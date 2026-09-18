SUNSUN華山快閃店！帕比順順水果派對快閃店70款周邊必買，SUNSUN娃娃限量搶

SUNSUN華山快閃店！編輯鄭亦庭表示：台灣限定SUNSUN周邊、官方限定SUNSUN絨毛玩偶都要收。
SUNSUN華山快閃店！深受粉絲喜愛的人氣角色帕比順順PUPPET SUNSUN，將於9月19日至10月12日在台北華山文創園區中5B館推出全新企劃「PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party」快閃店，現場打造繽紛水果SUNSUN打卡場景，並開賣近70款台灣限定SUNSUN周邊、日本直送限量商品，此外，現場同時有瑪芬角落快閃店，讓粉絲們雙主題打卡造景、周邊一次買。
帕比順順SUNSUN華山快閃店打卡點帕比順順華山快閃店以台灣首見全新企劃「水果派對」為主題，將展場打造成繽紛可愛的水果場景、SUNSUN打卡拍照牆，在這裡可以看到可愛的SUNSUN、NONNON與ZONZON躲在鳳梨、芒果、西瓜、葡萄與芭樂等水果造景後方，探出頭來與大家打招呼，帕比順順粉要來合照。
PUPPET SUNSUN台灣限定周邊本次PUPPET SUNSUN華山快閃店推出全新系列商品、日本人氣周邊等近70款商品，首先全新系列將芒果、鳳梨、西瓜、香蕉及芭樂等水果元素融入設計，推出水果造型零錢包、造型筆記本、T恤、鑰匙圈、便條紙，還有台味十足的茄芷袋等日常實用小物，收藏控更不能錯過順順水果明信片、隨機壓克力磚與迷你燈箱，都能看到SUNSUN在水果中打招呼的可愛模樣，通通都是台灣限定，粉絲快帶回家。
官方限定帕比順順絨毛娃娃開賣除了台灣限定帕比順順周邊，這次華山快閃店也帶來「官方限定帕比順順絨毛娃娃」，SUNSUN、NONNON與ZONZON絨毛玩偶每款每人限購1隻，數量有限記得先搶，同時也有多款日本人氣帕比順順周邊商品，從SUNSUN鑰匙圈吊飾、手機殼、SUNSUN盲盒等周邊，9/19起快閃華山園區，帕比順順粉絲們快來買爆。
瑪芬角落華山快閃店同步登場就在一旁的瑪芬角落快閃店營造出溫馨的日系午茶空間，暖棕色遮陽棚搭配木質大門，瑪芬丸化身店員在入口迎接，大偉蛋、可可卷則悠閒倚坐吧檯，現場開賣毛絨地墊、娃娃吊飾，還有粉嫩馬卡龍色調的提袋、迷你零錢包，以及瑪芬丸娃娃、鑰匙圈等周邊，讓粉絲們邊打卡、一邊買周邊。
PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party 快閃店、瑪芬角落華山快閃店 活動資訊活動展期：2026年9月19日(六)至10月12日(一)
營業時間：每日11:00 – 19:00(18:30 停止入場)
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館(台北市中正區八德路一段1號)
入場方式：免費入場
購買規範：每人每款官方限定帕比順順絨毛娃娃限購 1 隻，現場數量有限，售完為止
注意事項：現場僅提供現金支付與信用卡結帳
PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party 快閃店台灣限定周邊價格清單T-shirt 1080元(共有A、B、C、D款)
茄芷袋 680元
明信片組 400元
明信片 60元(共8款)
隨機壓克力磚 180元(共5款)
水果造型零錢包 450元(共2款)
徽章 150元(共2款)
鑰匙圈 250元(共3款)
造型筆記本 250元(共2款)
伸縮鑰匙圈 320元
迷你燈箱 220元(共3款)
便條紙 160元(共3款)
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