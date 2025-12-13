台中特色咖啡館ART BAR！十年烘豆資歷職人手沖，必吃網美級油畫吐司。

台中南區ART BAR結合紐約風格與十年烘豆技術，主打夢幻油畫吐司與職人咖啡，是隱身巷弄的特色好店。

位於台中南區大慶街巷弄內的ART BAR自烘咖啡專門店，是一間充滿濃厚個人風格的隱密好店。老闆旅居紐約多年後返台，將累積十多年的咖啡烘焙技術與藝術創作結合。這裡不僅是咖啡館，更像是一間開放式的個人藝術工作室，距離大慶車站步行僅需十分鐘，是許多咖啡迷私藏的口袋名單。

紐約風格藝術空間，收藏電影公仔與畫作

店內空間洋溢著美式復古與隨興的藝術氛圍，隨處可見老闆收藏的畫作、公仔與獨特物件。為了維護高品質的寧靜空間與保護珍貴收藏，店家婉拒十二歲以下兒童與四人以上團體入內。像是電影魔鬼剋星裡的米其林寶寶公仔就藏身其中，這些充滿童趣的小細節，往往能引起來訪客人的共鳴與會心一笑。

必點招牌油畫厚片吐司，漸層色彩如雲朵般夢幻

來到這裡絕對不能錯過招牌甜點油畫厚片吐司，這可是店內最吸睛的網美級美食。主廚發揮藝術天分，利用特調乳酪抹醬、藍莓醬與橘子醬，在吐司上渲染出如雲朵般的漸層色彩。烤得酥脆的吐司咬下發出悅耳聲響，濃郁乳酪與酸甜果醬在口中交織，即便放冷了依然保有迷人的風味與口感。

歐美盛行可塔多咖啡，完美融合濃縮咖啡與牛奶

針對喜愛濃厚咖啡香氣的顧客，老闆特別推薦在歐美電影中常見的可塔多咖啡。這款飲品不同於拿鐵或澳白，是使用濃縮咖啡加入少量熱牛奶調製而成。選用中焙咖啡豆製作，讓牛奶完美融合於濃烈的濃縮咖啡中，油脂與奶泡交融出柔順卻帶有個性的口感，搭配老闆收藏的精緻杯具，質感滿分。

夏日推薦百香果通寧美式，酸甜清爽層次豐富

若想要在午後尋求一份清爽，不妨嘗試百香果通寧美式。將義式濃縮咖啡結合熱帶風情的百香果與通寧氣泡水，酸甜滋味與氣泡的刺激感非常消暑。老闆精準拿捏比例，讓尾韻保留了咖啡獨有的醇苦風味，酸甜苦香在口中達到絕妙平衡，是許多熟客一喝就愛上的創意特調。

台中南區自烘咖啡推薦，享受優雅愜意的午後時光

ART BAR自烘咖啡專門店憑藉著老闆對咖啡的執著與獨到的藝術品味，打造出別具一格的飲用環境。無論是想品嚐專業的自烘咖啡，或是享用視覺味覺雙重滿足的油畫吐司，這裡都能提供一段優雅愜意的午後時光。下次經過台中南區時，別忘了預約這間充滿紐約靈魂的特色咖啡館。