45元喝蜜桃藝伎紅茶！鶴茶樓新品喝的到蜜桃果肉，A+B飲料2杯才89元。

鶴茶樓陪你迎開工！ A加B 組合優惠只要89元，平均一杯飲料不到45元，同步登場果肉滿滿的蜜桃藝伎紅茶新品。

開工第二天還是很需要手搖飲來續命！鶴茶樓為了幫上班族加油打氣，特別從2月23日開始推出超強開工優惠。這次活動主打大杯飲品 A加B 自由配，兩杯只要89元，組合包含多款超人氣咀嚼系飲品與全新登場的蜜桃藝伎紅茶。除此之外，也同步換上2026年全新菜單，直接幫大家整理出必喝排行榜，讓飲料控不論是想喝純茶或是濃郁奶蓋，都能找到最適合自己的專屬小確幸，用甜甜的滋味開啟新的一年。

▲鶴茶樓即日起至3/31推出飲料 A+B 組合價 89 元。 ▲鶴茶樓「古早味紅茶粉粿奶茶」超夯選擇。





鶴茶樓A加B自由配只要89元

開工日最重要的就是提神跟省荷包，鶴茶樓這次非常有誠意地祭出限時長達一個多月的優惠。大家只要在門市挑選 A區的咀嚼系或奶類飲品，再搭配 B區的四款經典純茶，兩大杯喝下來平均一杯不到45元超划算。這次A區名單非常華麗，除了有回頭率超高的芝麻糊凍與杏仁凍，還有這次強勢登場的新品蜜桃藝伎紅茶。自由搭配的方式完全滿足了想喝料又想解膩的慾望，每天換一種組合也喝不膩，絕對是辦公室下午茶揪團訂購的首選活動。

▲鶴茶樓A區優惠精選塩選牛奶糖奶蓋綠茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶等。





蜜桃控必喝藝伎紅茶新品

這次最受矚目的焦點莫過於新品「蜜桃藝伎紅茶」，特別選用果香濃郁的藝伎紅茶作為基底，再大方加入完熟的水蜜桃原汁，讓每一口都充滿粉紅色的活力氣息。還吃得到軟嫩多汁的水蜜桃果肉，喝起來清爽不膩口。在忙碌的開工日來上一杯，滿滿的果肉感與甜美香氣，瞬間把累積的疲勞通通趕走，讓人喝完感覺心情都跟著亮了起來。

▲鶴茶樓新品「蜜桃藝伎紅茶」吃得到新鮮蜜桃果肉。





內行人必點招牌榜單推薦

如果你是第一次嘗試鶴茶樓，或是每次站在櫃檯前都會陷入選擇困難症的人，那看這次官方推薦的必喝排行榜準沒錯。榜單內包含口感濃厚的芝麻糊凍鶴頂那堤，以及充滿溫潤杏香的杏仁凍桂香烏龍。喜歡清爽果香的朋友可以選擇蘋果鶴頂紅茶，而追求特殊口感的人則不能錯過蕎麥粉粿蕎麥茶。若是熱愛鹹甜風味，塩選牛奶糖奶蓋綠茶絕對是首選，最後還有伴隨蜂蜜珍珠嚼感的綺夢珍珠那堤。照著這份名單點餐完全不踩雷，直接幫大家省下思考時間。

▲鶴茶樓B區優惠精選人氣純茶，有藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。



鶴茶樓 A+B 組合價 89 元

活動期間： 2 月 23 日至 3 月 31 日

活動內容： 選購 A 區指定飲品（含新品）搭配 B 區純茶，兩杯大杯組合價 89 元

A區：塩選牛奶糖奶蓋綠茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶

B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶



限定通路： 僅限來店購買、電話自取（不適用外送、線上點餐）

注意事項： 不可併用其他優惠、不可額外加料加價

不參與門市： 台中誠品 480 店、信義夢廣場店





2026 鶴茶樓 TOP 6 排行榜

飲料優惠要喝一波！

芝麻糊凍鶴頂那堤杏仁凍桂香烏龍蘋果鶴頂紅茶蕎麥粉粿蕎麥茶塩選牛奶糖奶蓋綠茶綺夢珍珠那堤

