不傷荷包享受台北設計酒店！台北北門世民酒店 citizenM 大面窗看淡水河，浪漫滿分情侶必住。

2026-01-17 14:30文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
「台北北門世民酒店 citizenM」 以潮流設計、科技化客房及便利交通吸引年輕旅人，大面積景觀窗可眺淡水河或台北市景，房價親民又具高性價比，是市中心熱門住宿選擇。

來自荷蘭的新潮飯店品牌 「citizenM」（世民酒店）深受眾多飯店控青睞，且每間酒店皆座落核心地段。「台北北門市民酒店citizenM 」自然也不例外，位於台北車站與西門町商圈之間，加上大面積景觀窗可遠眺淡水河、部分房型更能直接於房內欣賞大稻埕煙火。自2017年開幕至今，始終是人氣居高不下的台北住宿選擇之一。

▲「台北北門世民酒店 citizenM」地理位置絕佳，房間有淡水河景和市景兩種選擇。（攝影：楊婷雅）
▲「台北北門世民酒店 citizenM」採自助辦理入住手續。（攝影：楊婷雅）
機場捷運直達「台北北門市民酒店citizenM 」

「台北北門市民酒店citizenM 」鄰近捷運北門車站與機場捷運轉，對國內外旅人而言具備高度交通優勢；公共空間同樣受到關注，設計風格延續「 citizenM」品牌 一貫的歐洲現代潮流路線，空間結合藝術裝置與鮮明色彩，塑造出兼具時尚感與生活感的住宿氛圍。二樓休憩區和酒吧，成為旅人放鬆小酌、打卡熱點，讓人入住後就只想賴在酒店。

▲「台北北門世民酒店 citizenM」 休息區結合藝術裝置與鮮明色彩。（攝影：楊婷雅）
「台北北門市民酒店citizenM 」科技化客房搭配浪漫景緻

「台北北門市民酒店citizenM 」採自助辦理入住手續，每間客房皆配備平板裝置，讓旅人輕鬆控制燈光、窗簾與室溫，展現高度科技化的入住體驗，符合數位現代旅人對智慧住宿的期待。依房間所在位置不同，大面積景觀窗可遠眺淡水河或台北市景，夜晚氛圍更加浪漫，也因此成為不少情侶的台北住宿首選。

▲「台北北門市民酒店citizenM 」每間客房皆配備平板裝置，可輕鬆控制燈光、窗簾與室溫。（攝影：楊婷雅）
不傷荷包也能享受潮流設計旅店「台北北門市民酒店citizenM 」

整體而言，「台北北門市民酒店 citizenM」以鮮明風格與便利交通，在競爭激烈的台北旅宿市場中建立差異化定位；以市中心飯店來看，房價相對親民，搭配早餐方案仍具高性價比，特別受到重視設計感與住宿體驗的年輕旅客青睞。

▲「台北北門市民酒店citizenM 」氛圍浪漫，是不少情侶增進感情的台北住宿首選。（攝影：楊婷雅）
▲「台北北門市民酒店citizenM 」公共空間是許多旅人打卡熱點。（攝影：楊婷雅）
「台北北門市民酒店citizenM 」資訊

地址：臺北市中正區中華路一段3號
電話：070 1016 1061

