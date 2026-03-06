> 旅遊 > 秋田「大人系旅行」提案：微醺酒造、農家慢活、絕美祭典，解鎖你的深度旅程。

秋田「大人系旅行」提案：微醺酒造、農家慢活、絕美祭典，解鎖你的深度旅程。

台灣虎航秋田大人系旅行春櫻
2026-03-06 12:00文字：Walker新發現 圖片提供:台灣虎航
Walker新發現

Walker新發現

厭倦了趕景點的疲憊，真正的旅行，是找回與自己對話的節奏。

暫別喧囂，搭上台灣虎航直飛秋田的班機，走進一場「大人系」的感官盛宴。這裡的步伐可以輕輕放慢：在角館的黑色圍牆邊靜賞櫻花雨，或是在夏夜祭典的煙火下感受生命悸動。我們不再追求走完地圖，而是留給自己一杯清酒的微醺、一場農家民宿的溫暖長談。這一次，用更從容的姿態，在秋田遇見生活最純粹的模樣。

四季流轉的視覺饗宴：春櫻與夏祭的極致美學

大人的旅行，講究的是賞景的心境。秋田的春天，是一場粉色與金黃交織的浪漫交響曲。當你漫步在角館武家屋敷，黑色的武家圍牆與垂枝櫻的粉嫩形成強烈對比，夜晚點燈後更顯得優雅沉靜，彷彿穿越回百年前的時光。若想感受更開闊的視野，大潟村綿延的櫻花與油菜花大道，將粉紅與金黃雙色花海盡收眼底，是春季兜風最療癒的路線。而到了日本國花苑或千秋公園，則能在數千株櫻花樹下，享受悠閒的散策時光。

▲大潟村綿延的櫻花與油菜花大道，是春季兜風最療癒的路線
▲大潟村綿延的櫻花與油菜花大道，是春季兜風最療癒的路線

隨著季節流轉入夏，秋田則展現出熱血與震撼的一面。這裡有日本東北三大祭之一的秋田竿燈祭，看著表演者用身體巧妙支撐如稻穗般高聳的燈籠，祈求豐收的畫面充滿力量。若想追求視覺的極致，大曲全國煙火競技大會絕對是不可錯過的盛事，職人們的創意在夜空瞬間綻放，既壯觀又浪漫。此外，還有高達24公尺城廓型燈籠巡行的能代七夕祭，以及充滿神話氛圍的田澤湖龍神祭，讓夏夜的秋田充滿了傳說與祈願的魔力。
▲秋田竿燈祭為日本東北三大祭之一
▲秋田竿燈祭為日本東北三大祭之一

微醺時光與農家溫情：找回生活初心的深度體驗

懂酒、懂生活，是大人系旅行的精髓。秋田得天獨厚的水源與好米，釀造出了迷人的清酒文化。你可以探訪傳承自豐臣家重臣的木村酒造，品味手工釀造的細膩層次；或是預約參觀高清水酒造，在試飲中感受雪國風土與現代技術的結合。若想品嚐純淨的山泉風味，座落於鳥海山麓的天壽酒造與佐藤酒造，都能讓你用味蕾記住秋田的純淨。

除了微醺，深入在地生活的「農泊」更是秋田的一大亮點。不想住制式的飯店，不妨試試入住農家民宿蓭，在日式老屋中與可愛的秋田犬「小町」共度溫暖時光。喜歡山林生活的話，民宿織山家的主人是位山林獵人，能帶你走進山裡採集、體驗最自然的日常。而在星雪館，你可以包棟享受不受打擾的寧靜，夏夜看星星、冬日賞雪景，品嚐柴火爐慢烤的紅豆烤糰子，找回久違的慢活步調。

▲入住星雪館可以悠閒感受鄉村生活的美好
▲入住星雪館可以悠閒感受鄉村生活的美好

從早市到餐桌的在地滋味：味蕾的極致滿足

旅行的記憶，往往與美食緊密相連。秋田的美味從清晨開始，秋田市民市場與擁有五百年歷史的五城目朝市，是感受在地煙火氣的最佳去處，這裡不僅有新鮮的魚貝野菜，還能嚐到溫暖的鄉土料理「飯丸鍋」。餐後，別忘了在路邊尋找繽紛陽傘下的婆婆叭噗冰，那一朵朵由阿婆親手鏟出的玫瑰花造型冰淇淋，是秋田最可愛的甜蜜驚喜。

這一次，許自己一個不一樣的假期，搭乘台灣虎航直飛秋田，感受「大人系旅行」的優雅與從容。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
丹後黑松號讓你在火車上吃Omakase，和牛、螃蟹都有，完全是鐵道旅行美食天花板。
丹後黑松號讓你在火車上吃Omakase，和牛、螃蟹都有，完全是鐵道旅行美食天花板。
特派員 Trish
中目黑的風味散步！木質設計Ｘ可可香Ｘ四季風味地圖，前進巧克力專賣店Green Bean to Bar 啟你的可可之旅。
中目黑的風味散步！木質設計Ｘ可可香Ｘ四季風味地圖，前進巧克力專賣店Green Bean to Bar 啟你的可可之旅。
CJ夫人
全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。
全台7大浪漫景點！ 療癒山林、夕陽海景、城市夜色全滿足，情人節約會必看。
編輯 陳怡吟
在地老饕私藏的三十年土雞料理，「綠野山莊」超酷火車軌道送餐吸睛又美味。
在地老饕私藏的三十年土雞料理，「綠野山莊」超酷火車軌道送餐吸睛又美味。
肉依小姐吃什麼
京都旅行「天橋立傘松公園」一日遊：昇龍觀絕景、胯下望奇景，交通行程全攻略!
京都旅行「天橋立傘松公園」一日遊：昇龍觀絕景、胯下望奇景，交通行程全攻略!
靜怡＆大顆呆
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊