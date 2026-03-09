> 美食 > 西門老派約會咖啡廳！70年的老店南美咖啡，現煮咖啡 雙蛋火腿吐司早餐必吃。

西門老派約會咖啡廳！70年的老店南美咖啡，現煮咖啡 雙蛋火腿吐司早餐必吃。

西門町南美咖啡老派約會復古
2026-03-09 13:30文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

西門町南美咖啡創立於1956年，是70年復古老店，提供現煮咖啡、火腿蛋吐司與冰淇淋甜點，成為粉絲約會與早餐聚會推薦地點。
西門町不只有網美咖啡廳與甜點店好拍好打卡，想找一個更有歷史感的約會地點，其實可以走進創立於1956年的「南美咖啡」。這間陪伴西門町走過70年的老店，一直是談生意與約會的熱門場所。很多人在這裡喝咖啡聊是非，也能吃早餐、品嚐冰淇淋，讓粉絲在懷舊氛圍裡慢慢聊天。
▲創立於1956年的南美咖啡，是西門町70年老店代表之一（攝影：張人尹）
▲創立於1956年的南美咖啡，是西門町70年老店代表之一（攝影：張人尹）
▲粉絲在南美咖啡喝咖啡吃早餐，感受西門町懷舊氛圍（攝影：張人尹）
▲粉絲在南美咖啡喝咖啡吃早餐，感受西門町懷舊氛圍（攝影：張人尹）


深色復古空間氛圍

「南美咖啡」地點就在蜂大咖啡旁，一樓販售咖啡豆與咖啡相關商品，粉絲也能挑選喜歡的風味帶回家。內用座位設在二樓，深色木質調與復古裝潢交織出老派時髦感，空間靜謐卻不拘謹，特別適合約會聊天、喝杯咖啡享受午後時光。讓西門町不只有現代感，也能隨時走進老台北的時光隧道。
▲南美咖啡二樓深色木質裝潢，打造老派時髦約會空間（攝影：張人尹）
▲南美咖啡二樓深色木質裝潢，打造老派時髦約會空間（攝影：張人尹）


多款現煮咖啡選擇

南美咖啡餐點採單點方式，咖啡選擇相當齊全，包含黑咖啡與單品咖啡，經典的進口咖啡豆有許多選擇，招牌不出錯就喝「特級南美咖啡」。此外，也有奶香濃郁的冰淇淋咖啡與維也納咖啡等選擇，維也納咖啡會擠上鮮奶油並撒上彩色巧克力米，增添復古趣味。飲品還有茶品、奶茶、果汁等，選擇豐富。
▲維也納咖啡搭配鮮奶油與巧克力米，展現南美咖啡復古特色（攝影：張人尹）
▲維也納咖啡搭配鮮奶油與巧克力米，展現南美咖啡復古特色（攝影：張人尹）


火腿蛋吐司早餐推薦

早餐部分提供切邊火腿蛋吐司，粉絲可以直接手拿品嚐，而人氣必點更是「人氣雙蛋火腿吐司」，打造豐盛的早餐排場。煎蛋可選擇全熟或半熟，依照個人口味調整。南美咖啡營業時間自早上7:40至20:00，無論早午餐或午後約會，都能在這間70年老店裡找到屬於自己的節奏。
▲人氣雙蛋火腿吐司搭配咖啡，呈現南美咖啡經典早餐選擇（攝影：張人尹）
▲人氣雙蛋火腿吐司搭配咖啡，呈現南美咖啡經典早餐選擇（攝影：張人尹）




南美咖啡

地點：臺北市萬華區成都路44號
營業時間：7:40至20:00
電話：02-2371-0150
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
壯圍特色肉桂捲與手工甜點天堂！文青必訪質感咖啡廳「很美咖啡」。
壯圍特色肉桂捲與手工甜點天堂！文青必訪質感咖啡廳「很美咖啡」。
紫色微笑
台南咖啡廳新推薦！雪山貓咖啡旗艦店7大特色，百元精品咖啡、鐵板燒先推。
台南咖啡廳新推薦！雪山貓咖啡旗艦店7大特色，百元精品咖啡、鐵板燒先推。
編輯 鄭雅之
吉岡溫泉老宅咖啡廳！朝聖鳥取溫泉水咖啡，必吃冬季限定草莓聖代。
吉岡溫泉老宅咖啡廳！朝聖鳥取溫泉水咖啡，必吃冬季限定草莓聖代。
mika
宜蘭頭城美食5選！鐵道咖啡廳超美、必吃草莓大福在這，海景咖啡廳也有。
宜蘭頭城美食5選！鐵道咖啡廳超美、必吃草莓大福在這，海景咖啡廳也有。
記者 蕭芷琳
隱身山林的紅磚老屋咖啡廳「好適山坡 GUHill」一週只開3天，必吃招牌鍋烤鬆餅、寵物友善秘境！新北三峽！
隱身山林的紅磚老屋咖啡廳「好適山坡 GUHill」一週只開3天，必吃招牌鍋烤鬆餅、寵物友善秘境！新北三峽！
靜怡＆大顆呆
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊