菜市場塑膠袋外國人超愛！日網友曬 「台灣伴手禮照」，花生酥、冬筍餅都有網讚超懂買

連小潘都有！編輯王瀅瀅表示，這位日本人真的非常懂買！

近年來「台灣感性」風靡海外，吸引大量日韓遊客湧入台灣深度旅遊。日前在Threads上，就有一位日本網友分享自己來台旅遊10天9夜的滿滿戰利品照，除了佳德鳳梨酥、小潘鳳凰酥這類名店點心，連澎湖正一花生酥與竹山冬筍餅都在戰利品中，超內行的選擇讓台灣網友驚嘆比在地人還懂買！

▲日本網友於Threads分享台灣自由行10天9夜的戰利品，連正一花生酥與冬筍餅都入袋，被台灣網友讚超懂買。

內行零食搜羅！從限定可樂果到話題松露餅都有

仔細盤點他的零食陣容，光是可樂果就搜刮了多種口味，原PO更透露自己最推蒜味香腸風味。爆紅的冬筍餅、正一花生酥與義美小泡芙也全數入袋，連被老饕推爆的旭成菜脯餅他都早已嚐過且一試成主顧。此外，另還有日前在Threads上被狂推的松露蘇打餅，原PO也補充這包餅乾日前在日本SNS社群就曾引發過熱烈討論，讓人驚呼原來台灣人習以為常的餅乾們早已被外國人視若珍寶。

▲澎湖名產花生酥、爆紅冬筍餅與日本SNS話題款松露蘇打餅全數入鏡，展現台灣零食的強大魅力。(圖：正一食品、全聯、萬家福)

塑膠袋在國外是寶！洗手間告示牌與藍白拖也入列

最引發網路熱烈討論的，莫過於藍白拖、滅火器與洗手間的標示牌，以及一包包彩色印花的台灣塑膠袋。原PO笑稱這些對他而言都是極具收藏價值的寶物。他另外解答由於日本超市的塑膠袋薄而易破，台灣的塑膠袋既厚實耐用又帶有獨特可愛感，因此平常在當地超市購物或裝禮物送人都非常好用；對此也有台灣網友分享，歐美或日本多半僅有單調的素色袋子，台灣這種耐磨且帶有獨特風格的塑膠袋，在許多外國朋友眼中反而是極具特色的生活好物。

▲紅白相間的台灣塑膠袋因耐用且具獨特可愛感，成為外國遊客指名購買的生活好物。(圖：AI生成)

五金行變寶藏庫！日遊客認證小北、勝立超好逛

美妝部分，則可看見霓淨思超爆水系列與SEXYLOOK面膜擺滿一地，展現台味保養品的強大魅力。原PO透漏自己為了買齊這些品項，造訪了小北、勝立、光南與無數家便利商店、超市及五金行，幾乎踩遍各大生活雜貨據點。這份超接地氣的清單讓許多網友會心一笑，直呼：「原來這就是日本人看我們去日本狂掃貨的感覺」，展現了另類又溫馨的跨國文化交流。

▲原PO跑遍小北百貨、勝立與光南等生活雜貨店踩點掃貨，網友直呼儼然台灣人去日本唐吉訶德狂掃貨。(圖：AI生成)

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