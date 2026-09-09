全台最爆笑海上假期！康康全家登麗星郵輪探索星號開唱，秋冬買4晚送1晚優惠全攻略

綜藝天王康康首度攜全家登上麗星郵輪探索星號開唱，展現招牌歌曲與模仿秀。資深編輯李維唐表示，主題式郵輪假期結合頂級美食與巨星娛樂，正成為國人秋冬連假出遊的熱門首選。

金曲綜藝天王康康日前首度帶著全家大小一起登上麗星郵輪探索星號，開啟一段充滿歡笑與美饌的海上奢華假期。踏上郵輪，康康不僅對船上的各國頂級餐飲與每晚七樓大廳登場的精彩現場演出讚不絕口，更親自接下麥克風登上舞台，為現場旅客帶來一系列熱力四射的經典好歌。從〈恁姊仔住市內〉、〈快樂鳥日子〉、〈舞女〉一路唱到〈愛拼才會贏〉，熟悉的旋律一響起，瞬間引爆全場大合唱。不只展現極具穿透力的實力派唱功，康康更拿出招牌模仿秀看家本領，精準傳神地揣摩凌峰、洪榮宏、齊秦、伍佰、李宗盛及劉德華等跨時代歌手的聲音細節與台風，逗得全場觀眾座無虛席、歡聲雷動。



▲綜藝天王康康首度攜家人登上麗星郵輪探索星號，登台獻唱多首經典歌曲並帶來招牌模仿秀。 圖／麗星夢 StarDream Cruises提供；窩客島編輯李維唐整理

康康女兒驚喜登場，父女默契合唱打造極致溫馨現場

這場海上星光演唱會的震撼亮點，莫過於康康的女兒 Alyssa 驚喜現身舞台。年紀輕輕的 Alyssa 完全不怯場，以極具感染力的笑容與父親默契合唱〈按摩師昏倒了〉，更在現場大方分享了兩則逗趣笑話，展現出渾然天成的舞台魅力。父女倆自然幽默的互動為整座郵輪注入滿滿溫馨氣氛，也讓探索星號躍升為充滿歡笑與記憶點的歡樂郵輪。康康在表演後笑著分享，郵輪演出沒有大型字幕與提詞機，非常考驗歌手的硬實力與歌詞記憶力，所幸當晚展現出完美零缺失的專業表演，讓全場旅客享受了一場難忘的視聽盛宴。



▲女兒 Alyssa 驚喜現身登台，與康康攜手演唱並分享笑話，父女逗趣互動引爆全場笑聲。 圖／麗星夢 StarDream Cruises提供；窩客島編輯李維唐整理

多元主題航次接棒登場，融合音樂文化與中秋極致饗宴

除了令人大呼過癮的星光演出，探索星號更持續推出多元主題航次，滿足各類客群的旅遊憧憬。2026年8月23日登場的「原住民主題航次」特別邀請金曲歌后紀曉君、人氣歌手巴大雄與葛西瓦登船，藉由音樂文化交流展現台灣原住民族豐富的人文底蘊。廣受家庭客喜愛的「星海夏令營」與國寶級霹靂布袋戲互動演出將一路熱鬧進行至2026年8月30日航次。2026年9月13日航次則由金曲歌手辛龍、玉女歌手方季惟及戲劇女神王瞳跨界聯手共演。到了親友團聚的中秋佳節，探索星號於2026年9月23日、2026年9月25日與2026年9月27日航次重磅推出升級版海景燒烤饗宴，讓旅客在清涼海風陪伴下歡度溫馨節慶。



▲康康於探索星號舞台上熱力開唱，熟悉旋律引發全場共鳴與歡呼。 圖／麗星夢 StarDream Cruises提供；窩客島編輯李維唐整理

旅展限定買4晚送1晚，秋冬連假輕鬆規劃質感海上奢華之旅

享有「舌尖上的郵輪」美譽的麗星郵輪探索星號，具備約2,000人載客量的舒適中型郵輪空間，帶給旅客不擁擠且極具质感的度假生活。配合國際旅展檔期，麗星郵輪推出限定優惠，凡購買秋冬指定航次即可享有「買4晚送1晚」的超值專案。旅客更能善用2026年10月24日至2026年10月26日的3天連假假期，輕鬆安排一趟充滿儀式感的郵輪輕旅行。自2025年3月起以基隆與高雄為航程據點的探索星號，結合頂級美饌、巨星演出與深度主題體驗，持續為每位追求生活質感的旅客塑造獨一無二的海上回憶。



▲麗星郵輪探索星號配合國際旅展推出秋冬指定航次「買4晚送1晚」限定優惠。 圖／麗星夢 StarDream Cruises提供；窩客島編輯李維唐整理

麗星郵輪探索星號「康康星光演唱會」與秋冬主題航次優惠

優惠內容：

旅展限定優惠：配合國際旅展推出秋冬指定航次「買4晚送1晚」限定優惠。

連假輕旅行提案：可善用 2026 年 10 月 24 日至 2026 年 10 月 26 日共 3 天連假安排郵輪假期。

活動亮點與主題航次時間：

星光演唱與模仿秀：綜藝天王康康攜家人登船獻唱〈恁姊仔住市內〉、〈快樂鳥日子〉、〈舞女〉與〈愛拼才會贏〉等曲目，並帶來凌峰、洪榮宏、齊秦、伍佰、李宗盛及劉德華等歌手之模仿秀。女兒 Alyssa 亦登台合唱〈按摩師昏倒了〉與分享笑話。

原住民主題航次（2026年8月23日）：邀請金曲歌后紀曉君、人氣歌手巴大雄與葛西瓦登船表演。

星海夏令營與霹靂布袋戲（即日起至2026年8月30日航次）：提供親子分齡體驗與國寶級布袋戲互動演出。

跨界共演主題航次（2026年9月13日）：由金曲歌手辛龍、玉女歌手方季惟及戲劇女神王瞳聯手演出。

中秋極致饗宴（2026年9月23日、9月25日、9月27日航次）：推出升級版海上海景燒烤大餐（BBQ）。

銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永信旅行社、永業旅行社、良友旅行社、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊及 AsiaYo。

看完藝人同款的海上奢華行程介紹，若您正在尋找更多連假出遊的靈感，歡迎繼續閱讀相關報導

推薦閱讀：Kitty迷去關西必衝！CRONOS攜手 Hello Kitty推出潮流健身穿搭與大阪快閃見面會

推薦閱讀：買藥妝不能現場退稅？2026日本退稅新制11月上路，託運前少一步驟「錢錢直接泡湯」

推薦閱讀：名古屋PARCO全新開幕！航海王草帽商店與哥吉拉限定公仔搶先看，動漫迷必訪地標攻略。