不用千元就能爽吃龍蝦和牛！季樂、牛喜插旗統一時代，雙人海陸盛宴澎拜吃起來

就算在百貨美食街也吃得到頂級美味！豊漁餐飲集團旗下「季樂和牛鐵板燒」和「牛喜壽喜燒水炊鍋」在百貨美食街開新店，在這裡吃得到頂級龍蝦、鮑魚、干貝與A5和牛，兩家店分別提供鐵板燒和壽喜燒兩種吃法，季樂的「雙人盛宴」一個人竟然不用1000元，CP值爆表啦。

信義區上班族有福了！豊漁餐飲集團旗下兩大高人氣品牌「季樂和牛鐵板燒」和「牛喜壽喜燒水炊鍋」同時進駐統一時代百貨台北店B2美食街，這次新店要貫徹「板前文化日常化」，憑藉食材採購優勢把頂級龍蝦、鮑魚、干貝與A5 和牛帶入平價美食街，免訂位、免揪人，一人也能奢華入席。

▲將板前文化日常化把頂級龍蝦、鮑魚、干貝與A5 和牛帶入平價美食街。





季樂「雙人盛宴」平均每人不到 950 元

季樂 和牛鐵板燒打破高級無菜單鐵板燒只能在特殊節日享用的刻板印象，主打現點現做的板前美味。門市超高CP值的A5和牛龍蝦雙人盛宴只要1899 元，平均每人不用千元就能一次痛快品嚐龍蝦、鮑魚、A5 黑毛和牛及益活雞腿排；高溫煎製鎖住食材鮮甜，套餐還佛心附贈白飯、和牛清湯與飲料無限享用。除了雙人饗宴，如果你是一個人造訪，398元起也能輕鬆享用A5和牛套餐。任選套餐還能以88元加購鐵板豆腐、爆炒菇菇或蔥蛋燒等私房料理組合，自由搭配、豐盛又不傷荷包。

▲平均每人不用千元就能一次痛快品嚐龍蝦、鮑魚、A5 黑毛和牛及益活雞腿排。



▲看到鮮美的龍蝦在鐵板上滋滋作響不難想像他的鮮甜口感。





牛喜壽喜燒水炊鍋打造「個人精緻獨享鍋」

牛喜壽喜燒水炊鍋已開出全台第14間門市，牛喜專為單人用餐族群打造美味，將關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋帶進百貨；嚴選日本A5黑毛和牛，堅持原塊肉現點現切，搭佐特製壽喜燒醬汁與獨創的「蛋液泡泡」，讓上班族午休或下班也能好好犒賞自己，一個人也能講究地享用道地日式極品鍋物。

▲牛喜專為單人用餐族群打造美味，將關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋帶進百貨。





門市資訊與營業時間

地址：統一時代百貨台北店 B2 美食街（台北市信義區忠孝東路五段8號 B2）

營業時間：11：00～20：30

座位：季樂 和牛鐵板燒：16 席（現場候位）、牛喜 壽喜燒水炊鍋：13 席（現場候位）





盤點百貨美食

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