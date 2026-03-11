CoCo新品買一送一！一日限定擂擂穀麥奶茶買一送一，白色情人節2杯99元組合再升級。

CoCo都可推出春季飲料優惠，包含白色情人節百香雙響炮任2杯99元，以及春分新品擂擂穀麥奶茶好友日買一送一活動。

CoCo新品買一送一！這次迎接白色情人節與春分接連到來，CoCo都可推出多款期間限定優惠與新品茶飲，讓粉絲在換季時節喝到不同層次的清爽滋味。這次活動除了經典人氣飲品加入「任2杯99元優惠」組合中，也同步推出春分限定新品茶飲「擂擂穀麥奶茶」以及加入新配料的「茉香凍奶綠」，無論買一送一、2杯99元，都讓粉絲趁優惠喝起來。

▲CoCo都可在2026/3/12-2026/3/29推出白色情人節活動，「百香雙響炮」加入任2杯99元優惠，酸甜果香成為粉絲熱門選擇。

白色情人節百香雙響炮優惠

▲2026/3/19起，新品「茉香凍奶綠」也將加入任2杯99元活動選項，讓粉絲有更多新口味可以嘗鮮。

春分新品穀麥奶茶登場

▲CoCo都可春季推出多項茶飲活動，從白色情人節優惠到春分新品同步登場，粉絲可把握期間到門市或線上平台點購。

CoCo白色情人節優惠

CoCo 318好友日優惠

迎接白色情人節，CoCo都可把經典飲品「百香雙響炮」加入限時任2杯99元活動。2026/3/12-3/29期間，粉絲到門市或透過都可訂線上平台點購，都能享2杯99元優惠，活動品項還有「葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、21歲輕檸烏龍、日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶」等飲品可能加入任2杯99元選項。此外，在3/19起，還有春分新品「茉香凍奶綠」也將加入任2杯99元活動選項，讓粉絲有更多新口味可以嘗鮮。迎接春分節氣，CoCo都可同步推出新品「擂擂穀麥奶茶」，將14種營養穀物的客家擂茶與日安大麥加入經典奶茶，穀香與麥香交織，呈現溫潤順口的風味，不論冰飲或熱飲都適合春季飲用。在3/18好友日活動當天，只要透過CoCo都可官方Line領券，即可享「擂擂穀麥奶茶」買一送一優惠，2杯60元，每人可領2張券。活動期間：2026/3/12-3/29活動內容：組合內任選飲品2杯99元活動品項：百香雙響炮、葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、21歲輕檸烏龍、日焙珍珠奶茶、冬韻擂焙珍奶，3/19起加入茉香凍奶綠活動期間：2026/3/18活動內容：透過CoCo都可官方Line領券即可享「擂擂穀麥奶茶」買一送一。