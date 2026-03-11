泰劇我的避風港Lena與Miu將於3/14來台！香奈兒CP見面會福利與搶票攻略，見面會福利圖輯。

泰劇在台影響力逐年攀升，資深編輯李維唐指出，Lena與Miu憑藉「我的避風港」塑造的深刻角色張力，成功轉化為跨國粉絲動能 。此次首度訪台不僅是商業巡演，更是香奈兒CP品牌價值在亞洲市場的重要延伸，象徵泰國影視產業精準的IP營運實力 。

泰劇熱潮持續席捲亞洲，兩位兼具顏值與演技的人氣女星Lena（LorenaSchuett）與Miu（NatshaTaechamongkalapiwat），正式宣布將於2026年3月14日首度來台舉辦「LenaMiu 1stFanMeeting inTaipei」粉絲見面會 。兩人因主演泰國知名CH3台劇集「我的避風港（MySafeZone TheSeries）」而在全亞洲獲得極高關注，粉絲更以「Gumberbear」作為凝聚彼此力量的稱號 。由於兩人在劇中展現出深厚的情感張力，加上出席時尚派對時展現出的高雅氣息，被外界譽為「香奈兒CP」，此次選擇在白色情人節這天與台灣粉絲見面，無疑是獻給粉絲們最浪漫的禮物 。

▲泰國人氣女星Lena與Miu擁有精緻外貌與高雅氣質，被粉絲暱稱為「香奈兒CP」。 圖／樂熊國際提供；窩客島整理



深度詮釋糾葛閨蜜情，演活「我的避風港」揪心劇情引發全球共鳴

在泰劇「我的避風港」的故事架構中，Lena飾演的Lin與Miu飾演的Jane，演繹了一場關於不告而別與重逢諒解的情感大戲 。劇中 Lin在學生時期突然消失，多年後與Jane重逢時，兩人的情誼已化為深深的怨恨與不解 。隨著劇情推移，當Jane逐漸發現Lin當初離開的背後苦衷，才緩緩卸下心防，成為Lin最堅實的心靈支柱 。這種從心碎到療癒的過程，在Lena與Miu精湛的演技詮釋下，不僅收視率屢創新高，也讓這對螢幕夥伴成為眾多粉絲心中不可取代的黃金搭檔 。

台北場專屬驚喜曲目，Lena與Miu難掩首度訪台興奮之情

得知即將展開首度的台北行程，Lena與Miu難掩興奮地表示，這段時間收到了非常多來自台灣粉絲的鼓勵與溫暖，能帶著作品來到台北與大家見面感到非常幸福 。兩位女神不僅特別為了台北場的Gumberbear重新編曲，準備了多首驚喜歌曲與全新舞台表演，更期待在工作之餘，能有機會在台北街頭走走，品嚐心心念念的在地美食 。她們希望透過這次近距離的互動，將這份感謝親自傳遞給每一位支持她們的粉絲 。

▲「LenaMiu 1stFanMeeting inTaipei」官方海報展現兩位女神優雅風采，定檔白色情人節開演。 圖／樂熊國際提供；窩客島整理

豪華福利與搶票資訊公開，3月14日相約ZeppNewTaipei

本次「LenaMiu 1stFanMeeting inTaipei」將於2026年3月14日（六）下午16：00，在新莊宏匯廣場的「ZeppNewTaipei」隆重登場 。主辦單位樂熊國際與CH3經紀公司為了讓粉絲滿載而歸，特別規劃了豐富的福利內容，包括VIP區限定的2對1合照、MiniTalk、親簽拍立得、親簽海報及Hi-Bye等回饋 。票價分為VIP區8,600元、A區6,980元、B區4,980元與身障席2,400元，售票時間訂於2026年2月21日（六）中午12：00於遠大售票系統準時啟售 。喜愛「香奈兒CP」的粉絲務必準時搶票，與心目中的女神共同創造難忘的回憶 。

▲台北見面會場地選在新莊ZeppNewTaipei，提供清晰的區域圖供粉絲選擇購票位置。 圖／樂熊國際提供；窩客島整理



LenaMiu 1st Fan Meeting in Taipei

活動時間： 2026/03/14（六）16:00

活動內容：

兩位女主角首度來台與粉絲見面互動 。

台北場專屬全新舞台驚喜表演與重新編曲目 。

購票福利包含2對1合照、Mini Talk、親簽拍立得、親簽海報、Hi-Bye等 。

活動地點： Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

訂票資訊：

售票時間：2026/2/21（六）中午12:00

售票平台：遠大售票系統

票價：VIP區NT8,600元、A區NT6,980元、B區NT4,900元、身障席NT2,400元