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全台最棒25間咖啡館之一！咖啡迷必訪台中咖啡廳Tamp Temper Taichung Coffee，也是亞洲50大咖啡館。

台中咖啡廳 台中美食 Tamp Temper Coffee
2025-04-26 19:02:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

百元有找也有好咖啡喝！咖啡控必喝台中自家烘焙咖啡廳「Tamp Temper Taichung Coffee」，咖啡品項多元又平價，不僅被國外旅遊網站Big 7 travel評選為「台灣25間最棒咖啡館」，也得到「亞洲50大咖啡館」殊榮，去年還在科博館附近開設「Tamp Temper Taichung Coffee二店」。
▲台中咖啡廳Tamp Temper Taichung Coffee為台灣25間最棒咖啡館之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲牆上的咖啡風味輪，是Tamp Temper Taichung Coffee打卡熱點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Tamp Temper Taichung Coffee」位於離國美館和勤美誠品綠園道不遠的民權路上，空間小巧，座位數相當有限，因此以外帶為主，比較適合獨自來喝杯咖啡、小歇片刻；若想和好友邊喝咖啡邊暢談，比較建議至座位數較多的「Tamp Temper Taichung Coffee二店」。

▲Tamp Temper Taichung Coffee店內也有販售咖啡豆/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲Tamp Temper Taichung Coffee店員親切又專業/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



雖然外帶咖啡的客人絡繹不絕，不時還有來自海外的咖啡迷專程來台中朝聖、品嚐咖啡或選購咖啡豆，但店員即使再忙碌，仍始終保持親切應對，並耐心介紹咖啡風味、專業沖煮每一杯咖啡，而或許正是因為這份貼心與溫暖的加持，讓「Tamp Temper Taichung Coffee」成為許多咖啡控心中必喝的台中咖啡館。
▲喜歡水果風味鮮明的咖啡迷，特別推薦哈密瓜剉剉和草莓水果拼盤/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Tamp Temper Taichung Coffee店家資訊

地址：台中市西區民權路286號
電話： 0903 162 572

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Tamp Temper Taichung Coffee

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服務品質
4.50
裝潢氣氛
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