東京原宿Baggage Coffee快閃中山站！雙十連假送明治巧克力，日本畫家似顏繪同步登場

日本原宿咖啡Baggage Coffee來台！編輯鄭亦庭表示：日本插畫家松原光似顏繪同步登場，雙十連假就衝！

日本原宿人氣咖啡Baggage Coffee來台！雙十連假快閃活動企劃「TAIPEI BEST FRIEND DAY Vol.2」於中山站佛卡夏專賣店foca poca登場，特別邀請東京原宿人氣街頭咖啡Baggage Coffee來台快閃，還找來日本插畫家松原光現場為大家畫似顏繪，買Baggage咖啡還送明治巧克力片，10/9~10/11快閃台北中山區，咖啡控雙十連假就來中山站朝聖。



▲雙十連假就衝！東京原宿街頭人氣咖啡Baggage Coffee快閃台北中山站，攜手日本插畫家松原光似顏繪活動。



▲中山站快閃3天！東京原宿Baggage Coffee快閃中山站佛卡夏專賣店foca poca，Baggage咖啡、佛卡夏吃起來。





東京原宿Baggage Coffee、松原光似顏繪快閃中山站

▲日本插畫家松原光於現場限量提供個人似顏繪服務，並同步販售活動限定主題周邊商品。





中山站Baggage咖啡送明治巧克力

▲日本meiji明治巧克力跨界合作，買Baggage Coffee或佛卡夏即贈高可可多酚明治巧克力。





台北快閃街頭晨跑活動

▲WUUJU Sports Club攜手台北黑水跑團於10月11日清晨7點展開Go for a run街頭團跑。



▲日本人氣咖啡中山站快閃店！現場開賣東京原宿Baggage Coffee經典咖啡、限定佛卡夏三明治。





TAIPEI BEST FRIEND DAY Vol.2 活動資訊

東京原宿超夯咖啡Baggage Coffee快閃台北，於10/9~10/11快閃中山站佛卡夏專賣店foca poca，帶來經典原宿街頭咖啡，還能吃到限定佛卡夏三明治，這次更邀請曾為陳奕迅設計周邊的日本插畫家松原光Hikaru Matsubara到場，每天下午13~17點限量開放現場似顏繪體驗，也推出活動限定主視覺周邊商品，讓咖啡控一次享受原宿街頭咖啡、佛卡夏三明治、現場似顏繪多種體驗。不只東京原宿咖啡！這次快閃店活動連日本meiji明治巧克力也跨界助陣，帶來主打健康與高可可多酚的「巧克力效果」86% 與 72% 系列，活動期間只要買一杯Baggage Coffee，或是foca poca佛卡夏 ，就能免費獲得明治Chocolate CACAO 72%或86%巧可力，苦甜巧克力搭上咖啡剛剛好。本次台北快閃活動最後一天10/11清晨7點更舉辦「Go for a run」街頭團跑，WUUJU Sports Club攜手台北在地Blackwater RC(黑水跑團)，跑者們穿上松原光親自設計的限定 T-shirt，一起穿梭台北巷弄、活動現場，想要參加晨跑活動記得先到黑水跑團IG報名，雙十連假快來中山站朝聖東京原宿人氣街頭咖啡Baggage Coffee。活動日期：2026年10月9日(五)至 10 月 11 日(日)活動地點：foca poca 中山門市(臺北市中山區民安里中山北路二段44巷21-4號C室）時間安排：門市營業／咖啡與餐點供應：13:00 -18:30松原光現場似顏繪：13:00 -17:00WUUJU × 黑水跑團晨跑(Go for a run)：10/11(日)起跑meiji 巧克力限定贈禮：活動現場購買 Baggage Coffee 或 foca poca 佛卡夏，即贈 meiji 明治 Chocolate CACAO 72% / 86% 巧克力乙片（數量有限，送完為止）WUUJU × 黑水跑團晨跑報名方式：於黑水跑團官方IG 連結報名

近期話題台北快閃店也要跟上

推薦閱讀：牡蠣寶寶快閃華山！牡蠣寶寶養殖中心台北站送周邊，200款牡蠣寶寶周邊一次看



推薦閱讀：SUNSUN華山快閃店！帕比順順水果派對快閃店70款周邊必買，SUNSUN娃娃限量搶