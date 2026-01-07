華山七龍珠展！台北七龍珠特展40座角色雕像，等身大孫悟空 弗力札必拍。

我是鄭亦庭，大家都叫我波小編，現任窩客島責任編輯，主要負責部落客文章刊登、展覽活動報導與綜合懶人包撰寫。熱愛內容整理與主題策展，擅長把複雜資訊轉化為好讀、有感、有共鳴的生活風格文章。相信每一篇報導，都是與讀者溝通的橋樑。