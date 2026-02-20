竹山紫南宮求財一日遊！參拜5步驟新手也不怕，脆皮雞、森林隧道順路玩。

說到南投竹山，大家腦海中第一個浮現的一定是「紫南宮」！但其實竹山才不只可以求發財金，周邊隱藏的職人美食與自然秘境，才是讓這座山城充滿層次的關鍵。今天整理了一條超順向的「求財＋美食＋秘境」一日遊路線，不管是帶長輩還是全家出遊，照著這篇走，保證財氣、體力都補滿。



▲竹山紫南宮一日遊推薦，求財完脆皮烤雞、森林秘境跟著玩。

▲全台最美肖楠綠色隧道，下坪自然教育園區如電影場景般的森林步道。





紫南宮求金補庫首選一早就衝

來到竹山，第一站絕對是直奔紫南宮。為了避開午後的人潮與塞車，建議在上午九點左右抵達，不僅停車方便，參拜起來也更從容。除了必做的領取「發財金」、鑽過大金雞母祈求財運外，那座耗資千萬打造、外觀如竹筍的七星級廁所，更是許多遊客指名必訪的特色景點。先在這裡吸飽財氣，開啟能量滿滿的一天。





竹山紫南宮 資訊

地址： 南投縣竹山鎮大公街 40 號

電話： (049) 262-3722



紫南宮求財祈福：新手不敗 5 步驟

1. 誠心參拜（稟告身份）

先至廟外天公爐向天朝拜，再進入正殿向土地公、土地婆及石頭公稟告。

重點： 稟告時請清楚說明自己的姓名、出生年月日（農曆為佳）、現居地址，以及今天祈求的事項（如：求工作順利、生意興隆）。



2. 擲筊求發財金（福德金）

這是紫南宮最出名的「求金」儀式。

規則： 擲筊前先向土地公許願說明回饋方式。次數決定金額：第一次聖筊：可借 600 元。第二次聖筊：可借 500 元（以此類推，至第六次 100 元）。若六次皆無聖筊，則代表土地公認為你今年不缺錢，或者是目前時機未到，可以下次再來。



3. 領取發財金（紅包）

地點： 服務中心（紅包領取處）。

必帶： 須年滿 20 歲，並出示國民身分證（或有照片的駕照、健保卡）。

儀式感： 領到紅包後，記得拿到主爐順時針繞三圈（過火），象徵獲得加持。



4. 摸金元寶與鑽金雞

拜完後別急著走，廟旁有幾個必摸的「財運開關」：

大金元寶： 雙手摸過元寶後，做一個往口袋塞的動作，象徵把財氣帶回家。

鑽金雞孔： 廟旁有一隻巨大的金雞，從牠的下方洞穴鑽過去（鑽雞籠），寓意「鑽到金銀財寶」。



5. 領取開運金雞（選配）

如果你是生意人或業務，可以考慮請一尊「開運金雞」回公司或家裡供奉。

方式： 同樣需要擲筊（一次聖筊即可），並到登記處繳納公本費（通常為 3,600 元）。



關於「還金」有借有還，再借不難

怎麼還： 帶著原本的紅包袋（或記得當時的紅包編號）與身分證，還款金額通常會比借款多（例如借 600 還 1000），象徵對土地公的謝意，也把福氣分享給下一位信眾。通常借發財金以一年為期。



咱兜黃金脆皮雞 在地人心中的實力派

拜完廟後，車程約 15 分鐘即可抵達 咱兜黃金脆皮雞。這裡的脆皮雞是真正的「外酥內嫩」，琥珀色的外皮薄如紙片，一口咬下還能聽到清脆的聲響，鎖在裡面的雞汁更是鮮甜。比起一般觀光區的甕缸雞，這裡多了份家常的溫暖。強烈建議點盤在地限定的麻竹筍或是涼拌過貓，產地直購的鮮度，絕對是都會區吃不到的甜美。





咱兜黃金脆皮雞 店家資訊

地址： 南投縣竹山鎮集山路一段 2109 號

電話： (049) 262-2633



遊山茶訪茶文化館 精品級空間美學

午餐後，推薦前往充滿質感的「遊山茶訪 茶文化館」。這座由舊工廠華麗轉身的建築，將傳統茶業推向了精品美學的新高度。踏入館內，首先映入眼簾的是充滿禪意的光影與極具設計感的茶文化展區，從茶葉的揉捻工法到焙火層次，透過如同藝術品般的陳列，讓觀者能深度理解台灣烏龍茶的底蘊。最推薦在此預約一席品茗體驗，在充滿沈靜氛圍的空間中，觀察茶湯的琥珀色澤，細品杉林溪與凍頂茶獨有的花果香氣。這不只是喝一杯茶，更是讓人在快節奏的旅程中，找到一處優雅的靜心之所。





遊山茶訪 茶文化館 店家資訊

地址： 南投縣竹山鎮延平路 19 號

電話： (049) 264-3919



竹山後花園森林秘境野餐

在前往森林秘境前，絕對要先繞去 胖福麵包坊 補給。這家隱身小鎮的店舖，職人精神極強，堅持使用高品質原料，製作出外皮酥脆、組織濕潤 Q 彈的歐式與日式麵包，是連在地老饕都會掐準出爐時間搶購的實力派。接著前往被稱為竹山後花園的 下坪自然教育園區（台大實驗林）。園區內最知名的「肖楠步道」，巨大的肖楠木交織成天然遮陽棚，空氣中散發著木質的療癒香氣。拿著剛剛買的麵包，在林蔭下散步漫遊，這才是旅行該有的鬆弛感。





胖福麵包坊 店家資訊

地址： 南投縣竹山鎮集山路三段 1215 號

電話： (049) 265-5353





下坪自然教育園區 資訊

地址： 南投縣竹山鎮枋坪巷 21-8 號

電話： (049) 264-5762



▲竹山後花園「下坪自然教育園區」內最知名的肖楠步道，巨大的肖楠木交織成天然遮陽棚。





山茶話堂 質感茶舍收尾

在準備啟程回家前，最適合把時間留給這家充滿溫度的「山茶話堂 」。這裡不只是傳統茶行的轉型，更是一個讓人想慢下節奏的質感空間。特別建議大家來到這裡，一定要坐下來點一杯精品現萃茶，配上一份精緻的手作甜點。茶香的清爽與甜點的細緻相互交織，在老字號沉穩的氛圍中，回味整天的旅程。這份專屬於竹山的「茶點時光」，不僅能消除開車的疲勞，也讓這趟融合財氣與靈氣的旅程，在最甜美的餘韻中圓滿收尾。





山茶話堂 - 芳吉 1991 店家資訊

地址： 南投縣竹山鎮自強路 5 號

電話： (049) 264-2457

