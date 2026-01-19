東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。

東京卍復仇者展台北場開展！新光三越A11現場展東卍角色等身立牌、台北限定龍堅的腹肌，百款東卍周邊鐵粉爆買。

東京卍復仇者展台北場必拍！日本人氣動漫東京卍復仇者展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 最後的世界線》台北場，即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，現場集結近百件珍貴的複製原畫，以及武道、Mikey、龍堅等11位人氣角色等身立牌，更有百款台日展覽周邊小物，入場還直接送你原畫明信片，東卍鐵粉必須衝一波。



▲東京卍復仇者展台北場！即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，東卍打卡點、東卍周邊一次看。



▲東京卍復仇者展台北場！入場就能拿到「官方X選圖原畫明信片」，一共10款隨機贈送，鐵粉必收。





東京卍復仇者展台北場必拍打卡點

▲東卍展台北場必拍打卡點！近百件東卍全彩、黑白複製原畫一次欣賞。





台北東卍展一進入展場，就能看到作者和久井健老師全新繪製的武道、麥基、龍堅11位角色立牌，以及武道與麥基的等身服裝，展區除了有近百件全彩、黑白複製原畫，可以近距離欣賞，也設有山岸的角色解說黑板、漫畫名場面等身大模型，還有每日替換的封面拍照區，由三面大型螢幕構成「卍黑天劇場」更是熱血必看。

東京卍復仇者展台北場限定展區龍堅腹肌隨你摸

本次展覽最大亮點就是作者和久井健老師特別為東京卍復仇者展繪製的「卍天黑大決戰」，以全新體驗展區帶粉絲們完整補足漫畫中未細述的決戰場景，此外，台北場也特別追加了「龍堅的腹肌」展品，開放粉絲們直接上手觸摸，讓你感受角色紮實的肌肉線條，喜歡東卍的粉絲、龍堅粉一定要來朝聖。

▲東京卍復仇者展台北場限定！新推出「龍堅的腹肌」可以隨意摸。





東卍展台北展周邊商品近百款

本次東卍展台北展推出超過百款台日版周邊商品，包括日本進口的京都吸油面紙、黑板藝術手帕、角色便條紙，以及巨大壓克力場景組、壓克力人形立牌、角色收藏卡等周邊小物，消費滿額還能獲得東卍橫式大紙袋，在展外Café stand也推出5款印有角色的玻璃瓶冷泡茶，買就送角色杯墊，購買特製手工餅乾盒則贈送彩鑽明信片，另外，只要有入場也能拿到「官方X選圖原畫明信片」，一共10款隨機贈送，鐵粉近期就來逛展覽、買爆周邊。

▲東卍展台北場周邊必買！百款台版東卍周邊、日本進口東卍周邊全都要買。



▲東卍展台北場周邊必買！展外Café stand5款冷泡茶，買就送東卍角色杯墊。





《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場 展覽資訊

展覽時間：即日起~ 2026.03.08

展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場（臺北市信義區松壽路11號6樓）

注意事項：本展為預約入場制，請於入場前完成預約。





《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場 票價資訊

單人票：350元

限定套票A：550元

內含全票一張、彩圖壓克力板畫一張、彩圖燙銀圖卡一張

限定套票B：550元

內含全票一張、黑白壓克力板畫一張、黑白燙銀圖卡一張

優惠票：320元

愛心票：180元

動漫迷必逛2026動漫IP展覽

更多 東京卍復仇者展 最後的世界線 台北場 照片：

▲東卍展台北場必拍打卡點！東卍漫畫名場面等身大模型、卍黑天劇場必看。



▲東卍展台北場必逛亮點！近百件東卍全彩、黑白複製原畫一次欣賞。



▲東卍展台北場必拍打卡點！現場重現山岸的角色解說黑板。



▲東京卍復仇者展台北場現場懸掛組織掛軸，東卍鐵粉必拍。

