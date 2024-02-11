新春走廟求財，哪裡為首選？絕絕對對少不了南投縣竹山鎮【紫南宮】！向土地公借發財金、摸金雞求富貴，還有六星級的竹筍廁所，紫南宮享譽全國，香火鼎盛，就算當觀光景點來純感受氣氛，都值得。

↓從水里鄉到竹山鎮紫南宮，途經美麗的集集綠色隧道。

↓到達紫南宮第二停車場，周邊滿是在地特產攤販，一整個就是很好買。

↓原來茶枝(茶梗)也可以泡來喝？

↓繁榮廟口，以大公街商店街帶入。

↓鵝蛋好大一個啊！

↓雖然吃地瓜吃到怕，但是這蜜地瓜看起來真的很誘人。

↓來了，金筍迎客，傳說中造價3880萬、全台最高貴的六星級金筍廁所是也！可是……為什麼啦？怎麼這麼巧？圍成這樣是怎樣啦？！

↓裡面果然非常高級，不僅有即時監控空氣品質設施，馬桶及小便斗、水龍頭都是全自動化的感應式操作，連烘手機都是Dyson的，還有噴水池造景！一定要在這兒放個水，沾沾貴氣。

↓插播一下，今早在楊梅休息站，天圓地方的嶄新公廁，寬敞乾淨，還引入自然光，未免也太美了！

↓是金爐的煙囪嗎？可見香火有多旺。

↓竹山小鎮的土地公廟，卻是全台人氣最強的財神廟。相傳清朝嘉慶君遊台灣途經竹山，土地公顯靈助皇帝過濁水溪，且一路護送至鹿港出海，因而受賜員外帽及文武護將隨從左右護法。神像一手拿經典的土地公拐杖，另一手則是象徵財富的金元寶，招財納福聲名遠播，香火不墜至今。

雖然廟宇的面積不大，卻得以與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱台灣「三大土地公廟」。今天非假日，廟內卻擠了個水洩不通，求發財金業務之興旺可見一斑。

說起到紫南宮求發財金，是許多人重要的新年儀式，以祈求新的一年財運、事業運亨通。每年大年初一的「送錢母慶新年」活動，人潮湧入，更是使小鎮交通打結。今年的送錢母活動已經在元旦當天舉辦過了，因此春節當天就不再重覆，所以如果農曆年想來走廟的，反而可能不那麼擁擠。

↓200年歷史的發放發財金習俗，據說向土地公借錢來投資都會賺錢，來年再還錢，因此紫南宮管委會服務中心的業務可說最為完善。當然，凡向土地公借發財金必須擲筊求允，第一次獲同意可借600元，第二次才同意可借500元，依次類推。最多只能借用600元做為生意本。

↓1、2、3號櫃台辦理借金，4、5、6號櫃台辦理還金。總之求到的發財金一定要全數用完，不限當日使用，也不限制買什麼東西，就是不能捐回廟方。一年內還金，除本錢外也可依心意添香油錢。還金的方式請攜帶身份證件或求金的紅包袋，裝上還金的金額，由服務人員交付收據，完成還金手續。

↓話說擲了六筊連100元都借不到，也太悲情了！不要灰心，下次再來，可以先摸摸紫南宮最負盛名的金雞母，摸過一輪，保佑大富貴、家和萬事興、娶好某、嫁好尪、賺大錢。

↓或是請一隻金雞母回家，同樣必須誠心向土地公說明求金雞用途，然後擲筊求允。得一次聖筊後，再到服務中心登記金雞，費用為3600元。

獲得金雞後需捧著金雞至天公爐繞三圈祈福，雙手捧著金雞回去供奉。金雞面前日日供茶水，茶水可以不用每天換，但是不能空。切忌不可使用生水，多放一杯米會更好。而若有回紫南宮，亦可帶回再次繞香爐吸取爐旺。

↓如果求不到小金雞母，還是摸摸紫南宮金雞吧！不然另一邊還有一隻金雞，「鑽金雞孔，給你金銀財寶吃不空」！

↓現場刮刮樂的氣氛熱烈。但我覺得不至於求了發財金轉頭立即來試手氣吧？一翻兩瞪眼，也太刺激了。

↓商店街沿途的矮牆植物十分搶眼，是什麼植物？麻煩各位植物達人來解答。

照說紫南宮是旅行團很容易安排的景點，我卻直到今天才初次拜訪，感受這財神土地公廟的熱鬧氣氛，將金雞母摸了個遍，彷彿沾染了滿身財氣回家，心滿意足。

喜迎新年，藉這篇全台求財最旺的紫南宮，祝福各位好友：

榮華富貴

容光煥發

龍年行大運，好運龍總來！

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