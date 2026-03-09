舒潔Teddy Soft小熊面紙限定版！4層厚實印花與買1送1優惠全攻略，小包女孩必備時尚配件。

舒潔推出Teddy Soft小熊系列，以3款療癒印花搭配4層厚實紙質，完美攻佔生活美學市場 。資深編輯李維唐分析：這不只是日用品，更是「高情緒價值」的時尚單品。在講求儀式感的當下，這種兼顧SGS安全檢驗與極致萌感的小包配件，正是高CP值的犒賞首選，建議趁通路買1送1時入手，絕對是理智又精確的消費投資 。

在節奏快速且繁忙的現代生活中，人們常因奔波而忘記停下腳步深呼吸。為了在緊湊的日常中尋找溫暖與慰藉，療癒系風潮近年來迅速崛起並持續發酵。生活用品不再僅限於功能性，兼具可愛外型與高品質質感的設計，已成為消費者療癒心靈的首選。國內家紙龍頭品牌舒潔精準捕捉這股商機，於2026年3月正式推出全新的「舒潔Teddy Soft小熊印花」面紙系列。這款新品將可愛元素發揮到極致，不僅僅是包裝引人注目，連面紙本體都印上了細緻的小熊圖案，讓消費者在每一抽的瞬間，都能感受到滿滿的幸福感與心臟爆擊的療癒魔力。

▲舒潔推出4層紙手帕與3層抽取面紙兩款選擇，通過SGS檢驗且具備厚實柔軟觸感，讓生活清潔變得既安心又治癒。 圖／金百利克拉克提供；窩客島整理



隨身攜帶的小包時尚！Teddy Soft小熊面紙成穿搭新亮點

隨著極簡主義與小廢包穿搭潮流當道，輕便出門已成為現代女性的消費新主張。全新的「舒潔Teddy Soft小熊印花」面紙系列，以小巧可愛的迷你外型鎖定小包女孩的目光。這款面紙完美結合了時尚外觀、攜帶便利性與生活實用性，無論是通勤路上的擤鼻擦汗，或是用餐後的補妝整理，都能輕鬆勝任。其精緻的包裝設計讓日常清潔用品搖身一變，成為小包中吸睛的可愛配件，讓女孩們走到哪裡都能展現個人品味與生活趣味，將平凡的隨身物品轉化為提升穿搭亮點的時尚利器。

三款主題印花細節滿分！焦糖棕色調營造濃厚童趣氛圍

此次「舒潔Teddy Soft小熊印花」系列以充滿暖意的焦糖棕作為視覺主色調，精心設計了3款不同風格的小熊圖案。第一款為溫柔童趣風，由暖棕小熊搭配優雅的淡灰蝴蝶結，展現經典魅力；第二款為清新設計風，讓穿著針織衣的小熊在藍白菱格紋背景前現身，充滿英倫學院氣息；第三款則是滿版插畫風，描繪出小熊悠閒的午後日常，散發出濃厚且愜意的生活感。這3款設計不但在外袋上展現，連內部的面紙紙張也同步印有Q萌小熊印花，層次分明的細節處理讓產品更具收藏價值，滿足了粉絲想要全系列包色的收藏慾望。

▲舒潔Teddy Soft小熊印花面紙系列推出3款不同主題設計，外型小巧精緻，是小包女孩提升穿搭可愛感的必備亮點。 圖／金百利克拉克提供；窩客島整理

柔軟厚實更安心！頂級4層設計與SGS認證的極致觸感

在追求高顏值的同時，舒潔對於品質的堅持也毫無妥協。全新系列提供4層紙手帕與3層抽取式面紙兩款規格，多層堆疊的設計確保了紙張觸感溫潤且厚實，即使在濕擦狀態下也強韌不易破裂。研發團隊採用黃金配比紙漿，使紙張質地細緻滑順且柔軟親膚，提供給肌膚最溫柔的呵護。此外，全系列產品皆通過SGS檢驗，確認無遷移性螢光物質與顏色遷移，確保消費者使用無虞。同時，舒潔也秉護永續發展理念，產品皆取得FSC國際森林管理委員會驗證標章，讓使用者在享受療癒生活的同時，也能為地球環境保護盡一份心力。

全通路驚喜優惠開跑！銅板加價購與買1送1手刀搶購

為了慶祝「舒潔Teddy Soft小熊印花」面紙系列萌力上市，自2月中旬起，產品已陸續進駐全聯、家樂福、大潤發、寶雅、愛買等實體賣場，以及康是美、屈臣氏、7-11等藥妝便利店，線上購物平台如MOMO、PChome與蝦皮也同步上架。各大通路現在正推出極具吸引力的促銷方案，包括實體通路限定的「代收加價購」、「銅板加價購」以及超划算的「DM優惠價買1送1」。針對習慣線上購物的消費者，各大電商平台亦推出「箱購超值優惠價」，讓喜愛小熊的粉絲能以最實惠的價格將全系列可愛單品帶回家。

▲全新設計結合了時尚與便利性，讓可愛的小熊面紙能隨時收納於隨身小包，走到哪都能享受療癒幸福感。圖／金百利克拉克提供；窩客島整理



舒潔Teddy Soft小熊印花面紙限定包裝上市優惠

活動時間： 2026年2月中旬起至各通路公告截止日

活動內容：

實體通路（全聯、家樂福、大潤發、寶雅、愛買、康是美、屈臣氏、7-11）：推出「代收加價購」、「銅板加價購」及「DM優惠價買一送一」等促銷 。

線上購物平台（MOMO、PChome、蝦皮）：推出「箱購超值優惠價」最吸睛促銷方案 。





除了精緻的小包配件，您可能也會對本季最受歡迎的辦公室療癒小物感興趣

推薦閱讀：捷運求籤是真的！2026世界唐氏症日捷運列車啟航，媽祖守護神陪你通勤超療癒。

推薦閱讀：微風廣場親子好去處！黑松世界迎春故事季，3月限時免費報名、體驗釣魚競賽與創意鈴鼓製作。