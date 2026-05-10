走進海拔2200公尺的森林秘境！阿里山暑假親子遊全攻略，搭福森號檜木列車入住阿里山賓館享8折禮遇。

隨著高山旅遊熱度攀升，阿里山結合百年鐵道文化推動精緻轉型。資深編輯李維唐指出，現代旅人更重視「移動間的沈浸感」，阿里山賓館透過主題列車與在地茶文化的串聯，成功將傳統避暑行程升級為高端的五感療癒盛宴。

在炎炎夏日的高溫籠罩下，尋找一處能讓心靈與身體同時降溫的淨土，成為許多家庭暑假出遊的首選。嘉義縣政府於今年夏季特別推動親子百年蒸汽火車之旅，串聯起阿里山、沼平與祝山等經典車站。位於園區核心地帶的阿里山賓館，則進一步結合高端旅遊體驗，為渴望深度慢活的旅人量身打造尊榮行程，帶領遊客穿梭在海拔2200公尺的森林間，細味雲霧繚繞的世界級地景。

▲阿里山國家森林遊樂園區慈雲寺紫藤花期即將結束，吸引遊客把握最後觀賞機會。 圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理



鐵道美學與奢華住宿的涼夏對話

為了讓旅程從啟程那一刻便充滿美感，阿里山賓館特別與指名旅行社合作，針對搭乘福森號檜木車廂列車或豪華觀光列車的房客，提供專屬的涼夏8折優惠迎賓券。這項服務將鐵道文化與優質住宿完美結合，讓旅客不再只是走馬看花，而是能在充滿檜木香氣的車廂內，看著窗外林木景致一路攀升。入住阿里山賓館後，透過視覺、觸覺與嗅覺的洗禮，五感將在清幽的森林氛圍中重獲自由，體驗極致的尊榮服務升級。



▲豪華觀光列車駛進阿里山、沼平、祝山等經典車站，串聯在地地景美學。 圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理

走訪全台最高學府與森林祕境

搭乘觀光主題列車抵達後，精彩的親子行程才剛要開始。遊客可以從沼平車站出發，順著步道探訪夏日滿水位的姊妹潭，感受翠綠林木倒映在水面的夢幻景象。隨後前往擁有台灣最高學府美譽的香林國小，以及散發古樸氣息的木造建築阿里山博物館。沿途經過三代木等經典地標，這段路程不僅是體力的舒展，更是一場知性與感性兼具的洗禮。若能在5月中下旬前到訪，還有機會在慈雲寺捕捉到紫藤花季最後的紫色浪漫身影。



▲夏日滿水位的姊妹潭，夢幻倒影與蓊鬱林木構成如夢似幻的美景。 圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理

深度體驗高山茶文化與星空療癒

除了鐵道與森林，阿里山賓館今年再度與在地旅行社合作，推出「迎夏茶旅」專車接駁遊程。旅客從嘉義高鐵站或火車站出發後，便能直接進入高山茶的故鄉，親自參與採茶與揉茶的過程，深刻感受台灣茶文化的厚度。此外，賓館更結合攝影達人推薦台灣首條療癒步道，並安排深受國內外遊客喜愛的小笠原夜遊觀星活動。從白天的森林浴到夜晚的璀璨星空，多元的套裝行程讓阿里山的夏季之美，不再僅止於日出，更包含了鐵道文化與山城的深邃風貌。



▲嘉義縣政府推動暑假親子主題列車之旅，再度掀起夏季阿里山旅遊熱潮。 圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理

雲端之森引進自然光影美學

住宿體驗本身亦是這場生活風格旅行的重要環節。阿里山賓館10F的雲端之森，打造出全森林生態景觀房，大面積的落地窗將室外的自然光線與森林綠意無縫引入室內。旅人只需躺在床上，便能看見陽光穿透林間灑落的倒影，形成一幅最美的自然動態畫作。這種強調與自然共生的設計理念，不僅提升了報導感的畫面強度，更讓每一位入住的旅客，都能在海拔2000多公尺的雲端，尋回內心的寧靜。



▲阿里山賓館10F雲端之森，大面積落地窗引入自然光線，形成全森林生態景觀。 圖／阿里山賓館提供；窩客島編輯李維唐整理





阿里山暑假親子鐵道遊優惠與活動總整理

活動名稱： 暑假鐵道親子遊，搭乘觀光主題列車入住享涼夏禮遇

活動時間： 2026年暑假期間（新聞稿發布於2026年5月8日）

活動內容：

涼夏禮遇： 凡搭乘與阿里山賓館指名合作旅行社之福森號檜木車廂或豪華觀光列車，房客即享有8折優惠迎賓券 。

迎夏茶旅： 提供嘉義高鐵站及火車站之專車接駁，包含高山茶文化導覽、採茶與揉茶體驗 。

五感療癒行程： 結合阿里山攝影達人推薦之療癒步道導覽，以及小笠原夜遊觀星體驗 。

阿里山賓館

連絡地址： 嘉義縣阿里山鄉香林村16號（阿里山國家森林遊樂區內）

官方網站： https://www.alishanhotel.com.tw/news/