炮」大杯特價45元，以百香果汁搭配茶底，再加入珍珠與椰果雙重口感，依舊是許多粉絲心中的經典款。另外還有「西西里手搗檸檬美式」特價39元，把現磨美式咖啡結合手搗檸檬與檸檬片，酸香與咖啡苦韻融合得剛剛好。另一款「葡萄柚果粒茶」同樣39元，以紅葡萄柚果粒帶來果肉口感，特別適合大餐後解膩，夏天喝起來更清爽。除了生日慶優惠之外，CoCo都可也同步推出全新「紅柚雙響炮」，以紅葡萄柚果粒搭配21歲輕烏龍茶，再加入珍珠與椰果，主打酸甜果香加上咀嚼感。在5/20好友日，粉絲只要透過官方LINE領券，就能享大杯紅柚雙響炮買一送一，等於2杯75元。接著在5/21-5/31再加碼「百香雙響炮、紅柚雙響炮」任2杯100元，不論想喝經典款還是新品都能自由搭配。活動期間：2026/05/15-05/16

活動內容：

百香雙響炮 優惠價45元 (原價70元)

西西里手搗檸檬美式 優惠價39元 (原價80元)(部分門市無咖啡品項)

葡萄柚果粒茶 優惠價39元(原價70元)







CoCo紅柚雙響炮買一送一

活動期間：2026/5/20 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動內容：透過CoCo官方LINE領券可享「紅柚雙響炮(L)」買一送一，每人可領2張券(=4杯飲料)。





CoCo5/20好友日優惠

活動期間：5/21～5/31

活動內容：都可訂、臨櫃訂購紅柚雙響炮、百香雙響炮，任2杯100元。