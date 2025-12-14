台中老屋咖啡廳加1！SUMUGAGA COFFEE ROASTERS注入泰雅文化，馬告西西里喝起來。

「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」 以自家烘焙咖啡、老屋光影空間與創意特色飲品，成為咖啡愛好者必訪的台中老屋咖啡廳。

台中老屋咖啡廳加1！「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」位於離第五市場不遠處的巷弄之中，以自家烘焙咖啡和細膩空間設計迅速吸引咖啡愛好者的目光。店名源自泰雅語「祖先流傳下來的話」，老闆本身擁有豐富咖啡經驗，並致力將文化記憶融入咖啡館的每個細節，打造兼具文化情感連結的咖啡體驗。開幕短短時間內，「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」已吸引不少忠實粉絲前來造訪。

▲「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」為最新台中老屋咖啡廳。（攝影：楊婷雅）



▲SUMUGAGA COFFEE ROASTERS老闆擁有豐富的咖啡經驗。（攝影：楊婷雅）

「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」自然光自天井落下

「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」咖啡館坐落於老屋改建的建築中，保留了木梁、磚牆等原始元素，結合現代簡約設計，呈現出自然光影交錯的空間美學；空間以木質、金屬及自然色調為主，交織出溫暖舒適的環境。光線自天井灑落，長桌、單人座位與吧台分區合理，尤其適合在此好好閱讀一本書或專注工作。



▲光線自天井灑落，氛圍溫暖舒適。（攝影：楊婷雅）

「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」咖啡與文化巧妙融合

「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」主打自家烘焙咖啡豆，提供從淺焙到中焙的多種風味選擇，手沖咖啡與拿鐵等均由專業咖啡師精心操作，注重豆香與口感層次的呈現。此外，「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」亦推出多款特色創意咖啡，例如以泰安馬告取代檸檬香氣的西西里、結合香菇雞湯風味的咖啡雞湯，以及搭配特製馬告香草冰淇淋的濃縮咖啡，每一款都展現咖啡與在地文化元素的融合巧思。



▲「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」的西西里以泰安馬告取代檸檬香氣。（攝影：楊婷雅）

台中老屋咖啡迷新歡！ 「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」

「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」 不僅提供高品質自家烘焙咖啡，也以細膩空間設計與創意風味展現文化巧思。在自然光灑落的老屋中，每位訪客都能找到專屬角落，享受沉浸式咖啡時光；無論是品味手沖咖啡、嘗試特色創意飲品，或單純感受光影交錯的舒適氛圍，「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」都是值得造訪的台中老屋咖啡廳。

▲咖啡冰淇淋以濃縮咖啡搭配特製馬告香草冰淇淋。（攝影：楊婷雅）





「SUMUGAGA COFFEE ROASTERS」店家資訊

營業時間：10:00～19:00（週二公休）

地址：台中市西區大全街56-3號



台中咖啡廳情報

推薦閱讀：國美館咖啡廳加1！Tamp Temper FreeSolo Taichung Coffee，知名台中咖啡品牌三店再次展現魅力。

推薦閱讀：隱藏版台中咖啡廳！吧台席採全預約制「Mizukaffa」，喝手沖咖啡配法式甜點。

推薦閱讀：植物迷必衝！宛如植物園的台中咖啡廳、麵包店「芳奈」，毛小孩也能來。