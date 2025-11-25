> 美食 > 富吉珈琲二店登場！「富喆珈琲Fuji Cafe Roastery」台中日式喫茶風咖啡廳加一，創意特調咖啡喝起來。

「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」為知名「富吉咖啡」二店，延續日式喫茶風格，提供多款手沖單品與創意炙燒豆包氣泡特調，吸引咖啡迷朝聖。

台中質感咖啡廳加1！「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」為知名的「富吉咖啡」二店，位於台中火車站附近的大興街上，空間延續日式喫茶風格營造溫馨氛圍；值得一提的是，店名中的「喆」字設計充滿巧思，象徵「兩個吉」，同時延續品牌趣味與二店概念。對於喜愛質感咖啡與日式喫茶風的咖啡迷來說，「富喆咖啡」已迅速成為必訪台中咖啡廳。▲「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」為「富吉咖啡」二店。（攝影：楊婷雅）

▲「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」進駐台中東區的鐵皮屋。（攝影：楊婷雅）

進駐鐵皮屋裡的日式喫茶風「富喆珈琲」

「富吉咖啡」二店為近期最熱門的台中東區咖啡廳，「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」進駐鐵皮屋空間，半圓吧檯搭配綠意植栽，打造溫馨又具有日式喫茶風格的空間。坐在吧檯前，咖啡迷可以近距離觀賞老闆手沖咖啡的過程，細膩的操作與咖啡香氣讓人目光忍不住停留；老闆表示，若未來開到第四家店，朋友建議命名為「吉吉富吉吉」，這段趣味對話也展現型男老闆親切幽默的一面。▲坐在吧檯前，咖啡迷可以近距離觀賞老闆手沖咖啡的過程。（攝影：楊婷雅）

富喆珈琲創意特調：炙燒豆包×阿里山咖啡豆醺上桌

富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」提供多款手沖單品咖啡，咖啡迷可依個人口味挑選喜愛的咖啡豆，或是請專業的老闆直接推薦；特別推薦限定特調咖啡，靈感源自員工聚餐時品嘗的「煙燻豆包」，炙燒後散發的迷人香氣令人印象深刻。「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」將炙燒豆包與阿里山牛磨角莊園 SL34 特殊日曬豆結合，再加入氣泡水調製，呈現如啤酒花般的清爽香氣，入口時微醺放鬆、彷彿置身居酒屋，為咖啡愛好者帶來創意而特別的咖啡特調體驗。
咖啡迷的台中咖啡廳口袋名單加一！「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」

無論是喜愛手沖咖啡的咖啡迷，還是想嘗試創意咖啡特調的旅人，「富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」都是很值得一訪的台中咖啡廳。不論是帶有禪意的日式喫茶風空間，或是手沖咖啡搭配炙燒豆包的創意特調，都令人印象深刻；總之，來到台中旅遊的咖啡迷，又多了一間質感咖啡廳可以慢慢品嚐咖啡與甜點，享受一段悠閒放鬆的午後時光。▲布丁帶有微微的奶香。（攝影：楊婷雅）

富喆珈琲 Fuji Cafe Roastery」店家資訊

營業時間：11:00～17:00（每月營業日請看IG公告）
地址：台中市東區大興街125巷2號
官方IG：點此

咖啡迷的台中咖啡廳口袋名單


