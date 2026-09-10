中秋國慶連假吃烤肉！福容大飯店推松葉蟹吃到飽與住宿1750元起

中秋與國慶連假即將接力登場，福容大飯店串聯全台各館推出秋季住宿與餐飲優惠！除了松葉蟹腿、戰斧牛排炭烤吃到飽，福容徠旅更推出雙人入住每人最低1,750元起的超值方案。資深編輯 李維唐 表示：「這次福容大飯店整合了全台山海旅宿與在地美食，從夜市遊戲到五星旬味應有盡有，是連假規劃行程的絕佳參考。」

秋意的微風捎來濃厚的節慶氣息，中秋與國慶連假相繼登場，正是褪去日常疲憊、展開一場療癒旅行的最佳時刻。空氣中悄悄瀰漫著炭烤的誘人香氣與旬味的甘甜，旅行不該只是倉促的奔波，更是一場關於味蕾、美學與放鬆身心的生活儀式。福容大飯店特別串聯全台各地館別，將節慶團聚、在地藝術、旬味美食與風格旅宿完美結合，為嚮往質感生活的旅人打造一站式的秋日假期提案，讓每一次的出遊都成為值得細細回味的優雅記憶。



▲福容大飯店花蓮店以節慶活動串起親子與文化體驗，9月26日下午4點半由瑪大藝術恆舞集舞者於飯店大廳帶來精彩的阿美族傳統舞蹈演出。 圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

澎湃燒烤饗宴登場，品嚐高質感奢華旬味

中秋時節的重頭戲莫過於澎湃的燒烤饗宴。福容桃園機捷A8店於9月25日至9月28日推出金秋序曲夏月盛宴，每位1,380元加10%起，讓旅人無需親自動手繁複生火，即可優雅享受炭烤松葉蟹腿、慢烤牛肉串、培根三星蔥捲、孜然羊肉串與鮮蝦小卷等無上限供應的精緻燒烤，四位成人以上同行並付訂更享加贈六入組月餅禮盒優惠。



喜愛熱鬧氣氛的旅人則不能錯過福容福隆店於9月25日至9月27日打造的福容福隆夜市，田園西餐廳同步推出寶島食光夯肉趣，每人1,280元加10%起，能一邊體驗套圈圈與麻將賓果等童趣遊戲，一邊品嚐現烤美味。



嘉義福容voco酒店則於9月25日至9月27日晚間獻上雙切檯與Live炭烤，現場精緻切卸炭烤戰斧牛排與原隻乳豬，搭配東石鮮蚵等澎湃海鮮，成人每位1,580元加10%。南台灣的福容高雄店亦推出歡聚分享餐2,888元起，會員享最高88折優惠，輕鬆享受熱情歡樂的用餐時光。



▲福容大飯店福隆店田園西餐廳推出「宝島食光－夯肉趣」，現場師傅正在炭火上火熱烤肉，前方展示著擺設於冰塊上並點綴鮮檸檬片的大顆肥美鮮蚵，每人1,280元起。 圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲嘉義福容voco酒店JOIN'S CAFÉ & BISTRO推出中秋節雙人分享餐，精美堆疊成塔的澎湃串燒與調飲組合，699元+10%起。 圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

當令柚香與藝文巡禮，漫遊城市與山海之間

除了舌尖上的燒烤香氣，人文藝術與季節食材更為秋日旅程添上細膩質感。福容淡水漁碼店攜手八里區農會，嚴選在地文旦柚推出八里柚香五星旬味入饌主題料理，包含梅花豚佐柚露420元加10%、柚香翠玉鮮蝦仁480元加10%與甜點柚香蜜語蛋糕200元加10%，旅人可在淡水夕照下品嚐果香濃郁的當季佳餚。



福容桃園則將藝術融入旅程，推出國際陶藝與在地創作展，免費參觀至9月20日，週一至週四樂齡族憑證更可享港點65折。若想感受東海岸的獨特活力，福容花蓮店於9月25日舉辦月球DIY繪畫與夜間喝啤酒大賽，9月26日更邀請瑪大藝術恆舞集帶來阿美族舞蹈演出，開啟多元的文化體驗。喜愛樂園與購物行程的家庭，福容麗寶T11與T12店則推出雙人6,888元起、四人9,888元起的住宿方案，無縫串聯麗寶樂園與OUTLET購物中心。



▲福容大飯店淡水漁碼店攜手八里區農會，嚴選在地優質文旦柚推出視覺感十足的層次甜點【柚香蜜語蛋糕】，200元+10%。 圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

風格旅宿漫遊全台，享受自由自在的秋日步調

偏好輕盈慢活步調的旅人，福容徠旅連鎖推出的中秋徠相聚專案提供多元的城市與山海提案。林口店主打都會美食與購物探索，雙人入住3,600元起；中壢店設有特色IKEA主題客房，雙人3,500元起，極為適合家庭溫馨同遊；山林環繞的水里店雙人4,300元起，是踏上鐵道漫遊的絕佳起點；高雄店鄰近六合夜市，雙人4,900元起，能輕鬆踏尋港都美食；墾丁店雙人4,300元起，打造碧海藍天的悠閒海岸時光；澎湖店則以網美系質感空間迎賓，雙人5,500元起，換算下來每人最低僅需1,750元起即可輕鬆入住。入住福容徠旅系列皆可免費享用交誼廳零食與飲品，讓假期更加愜意。此外，福容購9好康線上平台即日起至9月29日推出指定選品8折起優惠，9月9日、9月19日與9月29日單筆滿999元現折99元，滿1,999元再贈99元購物金，讓無法遠行的旅人也能在家品味優質好物。



▲福容徠旅連鎖推出「中秋徠相聚」連假專案，提供適合全家大小輕鬆拉著行李拉桿入住的溫馨質感空間，雙人入住最低3,500元起。 圖／福容大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





福容福隆店「福容福隆夜市」與「寶島食光－夯肉趣」

活動時間：2026/09/25-2026/09/27

活動內容（含優惠細節）：

夜市遊戲：套圈圈、麻將賓果、釣魚樂等親子遊戲熱鬧登場。

田園西餐廳「寶島食光－夯肉趣」：每人1,280元+10%起，賞月、逛夜市、吃燒肉一次滿足。

會員限定住房：中秋住房雙人入住含早餐每晚8,688元起。

福容大飯店 福隆店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容桃園機捷A8店「金秋序曲．夏月盛宴」

活動時間：2026/09/25-2026/09/28

活動內容（含優惠細節）：

燒烤吃到飽：每位1,380元+10%起，享用炭烤松葉蟹腿、慢烤牛肉串、培根三星蔥捲、孜然羊肉串及鮮蝦小卷等燒烤吃到飽。

滿額贈禮：四位成人以上同行並全額支付訂金，再加贈福容月餅六入組禮盒。

福容大飯店 桃園機捷A8店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容高雄店「2026福容中秋燒烤盛宴」

活動時間：即日起至2026/09/30

活動內容（含優惠細節）：

歡聚分享餐：4～6人歡聚分享2,888元起。

會員折扣：會員享分級折扣最高88折。

福容大飯店 高雄店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

嘉義福容voco酒店「雙切檯×Live炭烤」與「JOIN'S CAFÉ & BISTRO中秋節雙人分享餐」

活動時間：2026/09/25-2026/09/27晚間

活動內容（含優惠細節）：

雙切檯×Live炭烤：現場炭烤戰斧牛排、原隻乳豬，搭配烤蝦、戰斧豬、牛小排、東石鮮蚵等澎湃海鮮與肉品，成人1,580元+10%。

JOIN'S CAFÉ & BISTRO雙人分享餐：699元+10%起，團圓餐桌從炭烤香氣延伸至甜點與特調飲品。

嘉義福容voco酒店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容桃園「國際陶藝與在地創作展」與「樂齡優惠」

活動時間：即日起至2026/09/20

活動內容（含優惠細節）：

展覽免費參觀：推出國際陶藝與在地創作展，免費參觀至9月20日。

樂齡港點優惠：週一至週四樂齡族憑證享港點65折。

福容大飯店 桃園店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容淡水漁碼店「八里柚香‧五星旬味入饌」

活動內容（含優惠細節）：

八里柚香主題料理：攜手八里區農會嚴選在地文旦柚推出【梅花豚佐柚露】420元+10%、【柚香翠玉鮮蝦仁】480元+10%、甜點【柚香蜜語蛋糕】200元+10%。

福容大飯店 淡水漁人碼頭店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容花蓮店「中秋節慶活動」

活動時間：2026/09/25-2026/09/26

活動內容（含優惠細節）：

9/25 16:00 精品區「月球DIY繪畫活動」。

9/25 19:00 三樓泳池「喝啤酒大賽」。

9/26 16:30 瑪大藝術恆舞集阿美族舞蹈演出。

福容大飯店 花蓮店

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容麗寶T11 T12 hotel住宿方案

活動內容（含優惠細節）：

住宿方案：雙人6,888元起、四人9,888元起，結合麗寶樂園與OUTLET。

福容大飯店 麗寶T11 T12 hotel

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容徠旅連鎖「中秋徠相聚」連假專案

活動內容（含優惠細節）：

林口店：雙人入住3,600元起。

中壢店（IKEA主題客房）：雙人3,500元起。

水里店：雙人4,300元起。

高雄店：雙人4,900元起。

墾丁店：雙人4,300元起。

澎湖店：雙人5,500元起（每人最低1,750元起）。

免費權益：凡入住福容徠旅系列，皆可享交誼廳免費零食及飲品。

福容徠旅連鎖（林口店、中壢店、水里店、高雄店、墾丁店、澎湖店）

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

福容購9好康 線上購物優惠

活動時間：即日起至2026/09/29

活動內容（含優惠細節）：

指定選品8折起。

9/9、9/19、9/29三日限定：單筆滿999元現折99元。

滿額贈：活動期間單筆消費滿1,999元再贈99元福容購物金。

網站/訂位連結：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/

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