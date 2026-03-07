不只台北植物園！全台7大絕美植物園推薦，溫室秘境、森林步道療癒首選。

全台7座特色植物園一次整理，從城市溫室到森林秘境，週末就到綠意滿滿的植物園療癒充電。

平日工作忙碌、長時間使用手機與電腦，都讓雙眼疲憊又負荷，假日記得走入滿滿綠意，讓身心靈徹底「森呼吸」！想暫時告別水泥叢林，又不想跋山涉水，植物園絕對是最療癒的不二選擇。其實，除了廣為人知的「台北植物園」外，全台各地還藏著不少各具特色的植物園區，這次整理7座人氣植物園，從城市綠洲到森林秘境，一起尋找獨屬自己的放鬆角落。



▲不用離開城市也能森呼吸！「台北植物園」的荷花景觀與「台北典藏植物園」的熱帶植物展示，在市區就能欣賞各種花卉與綠意景觀。（部落客：揚子陵、Vanessa）

▲週末想好好「森呼吸」，走進植物園或林場準沒錯！沿著湖畔步道漫步，不僅能欣賞豐富的花植與森林景觀，幸運時還可能在林間偶遇山羌等野生動物，感受滿滿自然氣息。（部落客：W小姐旅行畫報）

漫步城市裡的溫室秘境：台北植物園、台北典藏植物園、國立自然科學博物館植物園

想在城市裡尋覓一方綠洲，這三座結合研究、展示功能的都市型植物園，可說是週末散步的好去處。作為台灣最早的植物研究基地之一，「台北植物園」至今已擁有超過百年歷史，園區內所規劃的荷花池、蕨類園、棕櫚區等皆相當豐富，一年四季都有不同植物景觀可以欣賞；台北的「台北典藏植物園」，則以玻璃溫室打造熱帶森林氛圍，館內種植近500種植物，其中包含多種珍稀植物，彷彿走進奇幻的微型雨林；而「國立自然科學博物館植物園」以大型溫室建築與生態展示為特色，館內可近距離觀察熱帶植物與不同生態系統，是台中市區少數兼具休閒與知識的綠意空間。





台北植物園

地址：臺北市中正區南海路53號

電話：02-23039978

更多介紹可見「揚子陵」文章：2020台北植物園，紅粉靚梳妝，翠蓋低風雨，荷花池賞荷 & 2019台北植物園，荷花池賞荷～





台北典藏植物園

地址：臺北市中山區濱江街16號

電話：02-25852955

更多介紹可見「Vanessa」文章：【台北景點】台北典藏植物園-花博公園新生園區室內免門票親子景點





地址：臺中市北區館前路1號

電話：04-23226940

更多介紹可見「淺藍lightblue」文章：台中景點：台中植物園～都市裡的熱帶雨林



▲在城市裡也能感受滿滿綠意！從「國立自然科學博物館植物園」壯觀的玻璃溫室建築，到「台北植物園」夏季盛開的荷花池景觀，以及「台北典藏植物園館」內展示的多樣熱帶植物，療癒角落輕鬆就能尋覓。（部落客：揚子陵、Vanessa、淺藍lightblue）

走入森林裡的自然生態教室：福山植物園、台南新化林場

若偏好在森林裡漫步、邊走邊認識植物，這兩座位於山林環境中的植物園區則不能錯過。位於宜蘭員山山區的「福山植物園」，現由林業試驗所管理，由於長期作為森林生態研究基地，因此保留相當完整的自然環境，中央湖泊與森林景觀交織出夢幻景色，在霧林中甚至可能偶遇國寶「藍腹鷴」！目前福山植物園採「每日限額入園」制度，需提前於官網申請預約，若計畫前往須提早安排行程；而「新化林場」則是台南少見的大型森林園區，原為中興大學的實驗林場，豐富的低海拔樹種，以及平緩便利的林蔭步道，讓此處成為四季都能觀賞林相的人氣散步景點。





福山植物園

地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路福山1號

電話：03-9228900

更多介紹可見「W小姐旅行畫報」文章：Ｗ小姐旅行畫報/ 宜蘭遊報｜福山植物園，在雪山支脈中尋幽山林秘境，總量管制需入園申請＃亞洲最大植物園＃Tripbaa趣吧生態旅遊





台南新化林場

地址：臺南市新化區知義里口埤 76號

電話：06-5900022

更多介紹可見「我是艾兒比！！」文章：【台南 新化】來場台南森林漫步！ 中興大學新化林場植物園給你滿滿芬多精



▲位於宜蘭員山山區的「福山植物園」，園區內以完整的森林生態與湖泊景觀聞名，漫步霧林甚至有機會偶遇國寶「藍腹鷴」。（部落客：W小姐旅行畫報）

▲「台南新化林場」擁有大片低海拔森林景觀，步道沿途可觀察多樣植物與自然生態，是南台灣相當受歡迎的散步景點。（部落客：我是艾兒比！！）

林業文化與自然綠意交織：羅東林業文化園區、台東原生應用植物園

除了純粹展示植物的園區，也有不少結合地方產業、自然資源的特色植物園區。「羅東林業文化園區」過去曾為宜蘭重要的林業基地，園區特意保留貯木池、鐵道與日式建築，除享受綠意景觀，更能細細感受歷史氛圍；而「台東原生應用植物園」則以台灣原生植物的培育與應用為主題，園區展示多種可食用或藥用植物，並結合餐飲與體驗活動，在綠意環繞中，享受一段悠閒又慢步調的美好時光。





羅東林業文化園區

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號

電話：03-9544247

更多介紹可見「小資媽艾莉」文章：【宜蘭縣羅東鎮景點】羅東林業文化園區 羅東林場 蒸汽火車 日式庭院建築 好玩又好拍 免門票親子景點 鄰近羅東火車站





台東原生應用植物園

地址：臺東縣卑南鄉明峰村試驗場8號

電話：089-570011

更多介紹可見「跟著小毛一起趴趴GO」文章：台東旅遊-台東原生應用植物園 親子牧場丨神農百草 大自然知識寶庫的藏經閣

▲走進「羅東林業文化園區」，不僅能享受園區內的大片綠地與林蔭步道，同時也可以看見昔日林業留下的蒸汽機具與鐵道遺跡。（部落客：小資媽艾莉）

▲「台東原生應用植物園」以台灣原生植物培育與應用為主題，園區展示多樣本土植物資源，並結合特色餐飲，以原生野菜與植物熬煮火鍋，是東部相當特別的植物主題園區。（部落客：跟著小毛一起趴趴GO）

繼續森呼吸！更多森林系景點推薦：

延伸閱讀：【南投。竹山鎮】這裡有著令人著迷的綠色肖楠隧道，『下坪熱帶植物園(台大實驗林管理處)』環境寧靜清幽，讓我們一起聽著大自然的樂章，身心靈徹底放鬆吧。

延伸閱讀：宜蘭冬山免門票景點「仁山植物園」，無障礙林蔭步道，四季健走好去處！ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

延伸閱讀：新北市新店區【新北新店】二叭子植物園｜都市裡的芬多精、新北市也有植物園！生態小旅行.新店景點.安坑輕軌景點