文華Café平日1580吃到飽！日本A4和牛小排與帝王蟹吃到飽攻略、老饕必看。

本文開箱文華Café「春日食光」菜單，從A3和牛到頂級海鮮吧全面升級。資深編輯李維唐指出，文華東方透過高品質食材與法式醬汁精準切入春季市場，不僅強化品牌深度，更在高端Buffet戰區建立難以撼動的權威地位。

台北文華東方酒店旗下的「文華Café」（Café Un Deux Trois），始終以高品質的精緻半自助餐體驗，在台北頂級餐飲市場中佔據指標性地位 。隨著時序邁入初春，主廚盧奕翔特別以「春日食光」為核心靈感，發表全新季節性主餐，嚴選日本和牛、頂級龍蝦與龍膽石斑等海陸鮮味，將春季的和煦風韵轉化為盤中藝術，為饕客打造一場充滿儀式感的春日盛宴 。



▲台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

春日食光演繹旬味之美

主廚盧奕翔在本次新菜色中，巧妙將法式經典醬汁與季節食材融合，透過海藻、野菇與鮮橙等天然元素，勾勒出春天盎然的生命力 。3月9日起推出的「平日午間饗．吃．吧」，每位1580元+10%起，提供多款兼具精緻與飽足感的選擇 。其中，「爐烤雞腿捲佐香橙白酒醬」展現了主廚對火候的精準掌握，將雞腿肉製成捲狀後烤至金黃多汁，搭配清新果香，飽含明媚春意。「香煎龍膽石斑佐海藻醬汁」則選用彈性十足的魚肉，佐以海鮮高湯與海藻熬煮的奶香醬汁，入口後如同新芽初綻，海潮鹹香與山林舞菇的脆感在舌尖交織出動人樂章。



▲文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「爐烤雞腿捲佐香橙白酒醬」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

▲文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「香煎龍膽石斑佐海藻醬汁」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

頂級和牛與究極豬排的海陸交響

針對追求極致肉質口感的肉食愛好者，主廚推出「炙烤究好豬戰斧佐法式芥末醬」，選用12盎司台灣在地究好豬，以炙烤手法封存甜美肉汁，緊實且潤而不膩，宛如一座盤中的袖珍蔬果花園 。而最受矚目的「炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁及上湯波士頓龍蝦」，更將春日奢華推向巔峰 。A3和牛菲力入口柔嫩細緻，搭配以粵式上湯燉煮的波士頓龍蝦伊麵，海陸珍饈的飽滿口感與野菇紅酒醬汁的優雅醇美相輔相成，完美演繹了奢華的飲食生活風格 。



▲文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「炙烤究好豬戰斧佐法式芥末醬」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

週末限定海鮮吧無限暢飲

每逢週末，「文華Café」轉身變為海鮮愛好者的天堂 。3月13日起推出的「週末午間鮮．吃．吧」，每位2680元+10%起，除了可享用當令海鮮餐檯上的帝王蟹、松葉蟹與龍蝦等鮮美食材，更提供多款特色主餐 。如「蕃茄干貝米型麵」以魚高湯與蛤汁為基底，灑上春筍丁與豐美干貝，展現嬌嫩季節的婉約 。「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」透過油封手法封存魚肉細膩，搭配晚香玉筍的清爽，層次分明 。而頂級的「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」，則以醇潤酒香與青翠蘆筍、青花筍奏響華麗的味覺序曲 。



▲文華Café於週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」推出全新季節主餐，「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」、「蕃茄干貝米型麵」及「油封日本真鯛佐諾曼地醬汁」。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

精采紛呈的寰宇美饌與精品甜點

除了主打的海陸主餐，文華Café對自助餐檯的細節亦不馬虎 。「平日午間饗．吃．吧」特別強調健康飲食，引進室內生產的高級水耕蔬菜，如綠探戈生菜與紅探戈生菜，並搭配義大利薩拉米與拜庸火腿等冷肉盤 。週末餐檯更增設雅閣叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨、燒烤澳洲和牛牛舌等熱菜，滿足多元味蕾 。餐末則不能錯過由西點團隊打造的反轉迷迭香蘋果塔、玫瑰奶霜覆盆莓起司蛋糕，以及週末限定的阿拉斯加蛋糕，這些精品級手工甜點以精緻吸睛的外觀與驚喜口感，為這場春日饗宴畫下完美的句點 。



▲精品級手工甜點亦是文華Café的必嚐品項，每款都洋溢華麗且令人驚喜的繽紛滋味。圖／台北文華東方酒店提供；窩客島整理

文華Café「春日食光」全新季節主餐

活動時間：

平日午間饗．吃．吧：2026年3月9日起，每週一至週四供應

週末午間鮮．吃．吧：2026年3月13日起，每週五至週日供應

活動內容：

平日每位1,580元+10%起，含精緻單點主餐、水耕蔬菜沙拉吧與冷肉盤

週末每位2,680元+10%起，含精緻單點主餐、當令海鮮吧與寰宇開胃熱菜

主餐亮點：炙烤A3和牛菲力配上湯波士頓龍蝦、日本A4和牛小排、油封日本真鯛

全時段供應精品級甜點吧，包含迷迭香蘋果塔與玫瑰奶霜覆盆莓起司蛋糕





台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois)

店家地址：台北市松山區敦化北路158號5樓

官方網站：https://www.mandarinoriental.com/zh-hk/taipei/songshan/dine/cafe-un-deux-trois

線上訂位系統：https://reurl.cc/nmonqv

