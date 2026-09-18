中秋連假奢華渡假提案！金山五星級溫泉度假村海陸燒烤饗宴、現場開唱與親子手作體驗過好節

還在想中秋連假要怎麼玩嗎？新北北海溫泉洲際酒店在連假推出期間限定渡假計劃，有海陸自助饗宴、燒烤 BBQ、現場演唱和多項適合親子一起參與的活動，想好好渡假休息不妨直接安排起來吧！

今年中秋想帶家人來一趟兼具自然風光與頂級美食的北海岸渡假嗎？新北北海溫泉洲際酒店9月25日～9月27日連假期間，以團圓為主題推出期間限定渡假假期，在「嶼 Shima」餐廳升級海陸自助饗宴，在戶外水池區打造極致燒烤 BBQ，同時還邀請實力歌手戴愛玲驚喜現場獻唱；館內還同步規劃柚子彩繪、冰皮月餅DIY及金山在地風土體驗，大人小孩都能有一場難忘的秋日假期。

▲在嶼 Shima餐廳升級海陸自助饗宴，在戶外水池區打造極致燒烤 BBQ，同時還邀請實力歌手戴愛玲驚喜現場獻唱。

▲館內還同步規劃柚子彩繪、冰皮月餅DIY及金山在地風土體驗，大人小孩都能有一場難忘的秋日假期。





戶外炭火BBQ與龍蝦吃到飽

為了讓住客體驗濃厚的節慶氛圍，9月25、26日兩天限定推出升級版「中秋烤肉宴」，將室內自助餐檯延伸至戶外水池區，呈現極致海陸盛宴。室內中秋自助饗宴成人每位2,980元、6～12歲兒童每位1,490元、5 歲以下免費。凡成人賓客入場用餐還加碼贈送半尾龍蝦乙份，並可暢享6道限定現烤燒烤料理與豐富自助餐檯。戶外水池區則規劃奢華BBQ，成人每4,280元、兒童每位2,140 元，主打龍蝦吃到飽、戶外現烤BBQ、特色調酒以及聖沛黎洛氣泡水與普娜礦泉水無限暢飲！憑專屬手環還能同步通行室內自助餐區，享有雙重饗宴。

▲新北北海溫泉洲際酒店的中秋烤肉宴將室內自助餐檯延伸至戶外水池區，呈現極致海陸盛宴。▲成人賓客入場用餐還加碼贈送半尾龍蝦乙份，並可暢享6道限定現烤燒烤料理與豐富自助餐檯。

現場獻唱打造浪漫海灘渡假夜

9月25、26日兩日晚餐時段18：00～21：00特別安排現場音樂演出， 5日當晚更邀請到歌手戴愛玲熱力獻唱。搭配Beach Resort Casual海灘休閒風格Dress Code，讓大家在美食與樂聲中感受最愜意的中秋夜。





溫馨親子手作與金山在地體驗

除了滿足饕客味蕾，酒店在9月25日～9月27日連假期間，也為親子家庭精心準備了一系列融合傳統與創意的趣味活動。

月兔搗麻糬體驗

每天13：00～14：00在酒店大廳熱鬧舉行搗麻糬活動，邀請大小朋友一同動手搗麻糬，感受應景的節慶傳說。

柚子彩繪與冰皮月餅 DIY

每天15：30～17：30別館三樓北海小行家提供柚子彩繪 DIY，讓大家可以重溫童年柚子帽記憶；大廳畫廊則有專業老師帶領製作可愛造型的冰皮月餅 DIY，完成後可以把滿滿的心意化為甜點帶回家。

金山在地風土迎賓禮

酒店攜手金山在地品牌「金山藷童瑤」，連假期間入住每房皆可獲贈選用金山雙色地瓜製成的手作復古脆脆包乙個，在房內就能體驗北海岸的溫暖風土。

活動與預訂資訊總整理

想要在大自然與溫泉山海包圍下，享受一趟兼具極致美味與節慶儀式感的中秋之旅，記得提早安排行程：

活動日期：9月25日～9月27日

戶外BBQ與音樂會時間：9月25日～9月26日（17：30報到入場，18：00～21：00 Live 演出）

特別嘉賓：戴愛玲（9 月 25 日晚間限定登場





連假渡假玩起來

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