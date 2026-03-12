7-11手搖杯買2送2！不可思議茶BAR開心果奶蓋領軍新菜單，全台570間小七手搖杯開喝。

7-ELEVEN推出「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」全新菜單，升級四款茶底並推出多款創意茶飲，同步祭出任2杯120元與買2送2優惠，手搖飲粉絲迎接夏季必喝新品。

▲7-ELEVEN推出「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」全新菜單，3/18起升級小七手搖杯，主打新茶底與創意喝法，讓粉絲在門市也能喝到現調茶飲。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」全台已有570間門市，主打24小時現調茶飲服務，讓粉絲隨時都能買到小七手搖杯。（攝影：張人尹）





四款新基底茶升級茶飲層次

▲7-ELEVEN「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」推出四款全新基底茶「四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍、茶王烏龍」，以原葉現萃呈現更完整茶香。（攝影：張人尹）







創意飲品搭配超過30款選擇

▲7-ELEVEN「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」推出「真心橙意青、珍芭雷夢青茶、果真桃氣蜜露紅」等果茶，結合水果與茶香打造多層次口感。（攝影：張人尹）

指定飲品買2送2優惠

▲7-ELEVEN「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」3/18-3/31推出指定飲品任2杯120元優惠，讓粉絲趁新菜單上市一次喝多款。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN再加碼3/18-3/22「珍芭雷夢青茶、珍芭雷夢烏龍」買2送2活動，讓粉絲趁優惠先體驗小七手搖杯新菜單。（攝影：張人尹）





7-ELEVEN I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR 新菜單

小七手搖杯升級！為了搶功夏季飲料話題，7-ELEVEN飲料品牌「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」持續擴大現調茶飲版圖，不只在全台有多達570間門市，密度挑戰手搖杯，這次更在3/18起推出全新菜單，以「新茶底+創意喝法」讓飲料控隨時隨地、24小時都喝爆小七手搖杯。這次「I+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」新菜單最大亮點之一，就是升級茶底設計。7-ELEVEN以專業選茶與製茶工藝推出四款全新基底茶，包括「四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍、茶王烏龍」。透過原葉高壓萃取設備現點現萃，讓茶葉的前香、中調與後韻層次更加清晰，呈現完整茶香。此外，菜單上更規劃4大系列「純茶、奶茶、真果茶、奶蓋」，超過30款一次滿足飲料控不同需求。除了升級茶底外，7-ELEVEN也在新菜單中設計多款創意飲品，讓粉絲有更多搭配選擇。像是帶有烘焙穀香與奶香層次的「蹦米香風味紅茶拿鐵」，加入堅果顆粒與奶蓋的「開心果奶蓋茶拿鐵」，以及能吃到整片柳橙果肉的「真心橙意青」，都是主打推薦款。還有使用高雄燕巢芭樂與屏東九如檸檬調配的「珍芭雷夢青茶」，以及加入白桃果肉與果凍的「果真桃氣蜜露紅」。鎖定飲料控熱門品項水果、奶蓋等元素，打造最狂手搖杯喝法。為了讓粉絲嘗試新菜單，7-ELEVEN同步推出限時優惠活動。在3/18至3/31期間購買指定飲品「真心橙意青、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶、開心果奶蓋系列、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵」等品項，可享任2杯120元優惠。除此之外，3/18至3/22再加碼推出「珍芭雷夢青茶、珍芭雷夢烏龍」買2送2活動，讓粉絲們在夏天前就能搶先喝爆。上市日期：2026/3/18起優惠活動：

2杯120元優惠活動資訊

買2送2優惠活動資訊

活動期間：3/18至3/31活動內容：指定品項任2杯120元。指定品項：真心橙意青、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶、開心果奶蓋系列、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵活動期間：3/18至3/22活動內容：指定品項買2送2指定品項：珍芭雷夢青茶、珍芭雷夢烏龍