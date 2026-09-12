厭世上班族要收！屈臣氏躺平鴨加價購19款超萌，千件商品第二件4折先囤貨

編輯 鄭雅之 表示：上班超厭世真的很需要躺平鴨療癒一下！最便宜99元就能入手～

現代人日常工作壓力繁重，下班後總想尋找各種療癒心靈的小確幸，看準這股舒壓商機，屈臣氏在秋季週年慶期間特別攜手韓國人氣IP「SSEBONGRAMA躺平鴨」合作，推出一系列可愛又實用的生活周邊，包含「開燈鴨聲控拍拍燈」等質感好物，同時搭配千件商品第二件4折等優惠，讓大家輕鬆邊逛邊省錢。



▲開燈鴨聲控拍拍燈具備智能聲控與拍拍感應，提供溫馨柔光適合居家擺設。

▲屈臣氏加價購限定推出超Chill鴨絨毛娃娃，包含大頭款與躺平款造型十分療癒。





超萌鴨鴨周邊療癒生活

本次聯名商品著重於陪伴消費者的居家與通勤日常，首波登場的包含「菜齊鴨折疊購物袋」、「Chill一杯迷你冰霸杯」以及「牽牽手磁吸絨毛娃娃」等商品，只要在門市或網路商店消費不限金額即可輕鬆加購，趣味可愛的造型搭配滿滿實用性，絕對會讓喜愛療癒IP的粉絲們心動不已。



▲屈臣氏加購價熱門品項牽牽手磁吸絨毛娃娃，強力磁吸可吸附於冰箱與辦公桌。





西門限定門市搶先打卡

為了提供豐富的視覺體驗，西門門市於9月10日至9月16日打造為期7天的限定主題陳列，從地面到貨架都藏有可愛的角色彩蛋，會員還可以透過數位印花兌換限量近1公尺長的「Duck躺贏神隊友大尺寸玩偶組」，另外自有品牌也同步推出「蒂芬妮亞超能B保濕面膜」等多款聯名美妝保養必買好物。



▲屈臣氏聯名躺平鴨推出超Chill鴨絨毛娃娃，大頭與躺平造型極具療癒感。





秋季省錢補貨全攻略

除了搶購聯名周邊之外，這波優惠更涵蓋了日常換季所需，包含專櫃美妝、開架彩妝以及個人清潔用品皆享有滿額贈提貨券或精美贈品，針對學生族群也特別推出專屬優惠，只要出示學生證便能領取入會禮以及滿額現折好康，讓大家在這個秋天能夠買得聰明又省荷包。



▲屈臣氏週年慶祭出千件商品混搭促銷，吸引民眾體驗與換季補貨。

▲合掌坐坐陪伴包兼具質感與收納功能，可隨身攜帶文具與化妝小物。

屈臣氏Duck躺贏學加價購第一波 活動資訊

菜齊鴨折疊購物袋：加購價99元

夢裡啥都有購物袋：加購價99元

驚驚星期一購物袋：加購價99元

牽牽手磁吸絨毛娃娃：加購價99元

Chill一杯迷你冰霸杯：加購價149元

合掌坐坐陪伴包：加購價199元

開燈鴨聲控拍拍燈：加購價399元

超Chill鴨絨毛娃娃（躺平款）：加購價399元

超Chill鴨絨毛娃娃（大頭款）：加購價399元

萬室Duck集除濕機：3點數位印花加999元，或購買醫美、護膚、保健、專櫃任意商品加購價999元





屈臣氏Duck躺贏學加價購第二波 活動資訊

加購時間：09/10-10/07，消費不限金額即可加價購品項：

加購時間：10/08-11/03，消費不限金額即可加價購

品項：

沒關係鴨小提袋：加購價99元

一起躺平鴨小提袋：加購價99元

滑到睡著鴨蓋被娃娃吊飾：加購價99元

睡前耍廢鴨蓋被娃娃吊飾：加購價99元

敲紓鴨鍵帽小沙發：加購價149元

鴨香飽餐具組：加購價149元

耍廢生活室內拖鞋：加購價149元

好收鴨收納凳：加購價499元

ALL ALL 睏鴨舒柔毛毯：加購價499元





屈臣氏自有品牌躺平鴨限定商品

屈臣氏袖珍面紙10抽28入：換購價49元

屈臣氏純水無香濕紙巾80抽（黃/粉）：換購價2件69元

屈臣氏潔膚柔濕巾9+1入：換購價69元

屈臣氏抽取式衛生紙100抽8包入：換購價79元

屈臣氏躺平生活夾鏈袋：特價99元

蒂芬妮亞胺基酸深層卸妝乳200ml：特價119元

蒂芬妮亞超能B保濕面膜5入：特價169元

蒂芬妮亞亮能C光透面膜5入：特價169元

屈臣氏慢生活躺平鴨毛巾4入：特價299元

屈臣氏慢生活躺平鴨浴巾（雲朵藍/燕麥奶）：特價399元





活動資訊週年慶 優惠活動

活動期間：09月10日至10月07日

優惠內容：

核心折扣：千件商品任意混搭第二件4折、醫美全品牌天天85折

聯名周邊：消費不限金額即可加購SSEBONGRAMA躺平鴨系列生活好物

限定體驗：西門門市於09月10日至09月16日打造專屬主題造景

滿額好禮：醫美護膚滿388元送洗臉巾，滿888元贈150元提貨券

彩妝優惠：開架彩妝與隱形眼鏡滿688元贈限定款擦手巾

保健回饋：滿1200元贈100元提貨券，買任意商品加價999元可購得除濕機

私密清潔：滿388元贈壓克力擺飾

專櫃品牌：全品牌滿2000元送200元提貨券

學生獨享：出示學生證新申辦會員不限金額消費送香氛袋，門市消費滿500元現折50元並可抽美食金





超多療癒小物都要收！

推薦閱讀：寶可夢郵票11/20開賣！皮卡丘、卡比獸10款只要80元，3大通路限量30萬要搶

推薦閱讀：13大IP台北快閃店清單！免費入場松菸史努比、京站小圓快閃店，超人氣IP周邊新品收

推薦閱讀：黑貓控失心瘋！星巴克5款黑貓周邊門市沒賣，4大通路才有、這再送肉球吊飾





看更多屈臣氏Duck躺贏學加價購

▲屈臣氏加價購鴨鴨造型擺飾與超Chill鴨絨毛娃娃，充滿療癒氛圍。

▲Chill一杯迷你冰霸杯附贈掛繩手腕帶，隨身攜帶好看又實用。

▲屈臣氏獨家推出躺平鴨周邊加價購，包含拖鞋、餐具組與收納凳等多款居家好物。