松菸莉可麗絲展入場送周邊！莉可麗絲打卡點神還原，限定周邊動漫迷必買。

松菸莉可麗絲展覽入場送特典！等比例還原LycoReco咖啡廳、水族館場景打卡點，展覽限定莉可麗絲周邊必買。

動漫迷必逛莉可麗絲展覽！人氣動畫「Lycoris Recoil莉可麗絲」即日起至3月1日在松山文創園區推出《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》特展，等比例還原動畫經典場景，包括LycoReco咖啡廳、水族館、DA總部場景，還設置台灣限定拍照區、多款莉可麗絲展覽限定周邊，讓你沈浸在莉可麗絲的世界中，購票入場還直接送角色立牌，鐵粉近期快把握時間衝松菸打卡。



▲松菸Lycoris Recoil 莉可麗絲特展即日起至3/1在松菸展出，入場送送你典周邊。



▲動漫迷必逛！松菸Lycoris Recoil 莉可麗絲特展展出劇中經典場景、展覽限定周邊小物。





松菸Lycoris Recoil莉可麗絲展等比還原經典場景打卡點

本次展覽完整呈現「Lycoris Recoil 莉可麗絲」的世界觀，將劇中主要場景「LycoReco咖啡廳」依動畫原畫比例重現，櫃檯、窗格、牆面配色到擺設，連最強駭客Walnut的壁櫥工作站也都完整還原，讓粉絲們可以感受千束、瀧奈的日常，展覽內也重現劇中出現的水族館場景，以大型投影創造深海氛圍，結合光影、音效變化，大家可以學瀧奈擺出魚的姿勢打卡拍照。



▲松菸莉可麗絲展必拍打卡點！等比例還原LycoReco咖啡廳。





松菸Lycoris Recoil莉可麗絲展必拍打卡點

除了咖啡廳、水族館打卡點必拍，展覽內也有夏威夷展區、DA總部場景打卡點，可以現場感受莉可麗絲執行任務的臨場感，另外，也特別規劃台灣限定拍照區，台北站專屬打卡點一定要拍，展覽中也能看到莉可麗絲角色設定資料、角色細節等幕後製作資料，現場還展出製作團隊繪製的精美簽名板，粉絲們絕對要來朝聖。



▲松菸莉可麗絲特展展出台灣限定拍照區、莉可麗絲角色設定資料，以及製作團隊繪製的精美簽名板。





松菸Lycoris Recoil莉可麗絲展限定周邊必買

松菸Lycoris Recoil莉可麗絲特展商壽區免門票就能入場，推出一系列展覽限定周邊，粉絲必收角色壓克力立牌，壓克力墜飾立牌、拍立得風明信片、莉可麗絲A4資料夾、莉可麗絲陶瓷杯墊、無線手機充電器、玻璃杯、抱枕、彈珠汽水等，盲抽系列有馬口鐵徽章、壓克力御守，現場還有莉可麗絲展覽限定明信片機，共有12款經典場景圖隨機出款，鐵粉直接爆抽一波，



▲松菸莉可麗絲展限定周邊！必買角色壓克力立牌，共有5款角色造型。



▲松菸莉可麗絲展限定周邊！盲抽系列有馬口鐵徽章、壓克力御守，鐵粉直接全收。





松菸《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽資訊

展覽日期：2026/01/10 (六) - 2026/03/01 (日)

展覽地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F

展覽時間：10:00-18:00(17:00 票亭停止售票 、17:30展覽區停止入場、17:50 商售區停止入場)

注意事項：商店區免費入場，若遇人潮眾多，商店區將會優先開放給購票觀展民眾入場。





松菸《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽票價資訊

單人票320元

千束雷射套票420元

內含單人入場票、千束雷射紀念票

瀧奈雷射套票420元

內含單人入場票、瀧奈雷射紀念票

典藏壓克力磚套票1340元

內含單人入場票、壓克力磚



松菸《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽入場特典、滿額贈資訊

入場特典

購票入場，即贈莉可麗絲角色立牌，共9款隨機贈送。

滿額贈活動

1、展覽期間內，於店內單筆消費滿額899元，即贈超級大紙袋，數量有限送完為止。

2、展覽期間內，於店內單筆消費滿額1200元，即贈A3透明海報，數量有限送完為止。

動漫迷必逛2026動漫展覽

更多 松菸《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》 照片：

▲松菸莉可麗絲展必拍打卡點！可以在水族館打卡點擺出魚、花園鰻的姿勢留念。

