南投九九峰園區3/9試營運！全台唯一168公尺高空氦氣球，試營運全票99元與早鳥預約免費入園攻略。

薰衣草森林歡慶25週年，正式於南投草屯開啟2.0新篇章。資深編輯李維唐指出，該園區不僅引進全台唯一觀光氦氣球，更將觀光轉型為立體維度的生活提案，這種深度結合風土與永續的策展模式，標誌著台灣休閒產業從單純賞花邁向生態與美學共融的新高度。

自台中新社起家，引領台灣療癒休閒風潮的「薰衣草森林」，在創立25週年之際迎來重要里程碑。品牌正式宣告邁入2.0階段，於南投縣草屯鎮打造全新場域「南投九九峰園區」，並於2026年3月9日啟動試營運 。這座園區不僅是觀光景點，更定位為「立體維度的森林生活提案型場域」，融合全台唯一168公尺繫留式觀光氦氣球、永續地景、生活策展及匯聚南投風土的餐飲體驗，邀請旅人從地平面升至高空，以全新視角重新認識土地與自然。

▲在薰衣草花田簇擁下，全台唯一觀光氦氣球於南投九九峰緩緩升空。圖／薰衣草森林提供；窩客島整理



南投九九峰新地標，168公尺高空氦氣球挑戰世界級景觀

園區內最受矚目的亮點，莫過於斥資自法國引進的全台唯一繫留式觀光氦氣球 。這顆具備168公尺升空高度的氦氣球，不僅是園區的視覺主軸，更是目前全球現役營運中高度最高的觀光氦氣球 。在氣候條件允許下，旅人可搭乘升空，將九九峰特有的火炎山礫岩地形、層層堆疊的雲海與壯麗夕陽盡收眼底 。試營運期間特別開放晚間搭乘，發光的球體在夜空中猶如明月，與地面的森林燈火交相輝映，創造出極具震撼力的立體視覺體驗 。

▲搭乘氦氣球可升至168公尺高空，俯瞰九九峰壯闊的山巒與地景。圖／薰衣草森林提供；窩客島整理

順應自然地形的永續地景，野性花園與原生林相共生

「南投九九峰園區」在設計之初便強調與環境和諧共處 。設計團隊順應九九峰原始坡度，保留超過300株原生喬木，並刻意減少50%的混凝土使用量，落實永續開發理念 。景觀方面攜手「山下植美」團隊，導入多樣化的台灣原生種植物，打造出「15度草原」與「四季花園區」，呈現疏落有致且充滿野性美學的植被景觀 。步道規劃細膩地保留老樹樹洞，並將其轉化為充滿童趣的森林故事畫作，讓環境教育在漫步間自然發生。

▲園區花園景觀導入台灣原生植物，展現出富有層次感的野性美學。圖／薰衣草森林提供；窩客島整理



生活策展與藝術共創，從空中步道到五感手作

園區將美學與教育深度融合，於「療癒&SOMETHING」策展空間推出首檔展覽《冉冉森起—山林氣息簿》，帶領遊客從不同海拔高度深入瞭解森林生態 。此外，「薰衣草森林Select」提供調香與香皂DIY課程，讓森林的氣息能隨旅人帶回家中 ；「Otto2藝術美學」則為親子族群打造森林創作體驗 。特別值得一提的是，園區設置了「藍色小精靈林空中步道」，以黑枕藍鶲為設計靈感，讓孩子與成人能以貼近樹梢的高度，近距離觀察自然生態。

▲園區「療癒 & SOMETHING」策展空間首檔展覽《冉冉森起—山林氣息簿》。圖／薰衣草森林提供；窩客島整理

風土餐桌串聯在地美味，北海道品牌與微熱山丘同步進駐

餐飲體驗是園區實踐「生活提案」的重要一環 。核心餐廳「Herbs Table香草餐桌」以新鮮香草入菜，推出健康西式料理；而「心之芳庭」則推出「南投壹參。九九宴」，串聯南投13鄉鎮的特色物產如埔里紹興酒、魚池紅茶等 。此外，北海道頂級燒肉品牌「就GIO」與微熱山丘全新品牌「樹下吃冰」也同步進駐，提供A5和牛燒肉及九九峰限定鳳梨冰沙 。未來第二季更將迎來北海道知名咖啡「MORIHICO.森彥咖啡」的海外首間店面，豐富森林生活的味蕾層次。

▲心之芳庭以「食在地、食當令」為核心設計餐點，選用埔里紹興酒滷肉、魚池紅茶與筊白筍等在地食材入菜。圖／薰衣草森林提供；窩客島整理



試營運專屬優惠，3月9日起限時入園99元

園區預計於2026年7月1日正式開幕，而在3月9日至6月30日的試營運期間，全票優惠僅需99元（原價199元），草屯鎮民更享有50元優待票價 。若提前線上預約指定時段的氦氣球體驗（平日09:00至10:00、假日08:00至10:00），還可享有免費入園優惠 。此外，園區內各餐飲品牌如「就GIO日式燒肉」與「心之芳庭」也推出多人同行折扣，邀請大眾在此刻率先體驗這座融合自然、藝術與生活風格的中部療癒新據點。

▲環境教育區「藍色小精靈林空中步道」設於林間，讓孩子在貼近樹梢的高度探索自然，接下來也會舉辦生態教育體驗。圖／薰衣草森林提供；窩客島整理





薰衣草森林南投九九峰園區試營運優惠

活動時間： 2026年3月9日至2026年6月30日

活動內容：

入園門票優惠： 試營運期間全票僅需99元（原價199元） 。

在地居民禮遇： 草屯鎮民憑證件享全票50元、優待票25元；平林里民免費入園 。

氦氣球早鳥禮： 線上預約指定時段（平日09:00-10:00、假日08:00-10:00）搭乘氦氣球，享當日免費入園 。

餐飲用餐禮遇： 預約至「心之芳庭」或「Herbs Table香草餐桌」用餐，可享免費入園 。

品牌限時折扣： 3/9-4/30「心之芳庭」桌菜9折、「就GIO日式燒肉」四人同行9折、「帶禮物回家」滿993元送護手霜、「Otto2藝術美學」套組優惠價988元 。

古辰希子贈獎： 前100名顧客贈養生茶葉蛋，單筆滿500元並完成社群分享任務贈180元刨冰兌換券 。

薰衣草森林南投九九峰園區

地點： 南投縣草屯鎮藝術路258號

Herbs Table香草餐桌： 10:00–18:00（最後點餐17:00）

心之芳庭： 11:00–20:00（最後點餐19:00）

就GIO日式燒肉： 11:00–20:00（最後點餐19:00）

樹下吃冰： 10:00–18:00

古辰希子日式刨冰： 平日11:00–18:00、假日10:00–18:00

訂位資訊：