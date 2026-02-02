單顆77元鱈魚水餃值不值得！台北君悅雲錦中餐廳鎮店招牌全攻略，限定門牌住戶與企業員工再享9折用餐優惠。

走進台北君悅雲錦中餐廳，謝承志主廚以近 40 年火侯，將大中華八大菜系精髓濃縮於「三王雙后」名饌中。從氣派片鴨到暖心豆花，這裡不只是餐桌，更是場感官與情感交織的頂級款待盛宴。

位於台北信義區核心地帶的台北君悅酒店，其二樓的「雲錦中餐廳」自2015年開幕以來，始終是政商名流心中不可取代的款待聖地 。這裡不僅擁有七間雅致的私人包廂，更透過大片落地窗引進自然採光，搭配大陸畫師手繪的古典花鳥壁畫與雲朵圖騰地毯，打造出富麗典雅且沉穩大器的用餐氛圍 。為了深度詮釋核心待客之道，雲錦中餐廳特別盤點最具代表性的「三王雙后」鎮店招牌，從氣派儀式感、精燉誠意、手作溫度到圓滿收尾，完美演繹四川、江蘇、浙江、上海、北京及台灣等大中華料理的跨系精髓 。



▲台北君悅雲錦中餐廳「三王雙后」名饌大公開，500盤推薦精品級水餃與霸氣烤鴨四吃必嚐！圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

宴席之王：米其林工法北京烤鴨四吃展現皇室禮遇氣派

在雲錦，最能體現東道主最高敬意的「宴席之王」，莫過於每日限量供應、每年熱賣逾3千隻的北京烤鴨 。這道曾獲500盤美味評鑑肯定的招牌菜，由主廚謝承志沿襲北京東方君悅米其林餐廳「長安壹號」的正統工法 。嚴選3公斤油脂豐富的櫻桃谷鴨，歷經24小時繁瑣製程，包含鴨身充氣、淋麥芽糖醋、風乾10小時，最後以200°C掛爐燒烤70分鐘，才成就了那層薄脆紅亮的鴨皮 。主廚親自桌邊片鴨的氣派儀式，將經典四吃推向高峰：首推「鴨胸皮佐咖啡糖粉」，以微苦咖啡粉中和油脂，焦香四溢；經典「片皮鴨捲餅」則採45度斜切，口感層次分明；還有爽脆的「生菜包貢菜鴨鬆」與現熬30分鐘、溫潤入魂的「鴨骨高湯粥」，讓賓客在視覺與味覺中盡享尊榮感 。

▲雲錦招牌烤鴨四吃，榮獲500盤美味評鑑肯定。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

煲湯之王：砂鍋花膠火朣雞湯16小時慢火精燉傳遞誠意

華人飲食文化中「無湯不成席」，而雲錦的「煲湯之王」砂鍋花膠火朣雞湯，則是誠意的極致表現 。這鍋湯底以土雞骨與時蔬為基底，需經歷16小時的長時慢熬，直至湯色呈現如凝脂般的奶白色 。隨後，主廚會加入金華火腿、高貴花膠、珠貝與娃娃菜提鮮，並放入仿土雞全雞細燉1.5小時 。每一口湯頭都濃稠黏嘴，鮮美膠質與軟嫩肉質在舌尖完美交融，無論是南方習慣的飯前開胃，或是北方的飯後收尾，這道燉湯都能讓賓客感受到主廚對火侯的執著與滿心誠意 。

▲雲錦砂鍋花膠火朣雞湯，入口醇厚回甘、鮮味透骨。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理



精品之王：天龍國傳奇芹香鱈魚水餃溫暖入饌好彩頭

被譽為精品界「天龍國水餃」的芹香鱈魚水餃，同樣是榮獲500盤推薦的焦點名饌 。這道雲錦首創的珍饈，單顆要價高達77元，內餡選用一公斤價值逾2,000元的頂級遠洋圓鱈，拌入草蝦漿、花枝漿與肥瘦適中的豬肉末，再加上皮凍與芹菜點綴 。滾水煮沸8分鐘後出鍋，外皮彈潤且內餡滑口多汁，佐以秘製辣椒醬油更是奢華 。水餃外型宛如元寶，在席間不僅是味覺享受，更蘊含財源廣進、團圓吉祥的美好寓意，為商務盛宴獻上極佳的好彩頭 。

▲雲錦中餐廳芹香鱈魚水餃，榮獲500盤美味評鑑肯定。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

甜品之後：純手工相思蜜鬆糕與木桶豆花幸福圓滿收尾

一場完美的款待，必須終結於甜而不膩的幸福感 。雲錦的「甜品之後」由主廚親自督軍，包含傳承傳統鹽滷製法的「木桶豆花」，質地細嫩且豆香醇厚，賓客可自由搭配大甲芋頭圓、金山地瓜圓、蜜製花生與紅豆 。而另一道「相思蜜鬆糕」則展現主廚謝承志近40年的職人功夫，以黃金比例揉和在來米與糯米粉，內嵌萬丹紅豆與大腰豆，並抹上烏豆沙泥入蒸，全程採不加蓋、不碰水原則以保留鬆軟口感 。這些工序繁瑣的手作甜品，將精湛廚藝化作溫潤的結尾，象徵宴席的圓圓滿滿 。

▲雲錦中餐廳相思蜜鬆糕，口感綿密鬆軟、香甜豆沙泥餡。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理 ▲雲錦中餐廳木桶豆花，遵循鹽滷製法，佐4種配料。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理

謝承志主廚烹飪宗旨：健康無負擔的食尚瑰麗饗宴

支撐這些名饌背後的靈魂人物，是擁有近40年廚藝資歷的謝承志主廚 。謝師傅精通江浙、粵式、川味與台菜，曾於多國大城市客座，累積了深厚的大中華料理底蘊 。他的烹飪宗旨始終堅持「吃得健康無負擔」，讓賓客在享受豐富色香味的同時，也能兼顧身體平衡 。雲錦中餐廳不僅有「三王雙后」，亦匯集火焰剁椒牛小排、慢火東坡肉、泡椒酸菜魚等口碑佳餚，搭配即日起凱悅天地會員85折、特定區域居民或企業員工9折的限時優惠，自信迎接每一場高品質的餐飲盛事 。

▲雲錦中餐廳主廚謝承志於桌邊氣派片鴨。圖／台北君悅酒店提供；窩客島整理



雲錦中餐廳開工餐飲優惠活動

活動時間：即日起至第一季結束

活動內容：

凱悅天地會員優惠：至雲錦中餐廳消費享 85 折優惠 。

鄰里企業專屬優惠：信義、大安、松山、南港、內湖、文山等 6 區居民或企業員工，出示證件享全館用餐 9 折（1 至 12 人限定，不適用於包廂）。

台北君悅酒店 雲錦中餐廳

地址：台北市信義區松壽路 2 號 2 樓

電話：02-2720-1230 或 02-2720-1234

滿足了味蕾對「三王雙后」的渴望，接下來不妨隨著我們的鏡頭，深入走進這間坐擁信義區繁華的美學用餐空間。

推薦閱讀：信義區樂高賽馬場！2026樂高新春賽馬場闖關活動，樂高小馬必入手。

推薦閱讀：台北免費新景點！巨大喵喵園丁攻佔信義區，春之幻境溫室貓奴必拍。



