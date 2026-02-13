樓下小七就有！高速婆婆舞獅裝、達摩盲盒要搶，開運就靠高速婆婆。

7-11推《膽大黨》預購，高速婆婆變身舞獅、圓滾滾達摩表情包超吸睛，更有《我推的孩子》小夜燈同步登場。
動漫迷衝小七買！原本在動漫展搶到缺貨的《膽大黨》周邊，現在竟然在巷口的7-11就能直接預購。除了有超厭世又可愛的高速婆婆化身舞獅與達摩開運小物，現場還有熱門作品《我推的孩子》精緻周邊同步登場。這些讓粉絲瘋狂的限量商品，不用辛苦排隊搶破頭，只要下樓到小七就能輕鬆帶回家，讓你的生活隨處都有最愛的角色陪伴。
高速婆婆變身舞獅達摩超開運
最近話題度極高的作品《膽大黨》，靈魂人物高速婆婆這次換上新裝要幫大家招好運。最受矚目的就是穿著紅通通舞獅裝的絨毛吊飾，那張招牌厭世臉配上喜氣造型簡直萌翻天。另外還有PICKABOX達摩盲盒，圓滾滾的討喜外型搭配高速婆婆各種經典表情包，結合了招財與愛情等不同祝福，加上金色隱藏款，讓粉絲們忍不住想試試手氣，把這份來自神怪界的療癒力量帶回家。
奇克奇塔與生活小物實用又吸睛
除了搞怪的高速婆婆，歌聲洗腦的奇克奇塔也同步登場，療癒指數直接拉滿。這次預購清單還包含了超級實用的貓版高速婆婆地墊，大尺寸設計讓居家空間瞬間充滿動漫感，可愛到讓人捨不得踩上去。另外還有充滿日系氛圍的御守壓克力吊飾與馬口鐵徽章，不管是掛在包包上還是收藏在桌前，都能展現出資深動漫粉的獨特品味，絕對是今年必收的清單。
星野愛小夜燈陪伴每個追劇夜晚
除了神怪風格，熱門作品《我推的孩子》也帶著滿滿誠意來到7-11。這次推出超好揉捏的捏捏吊飾與質感絨毛吊飾，手感極佳讓人愛不釋手。最吸睛的莫過於星野愛小夜燈，輕拍就能切換三段亮度，溫暖柔和的光輝能化解一整天的疲憊。再加上精緻的愛與雙胞胎壓克力立牌，還貼心附上珠鍊可以當作鑰匙圈使用，不管是喜愛反差萌還是閃亮偶像風，這波預購通通都能滿足收藏慾望。
7-11 動漫周邊預購
預購時間： 即日起至2026年3月3日止
膽大黨 高速婆婆系列
高速婆婆舞獅裝絨毛吊飾：450元
PICKABOX 達摩盲盒（圓滾滾造型）：單入279元、四入套組1116元
高速婆婆地墊（約50x47cm）：590元
御守壓克力吊飾：單入199元、四入套組796元
盲抽徽章：單入100元、五入套組500元
我推的孩子 系列商品
捏捏吊飾盲盒：單入350元、四入套組1400元
絨毛盲盒：單入390元、六入套組2340元
星野愛小夜燈：1199元
盲抽徽章：單入100元、六入套組600元
愛與雙胞胎壓克力立牌：350元
