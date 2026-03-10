台中日月千禧13週年慶！萬元總統套房週週抽，住房28折起、餐廳88折與麵包買2送1

台中日月千禧酒店迎來13週年，於3月啟動全方位優惠 。資深編輯李維唐表示，這類五星級飯店週年慶通常是年度折扣力度最大的時刻，特別是此次結合了高達28折的住房專案與新加坡住宿券抽獎 ，不僅展現品牌對賓客的回饋誠意，更在競爭激烈的台中飯店市場中，成功透過精準的「女王節」禮遇與食宿聯動，打造出深度的都會假期儀式感 。

座落於台中七期城市核心的台中日月千禧酒店，自2013年3月5日開幕至今 ，已陪伴無數旅客走過13個寒暑。為了迎接13週年慶這份難得的喜悅，飯店特別於3月盛大啟動一系列「歡禧慶生」專案 。不僅提供極具誠意的住房折扣，更祭出「大獎週週抽」與「餐飲消費回饋」等多重驚喜 。總經理許瑄芷強調，此次週年慶活動是年度最有力的促銷，目標就是將頂級的五星級服務與超值福利，回饋給長期支持的賓客 。

▲饗樂全日餐廳提供豐富海鮮、現切牛排與多樣異國料理，滿足全家人的味蕾。圖／台中日月千禧酒店提供；窩客島整理



極致饗宴與星級午茶，24樓高空牛排館與澎湃百匯齊慶生

餐飲方面的優惠堪稱誠意十足，位於24樓的極炙牛排館針對午、晚餐時段推出指定餐點88折優惠，饕客還能以100元的超值價加購每日限量的法國吉利小甜蠔，在高空美景中體驗奢華口感 。喜愛百匯的民眾，則不可錯過3樓饗樂全日餐廳的家庭禮遇 。除了APP會員享成人用餐85折外，更有3位成人同行加贈1位幼童免費的福利，假日更特別加碼松葉蟹無限量供應 。此外，1樓旅覓酒吧同步推出麵包買2送1活動，單筆消費滿500元還可參加摸彩，獎項包含單片蛋糕、伴手禮及特選茗茶 。

▲極炙牛排館以頂級肉品搭配細膩烹調，是慶祝週年盛事的不二首選。圖／台中日月千禧酒店提供；窩客島整理

城市秘境住房專案，28折起入住都會套房共享行政禮遇

對於想安排都會假期的旅客，13週年慶住房專案提供了極具吸引力的28折起折扣 。即日起至3月31日止，預訂3月週日至週四入住，都會套房每房每晚僅需6999元，豪華家庭房則是7999元 。此專案不僅包含饗樂全日餐廳自助百匯早餐，更享有行政俱樂部的專屬禮遇與每日愜意的Happy Hour時光 。特別的是，飯店為了慶祝38婦女節，凡於3月8日當天入住的女性賓客，每房將獲贈紅酒或白酒1瓶，為旅程增添優雅的儀式感 。

▲空間寬敞高雅的豪華家庭房，週年慶期間下殺至每晚7999元起。圖／台中日月千禧酒店提供；窩客島整理



驚喜抽獎不停歇，新加坡國敦統一酒店與總統套房大獎等您拿

除了實質的折扣回饋，飯店更準備了豐富的抽獎獎項 。3月份於餐廳單筆消費滿1000元，就有機會抽中新加坡國敦統一酒店3天2夜住宿券，或是入住價值不菲的日月千禧總統套房 。此外，飯店也透過Facebook官方粉絲頁舉辦抽獎活動，只要完成指定步驟，就有機會贏得雙人餐券 。針對台中千禧酒店APP會員，更推出餐飲消費點數3倍贈的加碼福利，讓賓客在品味美食的同時，也能累積更多未來驚喜 。





台中日月千禧13週年慶「歡禧慶生」系列專案

活動時間：即日起至2026年3月31日止

活動內容：

住房優惠：3月週日至週四預訂週年慶專案，都會套房每房6999元、豪華家庭房每房7999元，約28折起 。

餐飲回饋：極炙牛排館88折並可加購法國吉利小甜蠔 ；饗樂全日餐廳會員85折且3成人同行贈1幼童免費 ；旅覓酒吧麵包買2送1 。

大獎抽獎：餐廳單筆消費滿1000元可抽新加坡國敦統一酒店住宿券、總統套房住宿券及餐飲禮券 。

特別禮遇：3月8日當天女性入住贈紅酒或白酒1瓶 ；APP會員消費點數3倍贈 。

台中日月千禧

飯店地址：台中市西屯區市政路77號

訂房組：04-3705-6111

1F旅覓酒吧：04-3705-6066

3F饗樂全日餐廳：04-3705-6088

24F極炙牛排館：04-3705-6099