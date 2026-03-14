南投賞櫻一日遊！杉林溪櫻花一日遊、清境農場櫻花一日遊景點，櫻花季賞櫻全要拍。

南投賞櫻一日遊！近期想來南投賞櫻花，錯過九族櫻花季，還有杉林溪櫻花、清境農場櫻花正在盛開中，滿山滿谷櫻花花海絕對要拍到，除了賞櫻花，還能順遊杉林溪、清境農場周邊景點、吃美食，窩客島這次幫你整理杉林溪櫻花一日遊、清境農場櫻花一日遊行程，快趁櫻花季尾聲來南投賞櫻花、拍美照。



▲南投櫻花一日遊！杉林溪櫻花 清境農場櫻花一日遊推薦，南投賞櫻跟著玩。



▲南投櫻花一日遊！杉林溪櫻花 清境農場櫻花一日遊推薦，南投賞櫻跟著玩。





杉林溪櫻花一日遊：杉林溪森林生態渡假園區、八卦茶園、竹青庭人文空間

杉林溪森林渡假園區目前有粉嫩椿寒櫻、雪白色霧社櫻花滿山盛開，尤其櫻花河岸的整面櫻花倒影超夢幻，園區內還有超過2000株郁金香、葉牡丹盛開，以及多個森林系景點，，其中必拍松瀧岩瀑布壯觀的天然岩洞，而中部最美櫻花隧道「八卦茶園」，雖然垂枝櫻花隧道已入尾聲，但壯闊的茶園步道、山巒美景仍很值得順路觀賞，最後推薦必去「竹青庭人文空間」，由5000片竹片編織而成，讓你像在洞穴中吃道地的土雞煲，南投竹山杉林溪櫻花一日遊玩起來。





杉林溪森林生態渡假園區 位置資訊

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

電話：04-9261-1217

完整介紹由部落客「揚子陵」於窩客島分享：2025杉林溪森林生態渡假園區，椿寒櫻2/24即時現況????｜2025杉林溪郁金香​​​​​​​、葉牡丹。





八卦茶園 位置資訊

地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

電話：0933-473-703

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：中部最美櫻花隧道【八卦茶園】青山藍天、茶園粉櫻一次盡收，迴音亭裡俯瞰層層茶園和粉紅巨龍簡直美呆｜南投竹山景點





竹青庭人文空間 位置資訊

地址：南投縣竹山鎮菜園路27號台西客運2樓

電話：04-9265-6176

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：「竹青庭人文空間」隱藏客運裡的餐廳！全台最美竹編造型客運站 在地竹山特色料理。



▲杉林溪櫻花一日遊！杉林溪森林生態渡假園區必拍櫻花倒影。(攝影：部落客 揚子陵，圖片為歷年花況)



▲杉林溪櫻花一日遊！最美竹編造型客運站「竹青庭人文空間」，二樓空間由5000片竹片打造。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享，圖片為歷年花況)





清境農場櫻花一日遊：清境農場、星嵐拉麵、Mountain bica cafe

來南投賞櫻花必去的「清境農場」，目前櫻花花況約還有3～4成左右，可以在粉嫩櫻花林下，與超萌的黑鼻羊近距離互動，搭配歐風城堡、壯闊山巒，隨手一拍都能拍出網美照，賞完櫻花推薦到全台最美拉麵店「星嵐拉麵」，除了周邊絕美櫻花花海外，還能在這吃到濃厚拉麵，僅於週五至週日營業，而不限時咖啡廳「Mountain Bica Cafe」，大片落地窗直接讓你看到清境山嵐美景，極簡木質風裝潢搭配茶點，讓你邊欣賞美景邊享下午茶時光。





清境農場 位置資訊

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號5號

電話：04-9280-2172

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆 」於窩客島分享：清境農場櫻花季，漫步櫻花林與萌呆笑笑羊互動，粉嫩櫻花海盛開!





星嵐拉麵 位置資訊

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷40之1號

電話：0909-626-399

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：南投縣仁愛鄉南投清境賞櫻景點推薦｜駿亦景觀民宿和星嵐拉麵,櫻花季必訪

Mountain bica cafe 位置資訊

地址：南投縣仁愛鄉信義巷34-11附1號

電話：0911-958-558

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：南投清境景觀咖啡廳！Mountain bica cafe不限時夢幻景觀，享壯闊山景下午茶。



▲清境農場櫻花一日遊！清境農場粉嫩櫻花花海，還能近距離與黑鼻羊互動。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆，圖片為歷年花況)



▲清境農場櫻花一日遊！南投不限時咖啡廳Mountain bica cafe，大面積落地窗觀賞南投山嵐美景。(攝影：部落客 Jason's Life)

賞櫻順遊景點推薦清單

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更多 南投櫻花一日 照片：

▲杉林溪櫻花一日遊！杉林溪森林生態渡假園區櫻花步道。(攝影：部落客 揚子陵，圖片為歷年花況)



▲杉林溪櫻花一日遊！杉林溪森林生態渡假園區櫻花步道。(攝影：部落客 揚子陵，圖片為歷年花況)

▲杉林溪櫻花一日遊！杉林溪森林生態渡假園區內有郁金香、葉牡丹與多個森林系景點可以順遊。(攝影：部落客 揚子陵，圖片為歷年花況)



▲杉林溪櫻花一日遊！賞完杉林溪櫻花，推薦順遊八卦茶園觀賞山巒美景。(攝影：部落客 撒野樂活小村婦，圖片為歷年花況)



▲杉林溪櫻花一日遊！最美竹編造型客運站「竹青庭人文空間」吃竹山道地美食。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)

▲清境農場櫻花一日遊！清境農場粉嫩櫻花花海，還能近距離與綿羊、黑鼻羊互動。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆，圖片為歷年花況)



▲清境農場櫻花一日遊！號稱全台最美拉麵店「星嵐拉麵」，清境農場賞櫻順遊推薦。(攝影：部落客 省錢旅遊達人)