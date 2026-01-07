華山七龍珠展！台北七龍珠特展40座角色雕像，等身大孫悟空 弗力札必拍。

台北七龍珠展在華山！等身大40座悟空、弗力札等角色雕像，龜派氣功互動遊戲、七龍珠周邊商品一次看。
華山七龍珠展！七龍珠英雄崛起特展台北站將於1/8起在華山文創園區登場，本次七龍珠展覽以「英雄崛起」為主題，打造沉浸式七龍珠世界，現場重現多個經典場景，並展出40座悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色雕像，讓粉絲近距離拍照打卡，還設有互動遊戲體驗，可以使出龜派氣功與合體技，推出多款七龍珠周邊商品，七龍珠鐵粉全都要拍、要買。
- 單人票：460元
- 雙人票：850元
- 限量特典門票：899元（限量販售）
- 學生票：440元（僅現場販售）
適用對象：
1、年齡滿3歲（含）以上之兒童（未滿12歲兒童不可獨自入場，需成人持票陪同入場）。
2、持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用。
- 愛心票：250元（僅現場販售）
適用對象：
1、本國籍65歲（含）以上長者適用（需驗證，每證限購一張）
2、身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者一名，每證限購一張（需出示身心障礙手冊證件正本並同時入場）
- 免票資格：年齡未滿3歲之兒童（需出示相關證件並由一位成人持票陪同入場），未帶證件但身高90公分（含）以上孩童須購買「學生票」
