2026馬年必買！大倉久和「馬上有錢」造型蛋糕超吸睛，歐風館吃到飽新菜單搶先看。

大倉久和推出馬年限定蛋糕「馬上有錢」與「柿柿如意」，預售2月2日開跑。歐風館春季自助餐同步推出異國新菜，用餐再送限量小蛋糕。

隨著馬年即將到來，台北大倉久和大飯店旗下的The Nine烘焙坊與歐風館自助餐廳，聯手推出一系列充滿節慶氛圍的佳餚與精緻甜點 。這一次飯店主廚以日式精緻甜點工藝為基底，結合吉祥寓意推出兩款馬年限定造型蛋糕，分別是象徵財運的「馬上有錢」以及祈求順心的「柿柿如意」，將真摯的新春祝福轉化為舌尖上的甜蜜滋味 。

▲馬上有錢與柿柿如意造型蛋糕，為馬年新春增添好運。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



馬年造型蛋糕「馬上有錢」與「柿柿如意」限量開賣

The Nine烘焙坊推出的兩款馬年限定蛋糕，在外型與口感上皆展現了細緻的職人精神 。其中「馬上有錢」每顆售價220元，以活潑可愛的日式小馬造型登場，背上載著金幣與金元寶，不僅外型討喜，口感更融合了檸檬馬鞭草與百香果、金桔的清新果酸，層次豐富且清爽不膩 。「柿柿如意」同樣售價220元，以圓潤柿子造型象徵事事順心，內含優格柿子慕斯與柿子庫利，搭配香橙芭芮脆片與絲滑橘色巧克力，呈現溫潤的果香甜韻 。這兩款蛋糕將於2026年2月2日起開放預購，取貨時間則為2026年2月9日至3月1日止 。

▲柿柿如意蛋糕以優格柿子慕斯為主體，層次感分明。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理

歐風館春季異國料理自助餐用味蕾環遊世界

除了精湛的甜點，大倉久和歐風館自助餐廳也於今年春天以「異國料理」為主題，從2月1日起全面升級新菜色 。主廚匯集了日、法、義等多國風味，推出包括法式紅油白醬燉蝦、忌廉風味燉雞與斯洛伐克辣燉牛頰等經典歐陸美食 。其中，法式紅油白醬燉蝦巧妙結合紅油辛香與滑順白醬，襯托出鮮蝦的彈嫩；而斯洛伐克辣燉牛頰則經過長時間慢火熬煮，肉質軟嫩化口，為賓客帶來濃郁且深邃的辛香體驗 。此外，現場還備有清爽的「繽紛鮮蔬沙拉」與熱帶風味十足的椰漿咖哩魚，滿足每一位老饕的味蕾需求 。

▲歐風館春季異國料理，讓賓客品嚐異國美食，用味蕾就能環遊世界。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理 ▲法式紅油白醬燉蝦，呈現濃郁滑順的優雅風味。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理





期間限定外帶甜點禮遇分享親友溫暖心意

大倉久和為感謝賓客長久以來的支持，特別推出專屬的外帶糕點禮遇 。即日起至2月19日止，凡是在平日或假日晚餐時段前往歐風館用餐，每位賓客皆可獲贈由西點主廚親自烘焙的6入裝小蛋糕一盒 。這份心意讓饕客在享受完豐盛的自助餐點後，還能將專屬於歐風館的精緻甜美帶回家與親友分享，為年節聚會畫下最溫馨的句點 。

▲歐風館主廚特製小蛋糕，外帶禮遇讓溫暖心意延續。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



馬年限定蛋糕「好運成雙」預購及取貨

預購時間：2026年2月2日起開放預購 。

取貨時間：2026年2月9日至3月1日止 。

活動內容：

推出「馬上有錢」造型蛋糕，每顆售價220元，共有金幣與金元寶二種造型 。

推出「柿柿如意」造型蛋糕，每顆售價220元，以優格柿子慕斯與柿子庫利打造 。

蛋糕類品項僅提供現場自取，恕無宅配服務 。

歐風館晚餐時段外帶甜點禮遇

活動時間： 即日起至2026年2月19日止 。

活動內容： 凡於平、假日晚餐時段至歐風館用餐，即贈送西點主廚烘焙的6入裝小蛋糕一盒 。

歐風館春季異國料理自助餐

活動時間： 2026年2月1日起推出 。

活動內容： 以異國料理為主題，提供法式紅油白醬燉蝦、忌廉風味燉雞、斯洛伐克辣燉牛頰及墨西哥辣軟絲等豐盛佳餚 。





訂位(店家)資訊：





店家名稱： 大倉久和大飯店





銷售地點： 1樓 The Nine 烘焙坊（馬年蛋糕）





訂購電話： (02) 2181-5138

