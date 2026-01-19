東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。

東京卍復仇者展台北場開展！新光三越A11現場展東卍角色等身立牌、台北限定龍堅的腹肌，百款東卍周邊鐵粉爆買。
東京卍復仇者展台北場必拍！日本人氣動漫東京卍復仇者展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 最後的世界線》台北場，即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，現場集結近百件珍貴的複製原畫，以及武道、Mikey、龍堅等11位人氣角色等身立牌，更有百款台日展覽周邊小物，入場還直接送你原畫明信片，東卍鐵粉必須衝一波。
展覽時間：即日起~ 2026.03.08
展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場（臺北市信義區松壽路11號6樓）
注意事項：本展為預約入場制，請於入場前完成預約。
《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場 票價資訊
- 單人票：350元
- 限定套票A：550元
內含全票一張、彩圖壓克力板畫一張、彩圖燙銀圖卡一張
- 限定套票B：550元
內含全票一張、黑白壓克力板畫一張、黑白燙銀圖卡一張
- 優惠票：320元
- 愛心票：180元
