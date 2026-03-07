寶可夢野餐市集在台北！台北花伴野餐「巨型皮卡丘、限定寶可夢」超萌登場。

2026台北花伴野餐大安森林公園登場！首度聯手寶可夢，規劃三大主題區與異國市集。與皮卡丘一同享受手沖咖啡、草地瑜伽及最療癒的野餐時光。

一年一度的台北花伴野餐又要來了！今年活動特別選在3月28日與29日兩天，在大安森林公園熱鬧展開。這次規模全面升級，不只規劃了大人系咖啡派對與紓壓的美力運動區，更有適合帶小朋友與寵物放電的親子毛孩區。最讓人期待的是，今年首度找來寶可夢《Pokémon GO》聯手，讓台北人在賞花野餐的同時，也能和皮卡丘、伊布布偶見面會，抓限定寶可夢。大家快揪上三五好友，一起到草地上享受這份專屬於春天的浪漫氣息。



▲揪家人帶毛小孩來大安森林公園野餐，享受陽光、音樂與最溫馨的親子家庭時光。

▲Pokémon巨型皮卡丘氣偶。(攝影：鄭雅之)

寶可夢現身公園陪你玩

這次活動亮點絕對是超萌的寶可夢旋風。從3月28日開始到4月6日，玩家只要打開手機就能在公園內捕捉到台北花季限定寶可夢精靈的驚喜。現場不僅有大型皮卡丘氣球可以拍照打卡，還有可愛的皮卡丘與伊布見面會，要來融化大小朋友的心。參與活動攤位的指定任務，還有機會把限量的精美小禮物帶回家。這場結合戶外探索與遊戲體驗的盛會，透過輕鬆可愛的互動元素，邀請親子家庭與玩家們一起走出戶外，在暖陽下創造出最特別的春日記憶。



▲2026台北花伴野餐將有皮卡丘與伊布見面會，跟粉絲們合照打卡。





三大主題區享受慢生活

想找生活儀式感的朋友，絕對不能錯過這次的三大主題區。咖啡派對區有職人現場手沖與音樂演出，讓人沉浸在迷人香氣中。美力運動區則準備了草地瑜伽與芳療課程，在綠意環繞下徹底放鬆身心。若帶著毛小孩與小孩，親子毛孩區的泡泡秀與裝扮活動更是歡笑不斷。主辦單位特別用心設計各類體驗，就是希望讓不同族群的民眾，都能在忙碌的城市生活中，在大安森林公園的草地上，找到最適合自己的休閒方式與美好時光。



▲報名活動就有機會獲得超高顏值的「台北花伴野餐限定野餐墊」，絕對是春日草地穿搭的必備加分單品。





異國風情市集大飽口福

除了豐富的活動，現場的國際主題市集更是重頭戲。集結了亞洲與歐美各地的特色咖啡與美食，無論是日本飯糰、德國豬腳還是加拿大的帕尼尼，通通都能在這裡一次滿足。大家可以一邊品嚐異國風味，一邊感受濃厚的生活美學。此外，即日起到3月底還有跑咖集章活動，串聯台北市內超過60間特色咖啡店，只要完成任務就能獲得限定貼紙與專屬優惠。這場集結美味與質感的春季饗宴，正等待著熱愛美食與旅遊的你前來探索。



▲寶可夢大驚喜，皮卡丘與伊布準備現身大安森林公園，超萌互動任務等著全台訓練家來解鎖。

▲在綠意盎然的草地上體驗紓壓瑜伽，讓身心靈在繁忙城市中找到最完美的平衡與放鬆。

2026 台北花伴野餐 活動資訊

活動日期： 2026年3月28日（六）至3月29日（日）

活動時間： 13：00至18：00

活動地點： 大安森林公園（臺北市大安區新生南路二段1號）

報名資訊： 3月6日中午12：00起於ACCUPASS開放報名，報名成功並參加者可獲得「限定版野餐墊」與多項好禮。





2026 台北花伴野餐 寶可夢互動體驗

寶可夢限定體驗： 3月28日至4月6日在大安森林公園內開啟遊戲即可體驗。

寶可夢見面會： 皮卡丘與伊布將於3月28日、29日活動舞台區現身。

花伴野餐跑咖活動： 即日起至3月31日，至合作店家完成任務即贈限定貼紙及優惠。





