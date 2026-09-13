繼星巴克後洗版Threads！韓國隱藏版「鴛鴦奶茶」爆紅，加一份濃縮瞬間解鎖新世界

編輯王瀅瀅表示，奶茶控必須嚴肅收藏這篇！

先前為大家介紹過韓國星巴克爆紅的隱藏版奶茶，引起廣大迴響，近期Threads上又掀起一波韓國奶茶討論熱潮！這款被無數網友推爆的寶藏飲品，出自韓國連鎖咖啡品牌MAMMOTH COFFEE。本來只是平凡的皇家奶茶，在網友發掘出神奇的「隱藏版點法」後瞬間一炮而紅，成為大家造訪韓國必喝的夢幻清單。

▲繼星巴克熱門隱藏版奶茶後，韓國連鎖咖啡MAMMOTH COFFEE的奶茶接棒在Threads上迅速爆紅。

內行人都這樣喝！加一份濃縮秒變港式鴛鴦

這款神級飲品的點法非常簡單，只要在點餐機尋找非咖啡（NON COFFEE）分類中的皇家奶茶（Royal Milk Tea），並額外加點一份濃縮咖啡球（Espresso Shot）即可。這招隱藏點法能將原本香濃的奶茶層次再度提升，完美融合茶香與咖啡香，喝起來與港式奶茶或鴛鴦奶茶有異曲同工之妙。

在份量選擇上，皇家奶茶原價為3500韓幣，預設的M size份量就非常足夠，若是本身就很會喝的飲料控，也能加價1600韓幣升級成近1公升的超大容量L size。網路上推薦必加點的濃縮咖啡球則為500韓幣。所以若是選擇L size，並加一份濃縮的話，單杯總金額為5600韓幣（約台幣132元），可說是CP值相當高。

▲選擇皇家奶茶並額外加一份濃縮咖啡球，茶香與濃縮咖啡交織出濃厚層次，喝起來宛如港式鴛鴦奶茶般滑順。

甜度這樣調不踩雷！滑順不膩口奶茶控大推

甜度方面，由於預設口味稍微偏甜，建議不喜甜食的朋友可以在點餐時向店員說「半糖」減少甜度，會讓口感更加清爽順口。許多喝過的網友紛紛在社群分享試喝心得，有人大讚加了咖啡後風味神似香港奶茶，濃郁滑順讓人一喝就上癮。

有網友表示這款飲品屬於耐喝的類型，甚至等冰塊稍微融化後口感更佳。雖然也有部分網友覺得加了咖啡後風味不太像純奶茶，反而是沒加濃縮的比較偏向台灣奶茶風味。但大多數網友依舊強烈推薦加上濃縮咖啡，奶茶香與咖啡香交織成不會太死甜的完美比例，奶茶控們下回去韓國旅遊絕對要喝起來。

▲由於原味甜度偏高，建議點餐時向店員告知「半糖」減少甜度，喝起來更加清爽不甜膩。





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