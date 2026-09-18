SUNSUN華山快閃店！帕比順順水果派對快閃店70款周邊必買，SUNSUN娃娃限量搶

SUNSUN華山快閃店！編輯鄭亦庭表示：台灣限定SUNSUN周邊、官方限定SUNSUN絨毛玩偶都要收。

SUNSUN華山快閃店！深受粉絲喜愛的人氣角色帕比順順PUPPET SUNSUN，將於9月19日至10月12日在台北華山文創園區中5B館推出全新企劃「PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party」快閃店，現場打造繽紛水果SUNSUN打卡場景，並開賣近70款台灣限定SUNSUN周邊、日本直送限量商品，此外，現場同時有瑪芬角落快閃店，讓粉絲們雙主題打卡造景、周邊一次買。



▲帕比順順華山快閃店！PUPPET SUNSUN水果派對快閃店於9月19日快閃台北華山文創園區。(攝影：鄭亦庭)



▲帕比順順台灣限定周邊！SUNSUN茄芷袋、伸縮鑰匙圈超可愛。(攝影：鄭亦庭)





帕比順順SUNSUN華山快閃店打卡點

▲帕比順順華山快閃店以水果派對為主題，可以看到SUNSUN、NONNON與ZONZON穿梭在繽紛水果中。(攝影：鄭亦庭)





PUPPET SUNSUN台灣限定周邊

▲帕比順順台灣限定周邊！水果造型零錢包SUNSUN躲在水果後打招呼超可愛。(攝影：鄭亦庭)





官方限定帕比順順絨毛娃娃開賣

▲SUNSUN必買！官方限定帕比順順絨毛娃娃開賣，每人限購1隻。(攝影：鄭亦庭)



▲帕比順順台灣限定周邊！隨機壓克力磚、鑰匙圈、便條紙都能看到水果SUNSUN的身影。(攝影：鄭亦庭)





瑪芬角落華山快閃店同步登場

▲瑪芬角落華山快閃店一次逛！以日系午茶為主題打造打卡牆、造景。(攝影：鄭亦庭)



▲瑪芬角落華山快閃店同步登場！開賣毛絨地墊、娃娃吊飾、造型鑰匙圈等。(攝影：鄭亦庭)





PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party 快閃店、瑪芬角落華山快閃店 活動資訊

PUPPET SUNSUN POPUP SHOP Fruits Party 快閃店台灣限定周邊價格清單

帕比順順華山快閃店以台灣首見全新企劃「水果派對」為主題，將展場打造成繽紛可愛的水果場景、SUNSUN打卡拍照牆，在這裡可以看到可愛的SUNSUN、NONNON與ZONZON躲在鳳梨、芒果、西瓜、葡萄與芭樂等水果造景後方，探出頭來與大家打招呼，帕比順順粉要來合照。本次PUPPET SUNSUN華山快閃店推出全新系列商品、日本人氣周邊等近70款商品，首先全新系列將芒果、鳳梨、西瓜、香蕉及芭樂等水果元素融入設計，推出水果造型零錢包、造型筆記本、T恤、鑰匙圈、便條紙，還有台味十足的茄芷袋等日常實用小物，收藏控更不能錯過順順水果明信片、隨機壓克力磚與迷你燈箱，都能看到SUNSUN在水果中打招呼的可愛模樣，通通都是台灣限定，粉絲快帶回家。除了台灣限定帕比順順周邊，這次華山快閃店也帶來「官方限定帕比順順絨毛娃娃」，SUNSUN、NONNON與ZONZON絨毛玩偶每款每人限購1隻，數量有限記得先搶，同時也有多款日本人氣帕比順順周邊商品，從SUNSUN鑰匙圈吊飾、手機殼、SUNSUN盲盒等周邊，9/19起快閃華山園區，帕比順順粉絲們快來買爆。就在一旁的瑪芬角落快閃店營造出溫馨的日系午茶空間，暖棕色遮陽棚搭配木質大門，瑪芬丸化身店員在入口迎接，大偉蛋、可可卷則悠閒倚坐吧檯，現場開賣毛絨地墊、娃娃吊飾，還有粉嫩馬卡龍色調的提袋、迷你零錢包，以及瑪芬丸娃娃、鑰匙圈等周邊，讓粉絲們邊打卡、一邊買周邊。活動展期：2026年9月19日(六)至10月12日(一)營業時間：每日11:00 – 19:00(18:30 停止入場)活動地點：華山1914文化創意產業園區 中5B館(台北市中正區八德路一段1號)入場方式：免費入場購買規範：每人每款官方限定帕比順順絨毛娃娃限購 1 隻，現場數量有限，售完為止注意事項：現場僅提供現金支付與信用卡結帳T-shirt 1080元(共有A、B、C、D款)茄芷袋 680元明信片組 400元明信片 60元(共8款)隨機壓克力磚 180元(共5款)水果造型零錢包 450元(共2款)徽章 150元(共2款)鑰匙圈 250元(共3款)造型筆記本 250元(共2款)伸縮鑰匙圈 320元迷你燈箱 220元(共3款)便條紙 160元(共3款)

來華山文創園區，也要逛華山展覽

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▲帕比順順華山快閃店以水果派對為主題，可以看到SUNSUN、NONNON與ZONZON穿梭在繽紛水果中。(攝影：鄭亦庭)



▲帕比順順台灣限定周邊！隨機壓克力磚、鑰匙圈、便條紙都能看到水果SUNSUN的身影。(攝影：鄭亦庭)



▲帕比順順台灣限定周邊！隨機壓克力磚、鑰匙圈、便條紙都能看到水果SUNSUN的身影。(攝影：鄭亦庭)



▲帕比順順華山快閃店開賣SUNSUN鑰匙圈吊飾、手機殼等周邊。(攝影：鄭亦庭)



▲帕比順順台灣限定周邊！隨機壓克力磚、鑰匙圈、便條紙都能看到水果SUNSUN的身影。(攝影：鄭亦庭)

