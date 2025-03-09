咖啡迷一定知道的台中咖啡店「The factory mojo coffee 」，2023年進駐台中精明商圈附近，對於選豆、烘豆、沖煮咖啡皆用心講究，並且被旅遊網站Big 7 Travel評選為「台灣最棒的25間咖啡店」。另外，國立美術館旁還有一間分店「Retro mojo coffee」，空間同樣安靜舒心。



▲台中咖啡廳推薦Retro mojo coffee，為台灣最棒的25間咖啡店The factory mojo coffee分店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Retro mojo coffee採用大量木質元素，氛圍令人感到溫暖自在/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





Retro Mojo Coffee店家資訊

「Retro Mojo Coffee」採用大量木質元素，加上大面落地窗、採光絕佳，氛圍令人感到溫暖自在。二、三樓特別規劃為閱讀區，猶如圖書館的挑高書架設計，搭配設有檯燈的長桌，並且店家明文規定此區須保持安靜，尤其適合來此靜靜閱讀一本好書，抑或使用筆電辦公，因此深受自由工作者和學生喜愛。▲Retro mojo coffee二樓氛圍安靜，尤其適合閱讀以及辦公/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Retro mojo coffee如圖書館般的空間設計，吸引不少咖啡控和網美來朝聖/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Retro Mojo Coffee」除了提供數款手沖咖啡、義式咖啡、水果風味蘇打之外，還有提供可頌鬆餅、布朗尼奇諾等。其中，不少甜點控推薦，有香脆的烤焦糖以及些許肉桂粉和杏仁角點綴的烤布蕾奇諾；此外，要注意的是，「Retro Mojo Coffee」平日不限時，假日則限時兩小時。推薦閱讀： 隱藏版台中咖啡廳！吧台席採全預約制「Mizukaffa」，喝手沖咖啡配法式甜點。 ▲Retro mojo coffee的咖啡為眾多咖啡迷的心頭好/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：台中市西區五權西路一段116號

電話：04 2375 5592