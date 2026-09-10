中秋國慶連假吃烤肉！福容大飯店推松葉蟹吃到飽與住宿1750元起

中秋與國慶連假即將接力登場，福容大飯店串聯全台各館推出秋季住宿與餐飲優惠！除了松葉蟹腿、戰斧牛排炭烤吃到飽，福容徠旅更推出雙人入住每人最低1,750元起的超值方案。資深編輯 李維唐 表示：「這次福容大飯店整合了全台山海旅宿與在地美食，從夜市遊戲到五星旬味應有盡有，是連假規劃行程的絕佳參考。」
秋意的微風捎來濃厚的節慶氣息，中秋與國慶連假相繼登場，正是褪去日常疲憊、展開一場療癒旅行的最佳時刻。空氣中悄悄瀰漫著炭烤的誘人香氣與旬味的甘甜，旅行不該只是倉促的奔波，更是一場關於味蕾、美學與放鬆身心的生活儀式。福容大飯店特別串聯全台各地館別，將節慶團聚、在地藝術、旬味美食與風格旅宿完美結合，為嚮往質感生活的旅人打造一站式的秋日假期提案，讓每一次的出遊都成為值得細細回味的優雅記憶。
澎湃燒烤饗宴登場，品嚐高質感奢華旬味
中秋時節的重頭戲莫過於澎湃的燒烤饗宴。福容桃園機捷A8店於9月25日至9月28日推出金秋序曲夏月盛宴，每位1,380元加10%起，讓旅人無需親自動手繁複生火，即可優雅享受炭烤松葉蟹腿、慢烤牛肉串、培根三星蔥捲、孜然羊肉串與鮮蝦小卷等無上限供應的精緻燒烤，四位成人以上同行並付訂更享加贈六入組月餅禮盒優惠。
喜愛熱鬧氣氛的旅人則不能錯過福容福隆店於9月25日至9月27日打造的福容福隆夜市，田園西餐廳同步推出寶島食光夯肉趣，每人1,280元加10%起，能一邊體驗套圈圈與麻將賓果等童趣遊戲，一邊品嚐現烤美味。
嘉義福容voco酒店則於9月25日至9月27日晚間獻上雙切檯與Live炭烤，現場精緻切卸炭烤戰斧牛排與原隻乳豬，搭配東石鮮蚵等澎湃海鮮，成人每位1,580元加10%。南台灣的福容高雄店亦推出歡聚分享餐2,888元起，會員享最高88折優惠，輕鬆享受熱情歡樂的用餐時光。
當令柚香與藝文巡禮，漫遊城市與山海之間
除了舌尖上的燒烤香氣，人文藝術與季節食材更為秋日旅程添上細膩質感。福容淡水漁碼店攜手八里區農會，嚴選在地文旦柚推出八里柚香五星旬味入饌主題料理，包含梅花豚佐柚露420元加10%、柚香翠玉鮮蝦仁480元加10%與甜點柚香蜜語蛋糕200元加10%，旅人可在淡水夕照下品嚐果香濃郁的當季佳餚。
福容桃園則將藝術融入旅程，推出國際陶藝與在地創作展，免費參觀至9月20日，週一至週四樂齡族憑證更可享港點65折。若想感受東海岸的獨特活力，福容花蓮店於9月25日舉辦月球DIY繪畫與夜間喝啤酒大賽，9月26日更邀請瑪大藝術恆舞集帶來阿美族舞蹈演出，開啟多元的文化體驗。喜愛樂園與購物行程的家庭，福容麗寶T11與T12店則推出雙人6,888元起、四人9,888元起的住宿方案，無縫串聯麗寶樂園與OUTLET購物中心。
風格旅宿漫遊全台，享受自由自在的秋日步調
偏好輕盈慢活步調的旅人，福容徠旅連鎖推出的中秋徠相聚專案提供多元的城市與山海提案。林口店主打都會美食與購物探索，雙人入住3,600元起；中壢店設有特色IKEA主題客房，雙人3,500元起，極為適合家庭溫馨同遊；山林環繞的水里店雙人4,300元起，是踏上鐵道漫遊的絕佳起點；高雄店鄰近六合夜市，雙人4,900元起，能輕鬆踏尋港都美食；墾丁店雙人4,300元起，打造碧海藍天的悠閒海岸時光；澎湖店則以網美系質感空間迎賓，雙人5,500元起，換算下來每人最低僅需1,750元起即可輕鬆入住。入住福容徠旅系列皆可免費享用交誼廳零食與飲品，讓假期更加愜意。此外，福容購9好康線上平台即日起至9月29日推出指定選品8折起優惠，9月9日、9月19日與9月29日單筆滿999元現折99元，滿1,999元再贈99元購物金，讓無法遠行的旅人也能在家品味優質好物。
福容福隆店「福容福隆夜市」與「寶島食光－夯肉趣」
活動時間：2026/09/25-2026/09/27
活動內容（含優惠細節）：
- 夜市遊戲：套圈圈、麻將賓果、釣魚樂等親子遊戲熱鬧登場。
- 田園西餐廳「寶島食光－夯肉趣」：每人1,280元+10%起，賞月、逛夜市、吃燒肉一次滿足。
- 會員限定住房：中秋住房雙人入住含早餐每晚8,688元起。
福容大飯店 福隆店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容桃園機捷A8店「金秋序曲．夏月盛宴」
活動時間：2026/09/25-2026/09/28
活動內容（含優惠細節）：
- 燒烤吃到飽：每位1,380元+10%起，享用炭烤松葉蟹腿、慢烤牛肉串、培根三星蔥捲、孜然羊肉串及鮮蝦小卷等燒烤吃到飽。
- 滿額贈禮：四位成人以上同行並全額支付訂金，再加贈福容月餅六入組禮盒。
福容大飯店 桃園機捷A8店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容高雄店「2026福容中秋燒烤盛宴」
活動時間：即日起至2026/09/30
活動內容（含優惠細節）：
- 歡聚分享餐：4～6人歡聚分享2,888元起。
- 會員折扣：會員享分級折扣最高88折。
福容大飯店 高雄店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
嘉義福容voco酒店「雙切檯×Live炭烤」與「JOIN'S CAFÉ & BISTRO中秋節雙人分享餐」
活動時間：2026/09/25-2026/09/27晚間
活動內容（含優惠細節）：
- 雙切檯×Live炭烤：現場炭烤戰斧牛排、原隻乳豬，搭配烤蝦、戰斧豬、牛小排、東石鮮蚵等澎湃海鮮與肉品，成人1,580元+10%。
- JOIN'S CAFÉ & BISTRO雙人分享餐：699元+10%起，團圓餐桌從炭烤香氣延伸至甜點與特調飲品。
嘉義福容voco酒店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容桃園「國際陶藝與在地創作展」與「樂齡優惠」
活動時間：即日起至2026/09/20
活動內容（含優惠細節）：
- 展覽免費參觀：推出國際陶藝與在地創作展，免費參觀至9月20日。
- 樂齡港點優惠：週一至週四樂齡族憑證享港點65折。
福容大飯店 桃園店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容淡水漁碼店「八里柚香‧五星旬味入饌」
活動內容（含優惠細節）：
- 八里柚香主題料理：攜手八里區農會嚴選在地文旦柚推出【梅花豚佐柚露】420元+10%、【柚香翠玉鮮蝦仁】480元+10%、甜點【柚香蜜語蛋糕】200元+10%。
福容大飯店 淡水漁人碼頭店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容花蓮店「中秋節慶活動」
活動時間：2026/09/25-2026/09/26
活動內容（含優惠細節）：
- 9/25 16:00 精品區「月球DIY繪畫活動」。
- 9/25 19:00 三樓泳池「喝啤酒大賽」。
- 9/26 16:30 瑪大藝術恆舞集阿美族舞蹈演出。
福容大飯店 花蓮店
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容麗寶T11 T12 hotel住宿方案
活動內容（含優惠細節）：
- 住宿方案：雙人6,888元起、四人9,888元起，結合麗寶樂園與OUTLET。
福容大飯店 麗寶T11 T12 hotel
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容徠旅連鎖「中秋徠相聚」連假專案
活動內容（含優惠細節）：
- 林口店：雙人入住3,600元起。
- 中壢店（IKEA主題客房）：雙人3,500元起。
- 水里店：雙人4,300元起。
- 高雄店：雙人4,900元起。
- 墾丁店：雙人4,300元起。
- 澎湖店：雙人5,500元起（每人最低1,750元起）。
- 免費權益：凡入住福容徠旅系列，皆可享交誼廳免費零食及飲品。
福容徠旅連鎖（林口店、中壢店、水里店、高雄店、墾丁店、澎湖店）
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
福容購9好康 線上購物優惠
活動時間：即日起至2026/09/29
活動內容（含優惠細節）：
- 指定選品8折起。
- 9/9、9/19、9/29三日限定：單筆滿999元現折99元。
- 滿額贈：活動期間單筆消費滿1,999元再贈99元福容購物金。
網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/
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