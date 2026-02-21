> 美食 > 開工收心買一送一！2026春節開工優惠12間，超商咖啡 手搖杯 速食開工優惠必搶。

2026-02-21 09:00文字：編輯 張人尹 
開工收心就先吃買一送一！2026春節開工優惠12間，超商咖啡買一送一、手搖杯、速食開工優惠，粉絲用開工優惠收收心。
初五開工，許多上班族準備收心週一進公司上班，窩客島先幫粉絲們準備好2026春節開工優惠12間，進公司前喝著超商咖啡買一送一、下午茶喝手搖杯買一送一搭配速食、甜點優惠，有滿滿的美食療癒，做好收心準備，過完年開工也不憂鬱。
▲開工收心買一送一！2026春節開工優惠12間，超商咖啡 手搖杯 速食開工優惠必搶。
7-11開工優惠：咖啡買2送2

小七咖啡買2送2開喝！7-11搶先針對農曆年後開工話題，一次整合門市與線上優惠，從CITY系列飲品買2送2、APP組合買8送8，同時還有門市「金馬開運抽抽樂」活動，買222元就可以抽優惠，最高直接現折77元。7-11這次先幫你把咖啡、健康鮮食準備好，不怕放假完難收心。

7-11開工優惠資訊

2月22日至26日，CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、特大濃萃拿鐵買2送1，CITY PRIMA指定大杯美式與馥芮白買2送2。
OPENPOINT行動隨時取 CITY CAFE特選美式買8送8、CITY CAFE特選拿鐵買8送8、指定飲品組合價200元等。
全文介紹：7-11拿鐵買2送2！小七咖啡開工優惠買2送2，金馬開運抽抽樂現賺77元。
▲7-11整合CITY飲品買2送2與金馬抽抽樂優惠，開工優惠一次看。
全家開工優惠：咖啡買1送1

開工首週最需要醒腦神助攻，全家這次祭出超狂的應援方案，不僅有深受上班族喜愛的咖啡買1送1，甚至連超大容量的分享壺都能透過APP下單享優惠，更有韓國爆紅的杜拜巧克力新品與抽10萬黃金的開運活動，就是要讓大家從早餐到下午茶都能充滿元氣，用最高CP值的方式找回工作動力，一次解決收假症候群的疲憊感，讓辦公室氣氛瞬間變得活潑又開心。

全家開工優惠資訊

FamiNow下單：美好分享壺買1送1（自取外送皆可）。
全文介紹：開工全家咖啡買1送1！重量級咖啡分享壺買一送一，杜拜巧克力全家就有。
▲全家經典高CP值特濃美式與拿鐵，開工日買一送一分享快樂。
萊爾富開工優惠：咖啡買一送一

農曆春節九天連假結束，不少粉絲準備收心返工，萊爾富也同步推出「返工提神優惠」，在2/23-2/25限時三天登場。門市Hi café大杯特濃美式55元、大杯特濃拿鐵65元，冰熱任選同品項買1送1，早上進公司前先揪同事一起補一杯剛剛好；同時還有指定人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食與餅乾最低5折起，從提神到填肚一次備齊。

萊爾富開工優惠資訊

2/23-2/25，Hi café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，任選同品項買1送1。
▲萊爾富開工優惠，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，任選同品項買1送1。
OK開工優惠：咖啡買2送2

開工第一天最需要一杯咖啡撐場，OKmart在2/23限時推出「好咖應援」活動，門市大杯莊園美式、拿鐵含極淬系列，同品項買二送二，不限冰熱、全台適用，通勤族揪同事一起買更划算。此外，OKmall雲端商城同步祭出大杯莊園美式、拿鐵與大杯極淬莊園美式、拿鐵買10送10，再加贈OK Point 666點，想一次囤貨慢慢喝也很可以。

OK開工優惠優惠資訊

2/23，大杯莊園美式、拿鐵含極淬系列，同品項買二送二。
▲OK開工優惠，大杯莊園美式、拿鐵含極淬系列，同品項買二送二。
清心福全開工優惠：紅牛系列現折10元

開工喝手搖杯也能提神！清心福全自2/23-3/1推出期間限定開工優惠，Red Bull全系列飲品每杯現折10元，活動期間一律70元揪能喝。活動品項包含「Red Bull紅牛能量紅茶、Red Bull紅牛能量藍莓蜜、Red Bull巨峰葡萄能量果醋、Red Bull巨峰葡萄能量優多」四款風味，無論偏好茶感或果香，都能在忙碌工作日多一杯補充元氣的選項。

清心福全開工優惠資訊

2/23-3/1，Red Bull全系列飲品每杯現折10元。
▲清心福全開工優惠，紅牛全系列飲品每杯現折10元。
Mr.Wish開工優惠：草莓飲品買一送一

草莓季進入倒數，Mr.WISH搭上開工話題，2/23起在各大外送平台推出草莓季末線上優惠，主打「莓好桃氣」以五窨初茉綠茶結合草莓與水蜜桃，「草莓紅了」則把草莓果香與細緻果粒融入紅茶。你訂NIDIN於2/23-3/1自取第二杯6折，FoodPanda於3/4-3/10第二杯6折，Uber Eats於3/11-3/17同品項買一送一，把握最後一波莓好滋味。

Mr.Wish開工優惠資訊

你訂：2/23-3/1草莓系列自取第二杯6折
FoodPanda：3/4-3/10草莓系列第二杯6折
Uber Eats：3/11-3/17草莓系列同品項買一送一
▲Mr.Wish開工優惠，外送平台草莓飲品買一送一。
85度C開工優惠：奶茶第二杯35折

奶茶控的開工日小確幸！這次85℃開工日強推「奶茶優惠」，在2月23日當天，全台門市買「大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶、大杯蕎麥奶茶」可享第二杯35折優惠，最低兩杯特價67元就能喝得到。提供經典紅茶拿鐵、無鮮奶的慢熟奶茶、以及無咖啡因的蕎麥奶茶，同品項不限冰熱皆享優惠。

85度C開工優惠資訊

2/23當日，買「大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶、大杯蕎麥奶茶」可享第二杯35折。
▲85度C開工優惠，指定奶茶飲品可享第二杯35折。
伯朗咖啡開工優惠：咖啡買一送一

鎖定開工日的咖啡需求，全台伯朗咖啡館門市在2026/2/23(一)推出「大杯美式、大杯拿鐵買一送一」開工日一日限定優惠活動，限同品項、不限冰熱，在伯朗咖啡館門市現場消費方可享優惠。讓週一需要喝杯咖啡提振精神的上班族，不管是上班路上喝兩杯、還是中午午休買兩杯都合適。

伯朗咖啡開工優惠資訊

2026/2/23(一)，伯朗咖啡館門市買「大杯美式、大杯拿鐵」享同品項買一送一。
▲伯朗咖啡開工優惠，美式、拿鐵咖啡買一送一。
達美樂開工優惠：火山披薩299元

開工想揪同事聚餐補元氣，達美樂2/23-2/25推出限時三天開工優惠，全台門市外帶大披薩買1送1再送大可樂1瓶，套餐590元起，超過10種口味任選，也能加價升級火山系列。更狂的是達美樂官網限定優惠，外帶起司大火山披薩享單顆299元，六種口味自由挑，開工聚餐一次搞定。

達美樂開工優惠資訊

2/23-2/25門市外帶大披薩買1送1再送大可樂1瓶（590元起）。
開工限定優惠，外帶起司大火山披薩享單顆299元。
▲達美樂官網網限定優惠，外帶起司大火山披薩享單顆299元。（攝影：張人尹）
摩斯開工優惠：咖啡買一送一

開工日想用早餐與咖啡提振精神，摩斯漢堡自2/23-3/8推出「開工開學」優惠，2/23當天大杯摩斯咖啡買一送一，2/24起至3/8購買大杯摩斯咖啡或經典奶茶享第二杯10元，人氣早餐元氣牛肉蛋堡加大杯冰紅茶組合85元，讓上班族用銅板價補足元氣。MOS Order App跨店取也同步開跑，速食控必搶「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」套餐2入組170元，午餐晚餐吃起來超划算。

摩斯開工優惠資訊

2/23，大杯摩斯咖啡買一送一
2/24起至3/8購買大杯摩斯咖啡/經典奶茶第二杯10元、元氣牛肉蛋堡加大杯冰紅茶組合85元。
MOS Order App跨店取，「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」套餐2入組170元。
▲摩斯開工優惠咖啡買一送一、指定套餐2入組170元起。
Popeyes開工優惠：免費薯條

開工想用炸雞補元氣，Popeyes推出限時加碼應援，2/20-2/22「都是腿爽脆炸雞餐」加99元就能多一套，炸雞腿數量直接翻倍，搭配肯瓊裹漿脆脆薯條與四季春茶，炸雞控一次就能抱回四隻多汁雞腿。加碼第二重活動自2/20-3/13，凡來店消費即可免費獲得肯瓊裹漿脆脆薯條(S)乙份，每天都能享受酥脆小薯，讓開工日元氣滿滿又超有誠意。

Popeyes開工優惠資訊

2/20-2/22「都是腿爽脆炸雞餐」加99元多一套。
2/20-3/13，凡來店消費即可免費獲得肯瓊裹漿脆脆薯條(S)乙份。
▲Popeyes開工優惠，「都是腿爽脆炸雞餐」加99元多一套、消費送免費薯條。
Krispy Kreme開工優惠：甜甜圈買一送一

這次推出Krispy Kreme新年限定「旺馬奔甜」全新系列，以馬年與新春寓意為靈感，推出三款期間限定造型甜甜圈。並且針對春節開工話題，春節後的 2/23 開工當日，全門市再推盒裝買一送一，購買 6 或 12 入盒裝就送 6 入原味糖霜，替粉絲補滿開工所需的甜甜能量。

Krispy Kreme開工優惠資訊

2.23 (一)於門市購買 6 或 12 入盒販，即贈 6 入 原味糖霜甜甜圈一盒（每間門市限量 50 盒）。
全文介紹：旺馬甜甜圈買一送一！Krispy Kreme春節甜甜圈買一送一 抽抽樂領軍5大優惠整理。

▲Krispy Kreme 甜甜圈買一送一，購買任一盒販即贈 6 入原味糖霜甜甜圈一盒。
