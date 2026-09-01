花蓮山林秘境泡黃金湯！天成逸旅蝴蝶谷推出補助優惠，平旺日雙人連住二泊六食每人每晚1,871元起

秋意漸濃正是走進花東山林好時節！天成逸旅-蝴蝶谷於2026年9月1日至11月30日推出「森活好湯」國旅補助優惠，搭配觀光署與花蓮縣加碼補助，連住兩晚雙人二泊六食每人每晚只需1,871元起。天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺表示：「此次優惠以山林、溫泉與美食為核心，將住宿與體驗一次整合，預期可帶動住房業績成長約1至2成。」

清晨的陽光穿透高聳入雲的樟樹林，空氣中瀰漫著濃郁的芬多精與微微濕潤的泥土香氣。位在花蓮瑞穗的富源國家森林遊樂區內，微風輕拂過樹梢，偶爾還能看見美麗的彩蝶在身旁翩翩起舞。當秋意悄然染上花東山林，最療癒的生活提案莫過於踏入這片被自然環抱的淨土，享受一趟遠離喧囂的奢華漫遊體驗。天成飯店集團與農業部林業及自然保育署花蓮分署攜手打造的「天成逸旅-蝴蝶谷」，將永續生態與質感旅宿完美融合，打造出隱身於山林的夢幻度假天堂。

▲天成逸旅-蝴蝶谷即日起至2026年11月30日推出森活好湯優惠，搭配觀光署及花蓮縣住宿加碼補助，平旺日入住會館精緻客房二泊六食每人每晚1,871元起。 圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供；窩客島整理



雙重補助疊加超划算，每人每晚1,871元起無痛解鎖極致奢華

為了讓旅人輕鬆安排一場說走就走的秋日充電之旅，天成逸旅-蝴蝶谷於2026年9月1日至2026年11月30日推出「森活好湯」優惠方案。凡於週日至週四入住會館精緻客房，搭配觀光署單日國旅補助800元後，首晚一泊三食每人每晚只需2,471元起。若選擇連住第二晚，不僅可再享有觀光署加碼的1,200元補助，更能搭配花蓮縣推出的全國遊客住宿加碼方案，兩晚合計最高可折抵4,000元。算下來二泊六食每人每晚僅需1,871元起，用超值的價格就能享受到無與倫比的國旅頂級待遇。

▲天成逸旅-蝴蝶谷客房空間設計溫馨舒適，專案除涵蓋住宿與餐食，更享富源國家森林遊樂區門票、客房獨立黃金湯池及涌泉風呂等豐富內容。 圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供；窩客島整理

享受黃金溫泉與森林美景，頂級風呂設施帶來全身心的極緻放鬆

入住天成逸旅-蝴蝶谷，靈魂的核心便在於這座天然的溫泉寶庫。園區截取來自中央山脈深處珍貴的萬年溫泉水脈，泉質溫潤澄黃，被譽為極具價值的黃金湯。客房內皆備有獨立溫泉湯池，讓旅人在私人空間裡靜靜泡湯、凝望窗外一片蒼翠。除此之外，旅人也能免費體驗館內的涌泉風呂、SPA水療、蒸氣室、烤箱與健身房。專案更隨房附贈富源國家森林遊樂區門票，您可以沿著環溪步道與環山步道緩步前行，探訪奇岩秘境與原住民文化氛圍，幸運時甚至能親眼目睹保育類黃裳鳳蝶的曼妙身影。

▲旅客可暢享瑞穗知名「黃金湯」溫泉、露天水療SPA設施與蒸氣室，在山林綠意中放慢步調，享受愜意療癒的花東假期。 圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供；窩客島整理 ▲入住專案隨房加贈富源國家森林遊樂區門票，可沿著吊橋與環溪步道漫步，近距離欣賞清澈溪流與豐富森林生態美景。 圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供；窩客島整理

品味嚴選在地當令美味，森活百匯早晚餐與消夜交織舌尖饗宴

一趟完美的旅程自然少不了美食的滋養。這次的二泊六食專案將全天候的餐宴安排得無微不至。入住期間可於「森活百匯」享用精緻的早餐與晚餐，主廚團隊嚴選花蓮在地當令食材，將原住民風味與現代料理巧思融為一體，為舌尖帶來豐盈層次感。深夜時分，飯店更貼心準備「麵香拾味」消夜時光，用一碗熱氣騰騰的精緻麵食撫慰夜間的味蕾。搭配房內免費提供的Mini Bar與多種館內體驗活動，旅客完全無須額外奔波安排繁瑣行程，就能在山林與湯泉間盡情舒展身心。

▲入住可享用森活百匯早晚餐，主廚嚴選在地當令食材並融入原住民風味，精心打造精緻美味的山林餐宴。 圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供；窩客島整理







森活好湯 國旅補助優惠

適用期間：2026年9月1日至2026年11月30日止

適用房型：全房型

基本優惠價：平旺日雙人入住會館精緻客房一泊三食5,742元起

預訂管道：官網訂房或電話洽詢天成飯店集團聯合訂房中心（02-8978-6688）

政府補助與折抵方案

單日補助（週日至週四入住首晚）：可使用觀光署單日國旅補助折抵800元，折抵後一泊三食每人每晚2,471元起。

連住補助（週日至週四連續入住兩晚）：

第二晚可享觀光署補助1,200元。

可搭配花蓮縣加碼「全國遊客住宿花蓮補助」最高補助2,000元。

兩晚合計最高可省4,000元，折算後雙人二泊六食每人每晚1,871元起。

專案包含內容與服務

豐盛餐食：提供森活百匯早餐與晚餐，以及「麵香拾味」消夜時光。

門票贈送：免費贈送富源國家森林遊樂區門票。

館內設施體驗：

免費暢享涌泉溫泉風呂及SPA水療。

免費使用蒸氣室、烤箱及健身房。

免費體驗原民風味煮、奇岩秘境與浮光瑜伽等活動。

客房獨立黃金湯池與免費客房Mini Bar。

接駁服務：提供飯店至瑞穗火車站免費接駁（須事先電話預約）。

注意事項與規範

完成飯店訂房不代表取得政府補助資格，實際資格及核銷結果依交通部觀光署規定為準。

入住前須至交通部觀光署補助活動網站完成登錄，入住時於現場櫃台核銷折抵，每人限優惠一次。

本專案優惠不得與其他優惠併用，但適用Cosmos CLUB會員點數累計。

各房型加人加價規範依官方網站公告為主。

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