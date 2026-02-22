閨蜜度假飯店推薦！安凡尼揭幕全球奢華據點，專屬3臥室空間與身心水療儀式打造深度假期。

隨著 2026 年3月8日國際婦女節即將到來，安凡尼酒店及度假村將目光精準聚焦於日益蓬勃的女性旅遊市場。旅遊在當代已不再只是單純的移動，而是一種展現自我主張的生活方式。無論是為了慶祝人生重要時刻，或是單純與許久未見的好友重聚，女性同行的旅行型態正全面改寫大眾對度假的傳統想像 。安凡尼特別推出「閨蜜假日」企劃，強調舒適、共享與情感連結，讓旅程在放鬆的節奏中，成為女性生命中值得加冕的深刻回憶 。

▲在馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店的純白沙灘上，姐妹們在海岸線間共享專屬假期時光。圖／安凡尼酒店及度假村提供；窩客島整理



寇立安凡尼結合安達曼海景，打造姐妹旅行的自由共享空間

在泰國的寇立安凡尼臻選度假酒店，友誼與自由得到了完美的平衡。飯店以寬闊的尺度重新定義結伴旅行的真諦，其占地高達 765 平方米的雙臥室皇家海濱泳池別墅，細膩地處理了共享親密感與個人獨立空間的需求 。別墅內配備專屬泳池與按摩浴缸，讓幾位好友既能自在相聚，也能在需要時擁有專屬的靜謐角落 。白日時分，旅伴們可以前往「回憶海灘」漫步，或參加由在地主廚親自指導的泰式料理課程，將異國風味化為共同記憶。夜幕降臨後，在 Coco-Fire 海灘俱樂部舉杯暢談，讓話題在海風中延續，體會無需刻意安排的真摯情誼 。



馬爾地夫法雷斯安凡尼，三臥室水上屋與多尼船調酒儀式

轉往印度洋，馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店專為想要一起放鬆卻又保有自我的旅伴而設計 。三臥室落日水上泳池住宅高踞於碧藍海面，將無邊際海平線直接引入室內，寬敞的起居空間讓歡笑聲自然流動 。在這裡，姐妹們可以先在安凡尼水療中心以專業療程喚醒感官，接著前往聯合國教科文組織生物圈保護區的珊瑚礁海域浮潛，感受海洋生態的繽紛 。最令人期待的驚喜，莫過於夜晚時分傳統多尼船「Ambaa」會輕盈划過水面，將手工調製的飲品送至別墅私人露台，在星空下完成最具儀式感的閨蜜假期 。

▲杜拜棕櫚美景安凡尼臻選套房酒店三臥室海景公寓主臥室，以開闊視野與靜謐設計承載城市假期。圖／安凡尼酒店及度假村提供；窩客島整理

華欣安凡尼推動 AvaniWell 概念，開啟健康旅遊身心升級之旅

對於追求深度質感的女性，華欣安凡尼臻選度假酒店以品牌首創的個人化康適概念 AvaniWell 為核心，重新定義了健康旅遊 。這項服務超越了傳統水療框架，提供包含泰國傳統醫學諮詢、物理治療、皮拉提器械訓練以及科學化的身體成分分析 。姐妹們可以一同參與鹽療、土耳其浴，或是針對個人需求客製化的營養課程 。入住 268 平方米的雙臥室海景別墅，在灑滿陽光的角落進行深度對話，不僅讓身體回歸平衡，也讓友情在充滿能量的環境中更加堅韌 。

▲在馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店的海島場景中展開晨間瑜伽，為姐妹假期注入平衡與能量。圖／安凡尼酒店及度假村提供；窩客島整理



湄公河遊船波希米亞號，包船開啟奢華文化探索與重要時刻慶典

若要紀念人生重大的里程碑，安凡尼提供了更具深度的私人湄公河之旅。團體賓客可以包租長達 50 米的「波希米亞號」內河遊船，這座漂浮於水面的私人宅邸僅設 13 間套房，配備專屬船員提供講究的服務 。航程內容豐富多元，從探訪神聖洞穴、走訪手工藝村落到河岸瑜伽與星空晚宴，每一刻都充滿文化底蘊 。旅程的終點則落腳於世界文化遺產古城龍坡邦，入住龍坡邦安凡尼臻選酒店，與摯友一同參與晨間佈施，感受時光緩慢流淌的節奏，在遠離喧囂的氛圍中找回內心的從容 。

杜拜棕櫚美景安凡尼，頂級海景公寓收藏奢華城市天際線

針對喜愛都市風格的旅人，杜拜棕櫚美景安凡尼臻選套房酒店提供了高級三臥室海景公寓。寬敞的起居空間與設備齊全的廚房，讓姐妹們能像在家中一般自在同住、下廚與分享生活 。白天可以在棕櫚西灘漫步或搭乘傳統阿布拉船穿越運河，日落後則在 La Sirène 餐廳享用黎巴嫩美食，遠眺朱美拉棕櫚島與杜拜之眼的璀璨燈火 。在這座未曾停歇的國際大都會中，安凡尼為女性打造了一個無需妥協的優雅空間，讓城市燈火成為友誼最閃耀的背景 。

把時間留給彼此，在安凡尼寫下閃耀的女性故事

安凡尼旗下各家酒店皆具備交通便利、房型寬敞與專為團體設計的體驗內容等特點，讓旅程從訂房那一刻起便井然有序 。無論是希望透過 Wellbeing 課程調整狀態，或是深入在地文化，安凡尼「閨蜜假日」特別企劃都為不同的旅遊心境提供了理想選擇。這不只是一次出走，而是將共同度過的每一刻悉心收藏，成為回憶裡最值得反覆回味的章節 。

▲說走就走的姐妹旅行，安凡尼精選全球夢幻目的地，從瀉湖到沙漠天際線，收藏屬於女性們自由時刻。圖／安凡尼酒店及度假村提供；窩客島整理

安凡尼「閨蜜假日」特別活動

活動時間：即日起至 2026 年 3 月 8 日國際婦女節 。

活動內容：

精選亞洲、印度洋與中東地區多臥室別墅、套房及住宅型住宿，提供寬敞共享空間 。

馬爾地夫法雷斯安凡尼：提供 3 臥室落日水上泳池住宅，並安排傳統多尼船「Ambaa」送上夜間調酒與私人沙灘晚餐儀式 。

華欣安凡尼：引進 AvaniWell 個人化康適概念，包含泰國傳統醫學、皮拉提斯、維生素靜脈注射及專屬健康餐飲 。

龍坡邦安凡尼：提供私人湄公河「波希米亞號」包船之旅，包含水療、河岸瑜伽與走訪手工藝村落 。

寇立安凡尼：入住 765 平方米雙臥室海濱別墅，體驗椰子水療儀式與泰式料理課程 。

杜拜棕櫚美景安凡尼：入住 3 臥室海景公寓，體驗傳統阿布拉船與 La Sirène 黎巴嫩夜景晚宴 。

官方網站：AvaniHotels.com 。



