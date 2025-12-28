西門町美食推薦！佐藤精肉店 白飯吃到飽超划算、藏身萬年大樓，台北超強燒肉丼在這。

西門町美食推薦必收！藏身萬年大樓B1的「佐藤精肉店」，主打炭火燒肉丼與免費續飯，高CP值份量十足，被網友封為台北超強燒肉丼名店。

西門町美食戰區競爭激烈，想在眾多餐廳中脫穎而出並不容易，但藏身萬年大樓周邊的日式燒肉丼專門店「佐藤精肉店」，卻憑藉炭火直烤的濃厚肉香與免費續飯的高CP值策略，成為西門町美食推薦名單之一。主打源自東京秋葉原職人精神的豚丼料理，不論是上班族、學生族群或外地遊客，都能在這裡用實惠價格吃到份量十足的一碗滿足。

▲西門町美食推薦必收！藏身萬年大樓B1的佐藤精肉店，以炭火燒肉丼與免費續飯超推（攝影：蕭芷琳）



▲台北超強燒肉丼「佐藤精肉店」主打高CP值日式豚丼（攝影：蕭芷琳）

西門町美食推薦「佐藤精肉店」藏身萬年大樓！

定位為日式豚丼專門店，風格承襲日本街頭燒肉小店的俐落節奏與專注精神。西門店選址於在萬年大樓B1的位置。店內採日式吧檯設計，開放式廚房讓顧客能近距離看到燒肉在炭火上翻烤的過程。招牌餐點絕對是「元祖烤五花豚丼」，厚切豬五花經炭火燒烤後外層焦香、內裡多汁，搭配店家特製的日式醬汁，鹹甜平衡。肉片大面積鋪滿整碗白飯，米飯完整吸收肉汁與醬香，是典型的日式重口味燒肉丼代表。

▲西門町美食推薦「佐藤精肉店」店內採日式吧檯設計（攝影：蕭芷琳）



▲西門町美食推薦「佐藤精肉店」日式燒肉丼專門店藏身萬年大樓B1（攝影：蕭芷琳）

台北超強燒肉丼在這！免費續飯高CP值

值得一提的是，店內提供免費續飯服務，對食量大的客人相當友善。在講求速度與效率的西門町商圈，「佐藤精肉店」用一碗專注於肉香與份量的燒肉丼，替快節奏的日常補上一份扎實的滿足感。沒有過度華麗的裝飾，卻以實在的料理與價格留住回頭客。下次走進西門町，不妨可以來這邊飽餐一頓。

▲西門町美食推薦「佐藤精肉店」店內提供免費續飯服務，對食量大的客人相當友善（攝影：蕭芷琳）



▲下次走進西門町，不妨可以來這邊飽餐一頓（攝影：蕭芷琳）

西門町美食推薦 萬年大樓美食 佐藤精肉店 西門店

地址： 台北萬華區西寧南路70號B1

營業時間：12:00–19:45；週四公休