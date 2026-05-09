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古早味大爆發！有春茶館夏季麵食新登場，蒜香肉燥麵到蜜糖梗粽冰一次滿足台味控。

有春茶館台中美食
2026-05-09 14:30文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

「有春茶館」推出夏季古早味麵食與甜品，從蒜香肉燥麵、芋頭排骨酥米粉湯到蜜糖梗粽冰，結合台味醃製工藝與創新手法，打造層次豐富的懷舊新滋味。

知名台中茶館「有春茶館」夏季全新古早味系列麵食登場！這回，陳老闆致力將台灣傳統醃製工藝融入餐點，帶出不同於一般麵食的風味。如：蒜香肉燥麵、青花椒酸菜牛頰肉麵、芋頭排骨酥米粉湯等，將經典台式家常風味重新詮釋，透過細緻手法呈現更具層次的味覺表現，讓懷舊元素在創新料理中重新被嚐見。

▲知名台中茶館「有春茶館」夏季全新古早味系列餐點登場，一次滿足台味控。（攝影：楊婷雅）
▲知名台中茶館「有春茶館」夏季全新古早味系列餐點登場，一次滿足台味控。（攝影：楊婷雅）
▲點「有春茶館」手路菜系列套餐，則可以80元優惠價加購整份椒鹽燒肉。(攝影：楊婷雅)

▲點「有春茶館」手路菜系列套餐，則可以80元優惠價加購整份椒鹽燒肉。(攝影：楊婷雅)

蒜香肉燥麵結合椒鹽燒肉，經典台味一次到位

「蒜香肉燥麵+椒鹽燒肉」為「有春茶館」新推出的古早味套餐，以台灣在地蒜頭與溫體豬慢火熬製肉燥，醬香濃郁、鹹香十足，均勻拌入麵條後展現出濃厚的古早風味；搭配的椒鹽燒肉則選用溫體豬肉裹上薄麵衣後高溫油炸，外層呈現金黃酥脆的口感，內裡則保有肉汁與彈性，搭配特製辣椒醬汁更加享受；而只要點手路菜系列套餐，則可以80元優惠價加購整份椒鹽燒肉。

▲「蒜香肉燥麵+椒鹽燒肉」為「有春茶館」新推出的古早味套餐。（攝影：楊婷雅）
▲「蒜香肉燥麵+椒鹽燒肉」為「有春茶館」新推出的古早味套餐。（攝影：楊婷雅）
▲蒜香肉燥麵以台灣在地蒜頭與溫體豬慢火熬製肉燥，均勻拌入麵條後展現出濃厚的古早味。（攝影：楊婷雅）
▲蒜香肉燥麵以台灣在地蒜頭與溫體豬慢火熬製肉燥，均勻拌入麵條後展現出濃厚的古早味。（攝影：楊婷雅）

芋頭排骨酥米粉湯登場，濃郁古早味暖心上桌

「芋頭排骨酥米粉湯」相當適合喜愛芋頭的饕客，結合芋頭、排骨、香菇與油蔥等經典食材，帶出溫潤傳統風味。米粉滑順不軟爛，充分吸附湯底精華；芋頭塊頭飽滿，燉煮後吸收湯汁，質地鬆軟綿密、入口即化；排骨則先經醃製與薄麵衣酥炸處理，再入湯燉煮，使外層帶有微滑口感，肉質軟嫩易分離，並保留濃郁肉香，呈現層次豐富的家常滋味。

▲「芋頭排骨酥米粉湯」結合芋頭、排骨、香菇與油蔥等經典食材，帶出溫潤傳統風味。（攝影：楊婷雅）
▲「芋頭排骨酥米粉湯」結合芋頭、排骨、香菇與油蔥等經典食材，帶出溫潤傳統風味。（攝影：楊婷雅）
▲「芋頭排骨酥米粉湯」相當適合喜愛芋頭的饕客，結合芋頭、排骨、香菇與油蔥等經典食材，帶出溫潤傳統風味。（攝影：楊婷雅）
▲芋頭塊頭飽滿，燉煮後吸收湯汁，質地鬆軟綿密、入口即化。（攝影：楊婷雅）

人氣甜品蜜糖梗粽冰，多重配料堆疊清爽甜感

「蜜糖梗粽冰」為「有春茶館」的熱門甜點之一，以冰品為基底，結合梗粽、小芋圓、仙草、地瓜圓及芋泥等多種配料（攝影：楊婷雅），層層堆疊出豐富口感，最後以紅櫻桃點綴在上頭。整體口感兼具冰涼與甜香，各式食材在口中不同層次的咀嚼感與風味變化，清爽不膩且層次分明，成為夏季相當受歡迎的甜品選擇。

▲「蜜糖梗粽冰」為「有春茶館」熱門甜點之一，配料豐富、沁涼消暑。（攝影：楊婷雅）
▲「蜜糖梗粽冰」為「有春茶館」熱門甜點之一，配料豐富、沁涼消暑。（攝影：楊婷雅）
▲「蜜糖梗粽冰」結合梗粽、小芋圓、仙草、地瓜圓及芋泥等多種配料。（攝影：楊婷雅）
▲「蜜糖梗粽冰」結合梗粽、小芋圓、仙草、地瓜圓及芋泥等多種配料。（攝影：楊婷雅）




「有春茶館」店家資訊

營業時間：11:30～21:00
地址：臺中市南屯區大進街377號
電話：04 2322 1669

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記者 蕭芷琳
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