華山七龍珠展！台北七龍珠特展40座角色雕像，等身大孫悟空 弗力札必拍。

tiger Walker 玩樂季七龍珠七龍珠展華山展覽台北展覽
2026-01-07 18:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
台北七龍珠展在華山！等身大40座悟空、弗力札等角色雕像，龜派氣功互動遊戲、七龍珠周邊商品一次看。

華山七龍珠展！七龍珠英雄崛起特展台北站將於1/8起在華山文創園區登場，本次七龍珠展覽以「英雄崛起」為主題，打造沉浸式七龍珠世界，現場重現多個經典場景，並展出40座悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色雕像，讓粉絲近距離拍照打卡，還設有互動遊戲體驗，可以使出龜派氣功與合體技，推出多款七龍珠周邊商品，七龍珠鐵粉全都要拍、要買。

▲台北七龍珠展在華山！以40座悟空、達爾、弗力札等角色雕像，打造沉浸式七龍珠世界。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展打卡點！現場展出40座角色雕像、互動遊戲，以及七龍珠周邊商品。(攝影：鄭亦庭)
華山七龍珠特展打卡點必拍

本次華山七龍珠特展一次展出40座角色雕像，從悟空、弗力札、比克大魔王到賽魯等，並還原動畫中多個經典名場面，像是武天老師的龜屋、悟空與達爾激戰、變身超級賽亞人的孫悟空、孫悟空父子龜派氣功、達爾為特南克斯犧牲的場景等，搭配燈光、音效，一旁也會播放動畫片段，讓你一邊回味童年回憶，也像是在七龍珠動畫世界裡，鐵粉絕對會整場拍不停。
▲華山七龍珠特展打卡點！從悟空、達爾、弗力札、比克大魔王到賽魯等40座角色雕像。(攝影：鄭亦庭)
華山七龍珠特展互動遊戲區

除了多個動畫場景打卡點，七龍珠展覽也規劃不少互動體驗區，可以施放龜派氣功、與親友組隊使出合體技，測試自己的戰鬥力數值，同時推出專屬手機App挑戰，讓你用龍珠雷達尋找出場內7顆龍珠，完成任務就能召喚神龍，兌換台北站限定小禮物，此外，展覽中重現賽亞人太空艙、弗力札的座椅，身高140分分以下的小朋友可以登上弗力札座椅，拍下七龍珠打卡照。▲華山七龍珠特展互動遊戲區！可以玩龜派氣功、合體技，小朋友還能登上弗力札座椅打卡。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展互動遊戲區！可以玩龜派氣功、合體技，小朋友還能登上弗力札座椅打卡。(攝影：鄭亦庭)

華山七龍珠特展周邊必買

華山七龍珠展覽商售區推出多款周邊商品，保溫瓶、馬克杯、滑鼠墊、衣服、帽子等生活小物，以及龍珠抱枕、角色壓克力立牌、壓克力存錢筒等，商品圖樣式從孫悟空、超級賽亞人、普烏、弗力札等都有，還有多款七龍珠人氣角色側背包，每款都附有角色壓克力吊飾，讓你一次就能收穫側背包、吊飾，另外也推出小悟空筋斗雲造型的絨毛玩偶、龍珠雷達造型抱枕等，鐵粉直接買爆。
▲華山七龍珠特展周邊必買！小悟空筋斗雲造型絨毛玩偶。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展周邊必買！七龍珠人氣角色側背包，附有角色壓克力吊飾。(攝影：鄭亦庭)
《七龍珠 英雄崛起 - 台北》展覽資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館
展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。
展覽開放時間：週一至周日10:00-18:00(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)


《七龍珠 英雄崛起 - 台北》 票價資訊

  • 單人票：460元
  • 雙人票：850元
  • 限量特典門票：899元（限量販售）
  • 學生票：440元（僅現場販售）
    適用對象：
    1、年齡滿3歲（含）以上之兒童（未滿12歲兒童不可獨自入場，需成人持票陪同入場）。
    2、持本國大專院校以下有效學生證件，以當學期註冊章為憑碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用。
  • 愛心票：250元（僅現場販售）
    適用對象：
    1、本國籍65歲（含）以上長者適用（需驗證，每證限購一張）
    2、身心障礙人士證件本人及身心障礙人士之必要陪同者一名，每證限購一張（需出示身心障礙手冊證件正本並同時入場）
  • 免票資格：年齡未滿3歲之兒童（需出示相關證件並由一位成人持票陪同入場），未帶證件但身高90公分（含）以上孩童須購買「學生票」

近期必逛台北展覽推薦

更多 華山展覽《七龍珠 英雄崛起 - 台北》 照片：

▲華山七龍珠特展必拍打卡點！孫悟空與達爾對決經典場景。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展必拍比克大魔王雕像打卡點。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展必拍達爾、特南克斯打卡點。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展打卡點！集齊龍珠召喚神龍打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展打卡點！從悟空、達爾、弗力札、比克大魔王到賽魯等40座角色雕像。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展重現多個七龍珠經典戰鬥場景打卡點。(攝影：鄭亦庭)
▲華山七龍珠特展！展覽中設置多個互動體驗區，可以一起變身成超級賽亞人。(攝影：鄭亦庭)
台北親子展覽推薦！士林科教館AI繪動的畫特展，變身梵谷肖像畫 米勒拾穗者。
信義區展覽一票逛2展！富邦美術館典藏展，37萬個樂高打造最後的晚餐必拍。
日本番外篇石川能登半島！一座車站一杯咖啡，穴水五十年大正童話風喫茶店プランタン，搭寶可夢列車冬遊。
最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。
台北芙莉蓮展！葬送的芙莉蓮展送限定周邊，芙莉蓮 寶箱怪5大展區打卡點。
