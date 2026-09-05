Kitty迷去關西必衝！CRONOS攜手 Hello Kitty推出潮流健身穿搭與大阪快閃見面會

日本運動潮流品牌 CRONOS與 Hello Kitty推出第二彈限定聯名服飾與周邊，資深編輯李維唐表示，這次極簡風格與萌感意象的跨界融合，展現出機能服飾打入日常潮流穿搭的精準市場眼光。

去日本旅遊逛街又有全新的潮流打卡亮點了。主打極簡，俐落且兼具設計感的日本人氣運動潮流品牌 CRONOS，正式宣佈與三麗鷗巨星 Hello Kitty展開第二次重磅跨界合作。全系列商品將於2026年9月12日星期六起，在全日本實體門市與官方線上商城同步開賣，把高質感的運動風格注入滿滿的萌感，為日常穿搭與健身生活帶來全新選擇。



▲CRONOS 與 Hello Kitty 聯名系列推出極簡風格拉鍊連帽衫，印花短袖 T 恤及造型長襪等多款潮牌運動單品。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理

運動潮流遇上可愛巨星，打造質感滿分的生活穿搭

對於越來越注重穿搭質感的人來說，運動服飾早已不只是健身房裡的專利，更是展現個人風格的日常私服。這次聯名系列完全打破了機能服與休閒服的界線，推出了男女皆可穿著的男女通用版型寬鬆連帽衫，售價17,600日圓，約折合新台幣3,870元。寬版短袖 T恤售價12,100日圓，短版 T恤售價11,000日圓，運動緊身褲售價10,780日圓。全系列採用彈性極佳的高科技面料與精細縫線，不論是高強度訓練還是日常外出穿搭都舒適有型，非常適合情侶，閨蜜或家人一起搭配姐妹裝或情侶穿搭。



▲男女模特兒親身示範 CRONOS 與 Hello Kitty 聯名短袖 T 恤，展現兼具機能與日常休閒的極簡穿搭風格。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理

超卡哇伊周邊配件加持，健身包裡的焦點單品

除了好穿又好搭的服飾之外，這次的聯名生活周邊更是讓人眼睛一亮。推出透氣百搭的運動長襪，售價2,200日圓。吸水大尺寸運動毛巾，售價8,800日圓。最受矚目的莫過於手拿啞鈴造型的 Hello Kitty聯名娃娃玩偶鑰匙圈，售價4,950日圓，提供經典紅與酷炫黑兩種啞鈴配色選擇。把原本硬派的重訓器材化為軟萌配件，掛在運動提包上絕對能成為全場注目焦點。



▲全系列穿搭實著展示，包含短版上衣，高腰運動緊身褲與運動連帽外套，提供多元的健身與街頭穿搭選擇。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理

大阪心齋橋店新開幕， Hello Kitty親臨現場辦見面會

近期計畫前往關西旅遊的朋友更不能錯過，全新打造的 CRONOS大阪心齋橋門市也將在2026年9月12日正式盛大開幕。為了慶祝新店落成與聯名發售，官方特別選定於2026年9月19日星期六，在心齋橋門市舉辦 Hello Kitty現場見面會活動。當天預計舉辦13點00分，14點30分與16點00分共3個場次，門市部位於大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-5-21。想要近距離感受 Hello Kitty活潑魅力的粉絲，可以隨時關注 CRONOS官方網站獲得最新入場規範。

拓展全日本時尚版圖，引領機能美學新風潮

CRONOS自創立以來，憑藉獨樹一格的現代美學風靡無數運動愛好者，甚至邀請到知名藝人 UJI（ユージ）擔任總監，打造出高爾夫時尚系列 CRONOS BLACK。品牌在日本各地佈局迅速，門市涵蓋東京表參道，銀座 GINZA SIX，名古屋榮，大阪北堀江，福岡等精華商圈。光是近年就陸續插旗梅田，鹿兒島，吉祥寺等熱點，並將於2026年9月12日再添心齋橋門市，持續將運動結合時尚的生活態度推廣至每個角落。



▲聯名系列亮點配件包含運動造型 Hello Kitty 娃娃吊飾與滿版圖騰毛巾，展現可愛與硬派兼具的運動潮流感。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理





CRONOS × Hello Kitty 聯名系列開賣與心齋橋店盛大開幕見面會

活動時間：

聯名系列開賣日期： 2026年9月12日星期六起正式上市

Hello Kitty見面會時間： 2026年9月19日星期六，共三個場次（13點00分，14點30分，16點00分）

活動內容：

聯名商品開賣： 於全日本 CRONOS實體門市及官方線上商店販售，包含連帽衫，寬版 T恤，短版 T恤，緊身褲，運動長襪，大尺寸運動毛巾及啞鈴造型娃娃吊飾等單品。

實體見面會： 為慶祝 CRONOS心齋橋店於2026年9月12日盛大開幕，9月19日將舉辦 Hello Kitty現場互動見面會。

CRONOS 心齋橋店

地址： 〒542-0085 大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-5-21

門市亮點： 2026年9月12日全新開幕，為心齋橋商圈重點新據點

官方網站： cronos-fit.com





備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





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