厭倦了趕景點的疲憊，真正的旅行，是找回與自己對話的節奏。

暫別喧囂，搭上台灣虎航直飛秋田的班機，走進一場「大人系」的感官盛宴。這裡的步伐可以輕輕放慢：在角館的黑色圍牆邊靜賞櫻花雨，或是在夏夜祭典的煙火下感受生命悸動。我們不再追求走完地圖，而是留給自己一杯清酒的微醺、一場農家民宿的溫暖長談。這一次，用更從容的姿態，在秋田遇見生活最純粹的模樣。

四季流轉的視覺饗宴：春櫻與夏祭的極致美學

大人的旅行，講究的是賞景的心境。秋田的春天，是一場粉色與金黃交織的浪漫交響曲。當你漫步在角館武家屋敷，黑色的武家圍牆與垂枝櫻的粉嫩形成強烈對比，夜晚點燈後更顯得優雅沉靜，彷彿穿越回百年前的時光。若想感受更開闊的視野，大潟村綿延的櫻花與油菜花大道，將粉紅與金黃雙色花海盡收眼底，是春季兜風最療癒的路線。而到了日本國花苑或千秋公園，則能在數千株櫻花樹下，享受悠閒的散策時光。



▲大潟村綿延的櫻花與油菜花大道，是春季兜風最療癒的路線



隨著季節流轉入夏，秋田則展現出熱血與震撼的一面。這裡有日本東北三大祭之一的秋田竿燈祭，看著表演者用身體巧妙支撐如稻穗般高聳的燈籠，祈求豐收的畫面充滿力量。若想追求視覺的極致，大曲全國煙火競技大會絕對是不可錯過的盛事，職人們的創意在夜空瞬間綻放，既壯觀又浪漫。此外，還有高達24公尺城廓型燈籠巡行的能代七夕祭，以及充滿神話氛圍的田澤湖龍神祭，讓夏夜的秋田充滿了傳說與祈願的魔力。



▲秋田竿燈祭為日本東北三大祭之一

微醺時光與農家溫情：找回生活初心的深度體驗

懂酒、懂生活，是大人系旅行的精髓。秋田得天獨厚的水源與好米，釀造出了迷人的清酒文化。你可以探訪傳承自豐臣家重臣的木村酒造，品味手工釀造的細膩層次；或是預約參觀高清水酒造，在試飲中感受雪國風土與現代技術的結合。若想品嚐純淨的山泉風味，座落於鳥海山麓的天壽酒造與佐藤酒造，都能讓你用味蕾記住秋田的純淨。



除了微醺，深入在地生活的「農泊」更是秋田的一大亮點。不想住制式的飯店，不妨試試入住農家民宿蓭，在日式老屋中與可愛的秋田犬「小町」共度溫暖時光。喜歡山林生活的話，民宿織山家的主人是位山林獵人，能帶你走進山裡採集、體驗最自然的日常。而在星雪館，你可以包棟享受不受打擾的寧靜，夏夜看星星、冬日賞雪景，品嚐柴火爐慢烤的紅豆烤糰子，找回久違的慢活步調。



▲入住星雪館可以悠閒感受鄉村生活的美好

從早市到餐桌的在地滋味：味蕾的極致滿足

旅行的記憶，往往與美食緊密相連。秋田的美味從清晨開始，秋田市民市場與擁有五百年歷史的五城目朝市，是感受在地煙火氣的最佳去處，這裡不僅有新鮮的魚貝野菜，還能嚐到溫暖的鄉土料理「飯丸鍋」。餐後，別忘了在路邊尋找繽紛陽傘下的婆婆叭噗冰，那一朵朵由阿婆親手鏟出的玫瑰花造型冰淇淋，是秋田最可愛的甜蜜驚喜。



這一次，許自己一個不一樣的假期，搭乘台灣虎航直飛秋田，感受「大人系旅行」的優雅與從容。