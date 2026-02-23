> 美食 > 萬波買一送一連6天！萬事大桔一杯只要33元，開工小確幸要喝。

萬波買一送一連6天！萬事大桔一杯只要33元，開工小確幸要喝。

tiger Walker 玩樂季開工優惠買一送一
2026-02-23 13:50文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之
萬波推出開工開運系新品「萬事大桔」，酸甜金桔檸檬超消暑。全台限時祭出大杯買一送一，快揪同事喝起來。

開工首週最需要的不是咖啡，而是能帶來好運的清爽系手搖。萬波島嶼紅茶這次強勢推出「萬事大桔」，特別選用酸甜適中的金桔搭配檸檬，要讓大家喝了之後心情愉快，更能大展身手辦事大吉。為了幫小資族加油打氣，全台門市更同步祭出大杯買一送一的超狂優惠，只要到門市現場購買就能輕鬆入手。

▲萬波開工優惠推「萬事大桔」買一送一。(攝影：鄭雅之)
萬事大桔 開工大吉買一送一

這杯取名超討喜的萬事大桔，是以特調的金桔果漿作為靈魂基底，再大方加入現擠般的檸檬汁點綴。整杯飲料融合了淡雅的茶韻，入口時能感受到金桔特有的清香，隨後而來的是檸檬的微酸刺激，整體風味層次感十足且相當沁涼。在忙碌的辦公室日常裡，來上一杯不僅能解膩，更象徵著為全新的年度開啟好運，是近期社群打卡最熱門的招財系飲品。

▲2/23~2/28萬波祭出買一送一飲料優惠。
限時大杯買一送一

想要搶便宜的朋友們注意了，這次萬波推出的買一送一活動僅限大杯尺寸，且必須到門市現場購買。每個人最多可以一次帶走兩組，也就是買二送二的概念。由於每間門市每日僅限量供應五十組，建議大家可以趁著午休時間提前去排隊。雖然這次活動不包含台南三井店，但全台其他門市都有參與，快揪同事一起去喝手搖，讓今年工作都能順順利利辦事大吉。

▲以古早味飲料為主打的萬波，在今年開工日推出六天買一送一。
萬波「萬事大桔」買一送一

活動內容：2/23~2/28萬事大桔大杯買一送一
購買方式：限門市現場購買，外送不適用
購買限制：每人限購2組，每店每日限量50組
注意事項：台南三井店不適用，營業時間以各門市公告為主。

開工優惠喝不完！

