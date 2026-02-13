樓下小七就有！高速婆婆舞獅裝、達摩盲盒要搶，開運就靠高速婆婆。

7-11推《膽大黨》預購，高速婆婆變身舞獅、圓滾滾達摩表情包超吸睛，更有《我推的孩子》小夜燈同步登場。

動漫迷衝小七買！原本在動漫展搶到缺貨的《膽大黨》周邊，現在竟然在巷口的7-11就能直接預購。除了有超厭世又可愛的高速婆婆化身舞獅與達摩開運小物，現場還有熱門作品《我推的孩子》精緻周邊同步登場。這些讓粉絲瘋狂的限量商品，不用辛苦排隊搶破頭，只要下樓到小七就能輕鬆帶回家，讓你的生活隨處都有最愛的角色陪伴。



▲近看「高速婆婆達摩」表情包細節超豐富，粉色代表愛情、紅色代表開運，讓你每天都有好心情。(攝影：鄭雅之)

▲日系風格「御守壓克力吊飾」，包含健康、財運、良緣、學業四款祝福，守護你的日常生活。(攝影：鄭雅之)





高速婆婆變身舞獅達摩超開運

最近話題度極高的作品《膽大黨》，靈魂人物高速婆婆這次換上新裝要幫大家招好運。最受矚目的就是穿著紅通通舞獅裝的絨毛吊飾，那張招牌厭世臉配上喜氣造型簡直萌翻天。另外還有PICKABOX達摩盲盒，圓滾滾的討喜外型搭配高速婆婆各種經典表情包，結合了招財與愛情等不同祝福，加上金色隱藏款，讓粉絲們忍不住想試試手氣，把這份來自神怪界的療癒力量帶回家。



▲圓滾滾「PICKABOX 達摩盲盒」，高速婆婆化身四色開運達摩，排在桌面上療癒指數直接拉滿。(攝影：鄭雅之)





奇克奇塔與生活小物實用又吸睛

除了搞怪的高速婆婆，歌聲洗腦的奇克奇塔也同步登場，療癒指數直接拉滿。這次預購清單還包含了超級實用的貓版高速婆婆地墊，大尺寸設計讓居家空間瞬間充滿動漫感，可愛到讓人捨不得踩上去。另外還有充滿日系氛圍的御守壓克力吊飾與馬口鐵徽章，不管是掛在包包上還是收藏在桌前，都能展現出資深動漫粉的獨特品味，絕對是今年必收的清單。



▲大尺寸高速婆婆貓版造型地墊，以經典招財貓姿勢為靈感，為居家空間增添趣味感。（攝影：鄭雅之）





星野愛小夜燈陪伴每個追劇夜晚

除了神怪風格，熱門作品《我推的孩子》也帶著滿滿誠意來到7-11。這次推出超好揉捏的捏捏吊飾與質感絨毛吊飾，手感極佳讓人愛不釋手。最吸睛的莫過於星野愛小夜燈，輕拍就能切換三段亮度，溫暖柔和的光輝能化解一整天的疲憊。再加上精緻的愛與雙胞胎壓克力立牌，還貼心附上珠鍊可以當作鑰匙圈使用，不管是喜愛反差萌還是閃亮偶像風，這波預購通通都能滿足收藏慾望。



▲超療癒「捏捏吊飾」手感紮實，看著《我推的孩子》角色被捏臉的模樣超紓壓。(攝影：鄭雅之)

▲拍拍即亮的星野愛小夜燈，提供三段亮度調整，溫暖柔和的光輝陪伴你度過每個追劇夜晚。(攝影：鄭雅之)

7-11 動漫周邊預購

預購時間： 即日起至2026年3月3日止



膽大黨 高速婆婆系列

高速婆婆舞獅裝絨毛吊飾：450元

PICKABOX 達摩盲盒（圓滾滾造型）：單入279元、四入套組1116元

高速婆婆地墊（約50x47cm）：590元

御守壓克力吊飾：單入199元、四入套組796元

盲抽徽章：單入100元、五入套組500元



我推的孩子 系列商品

捏捏吊飾盲盒：單入350元、四入套組1400元

絨毛盲盒：單入390元、六入套組2340元

星野愛小夜燈：1199元

盲抽徽章：單入100元、六入套組600元

愛與雙胞胎壓克力立牌：350元







台北動漫迷最近忙著打卡！

推薦閱讀：孤獨搖滾動畫展在三創！台北孤獨搖滾動畫展9大展區，預售票、特典票開搶。

推薦閱讀：8大台北動漫展覽推薦！松菸咒術迴戰展、芙莉蓮展、航海王展，寒假展覽動漫迷必逛。

推薦閱讀：東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。





7-11預購膽大黨 高速婆婆系列周邊更多照片

▲《膽大黨》開運達摩公仔與御守吊飾同步登場，動漫迷預購手速要快。



▲大尺寸高速婆婆貓版造型地墊，以經典招財貓姿勢為靈感，為居家空間增添趣味感。（攝影：鄭雅之）





▲集合多款表情的高速婆婆「PICKABOX 達摩盲盒」，包含開運、招財、健康與愛情等祝福，圓滾滾造型讓人想整套收藏。(攝影：鄭雅之)

▲精緻馬口鐵「盲抽徽章」，多款《膽大黨》角色造型，適合別在包包上展現粉絲身份。(攝影：鄭雅之)

▲精美包裝的壓克力御守盲抽盒，每一款都充滿細節，享受拆盲盒驚喜感就趁現在。(攝影：鄭雅之)