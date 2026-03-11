pH-1台北演唱會4/25重磅回歸！首爾秒殺紀錄火速登台，售票日期與福利詳情全公開。

韓國嘻哈才子pH-1宣布於4月25日重返台北開唱。資深編輯李維唐表示，pH-1憑藉優異的英韓Flow與綜藝感席捲亞洲，首爾場2分鐘秒殺的氣勢足以證明其市場統治力，本次一元加購福利機制更是大幅提升了歌迷的黏著度與購票誘因。

在當今韓國流行文化中，嘻哈音樂已然成為引領生活風格的核心要素，而具備極高辨識度的pH-1更是其中的佼佼者。這位深受年輕世代追捧的嘻哈才子，在去年10月隨H1GHR MUSIC家族成員訪台演出後，對台灣粉絲的熱情留下極深印象。如今，他正式宣佈將於2026年4月25日重返Zepp New Taipei，帶來睽違三年的個人專場演唱會「2026 pH-1 Live in Taipei」。這不僅是一場音樂饗宴，更是pH-1在經歷多變音樂風格與多元節目洗禮後，展現全方位音樂人魅力的重要時刻。



▲2026 pH-1 LIVE TAIPEI將於4月25日在Zepp New Taipei震撼登場 。歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供；窩客島整理。

承襲首爾秒殺氣勢打造零時差派對

pH-1的人氣在近期達到新巔峰，即將於4月18日在首爾舉辦的主打「House Party」概念演唱會，門票在開賣後2分鐘內便全數售罄，展現其勢不可擋的票房號召力。挾帶這股強大的熱度，他選擇在首爾場結束後的隔週火速來台，承諾將首爾場原汁原味的派對氛圍零時差搬到台灣。pH-1以其英韓交織的流暢說唱Flow聞名，擅長在強烈節奏中注入細膩情感，透過充滿渲染力的旋律與現場歌迷建立共鳴。

跨界演藝展現多元生活魅力

除了在音樂領域持續突破，pH-1近年也積極參與各大YouTube頻道節目，並擔任綜藝節目「營業中」的固定班底，展現出幽默且具生活感的一面。他在去年推出的正規專輯「WHAT HAVE WE DONE」中，更廣邀台、日、韓三地的頂尖音樂人進行跨界合作，試圖打破音樂框架，這種不設限的創作態度也反映在他的生活理念中。此次個人專場，歌迷除了能親身體驗他游刃有餘的舞台魅力，更能感受到他從音樂人到綜藝亮點等多重身份交織出的豐富厚度。



▲pH-1近年頻繁出演綜藝節目展現多元面貌，首爾專場更創下2分鐘秒殺紀錄 。歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供；窩客島整理。

完整票價資訊與一元福利加購詳情

由歐妮娛樂主辦的「2026 pH-1 Live in Taipei」將於3月14日13:00在Ticket Plus遠大售票網站正式啟售。票價分佈多元，包含1樓VIP區3580元、1樓A區3280元、1樓B區2880元、2樓座位3080元、2樓座位視線不良區2880元，以及身心席1800元。本次活動最引人注目的是一元加購福利機制，購票者皆有機會以極低門檻獲得獨家限定小卡、A3活動海報、Hi-Bye近距離互動，甚至是極其珍稀的1:1藝人合照與親筆簽名專輯。

備戰台北舞台與歌迷相約狂歡週末

目前pH-1正處於緊鑼密鼓的籌備階段，對於即將到來的台北場充滿期待。他表示，非常希望能再次感受到台灣粉絲的熱力，並將首爾場那份最嗨、最瘋狂的嘻哈狂潮帶進Zepp New Taipei。這場演出不僅僅是為了彌補歌迷三年的等待，更是他在2026年巡演版圖中極具指標性的一站。對於愛好嘻哈文化與韓流魅力的觀眾而言，這絕對是今年春季不容錯過的年度派對盛事。



▲台北場座位圖公開，包含1樓全區站席與2樓座席，票價自1800元至3580元不等 。歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供；窩客島整理。

2026 pH-1 Live in Taipei 。

活動時間：2026年4月25日（六）18:00 。

活動地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）。

售票資訊：2026年3月14日（六）13:00於Ticket Plus遠大售票網站啟售 。

票價分區：

1樓VIP區：NT3580元 。

1樓A區：NT3280元 。

1樓B區：NT2880元 。

2樓座位：NT3080元 。

2樓座席（視線不良區）：NT2880元 。

身心席：NT1800元 。

粉絲專屬優惠活動：