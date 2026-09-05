> 旅遊 > Kitty迷去關西必衝！CRONOS攜手 Hello Kitty推出潮流健身穿搭與大阪快閃見面會

Kitty迷去關西必衝！CRONOS攜手 Hello Kitty推出潮流健身穿搭與大阪快閃見面會

Hello Kitty聯名大阪心齋橋Hello Kitty見面會關西自由行購物
2026-09-05 07:40文字：編輯 李維唐 圖片提供:株式会社ワールドフィット
編輯 李維唐

編輯 李維唐

日本運動潮流品牌 CRONOS與 Hello Kitty推出第二彈限定聯名服飾與周邊，資深編輯李維唐表示，這次極簡風格與萌感意象的跨界融合，展現出機能服飾打入日常潮流穿搭的精準市場眼光。

去日本旅遊逛街又有全新的潮流打卡亮點了。主打極簡，俐落且兼具設計感的日本人氣運動潮流品牌 CRONOS，正式宣佈與三麗鷗巨星 Hello Kitty展開第二次重磅跨界合作。全系列商品將於2026年9月12日星期六起，在全日本實體門市與官方線上商城同步開賣，把高質感的運動風格注入滿滿的萌感，為日常穿搭與健身生活帶來全新選擇。

▲CRONOS 與 Hello Kitty 聯名系列推出極簡風格拉鍊連帽衫，印花短袖 T 恤及造型長襪等多款潮牌運動單品。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理
▲CRONOS 與 Hello Kitty 聯名系列推出極簡風格拉鍊連帽衫，印花短袖 T 恤及造型長襪等多款潮牌運動單品。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理

運動潮流遇上可愛巨星，打造質感滿分的生活穿搭

對於越來越注重穿搭質感的人來說，運動服飾早已不只是健身房裡的專利，更是展現個人風格的日常私服。這次聯名系列完全打破了機能服與休閒服的界線，推出了男女皆可穿著的男女通用版型寬鬆連帽衫，售價17,600日圓，約折合新台幣3,870元。寬版短袖 T恤售價12,100日圓，短版 T恤售價11,000日圓，運動緊身褲售價10,780日圓。全系列採用彈性極佳的高科技面料與精細縫線，不論是高強度訓練還是日常外出穿搭都舒適有型，非常適合情侶，閨蜜或家人一起搭配姐妹裝或情侶穿搭。

▲男女模特兒親身示範 CRONOS 與 Hello Kitty 聯名短袖 T 恤，展現兼具機能與日常休閒的極簡穿搭風格。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理
▲男女模特兒親身示範 CRONOS 與 Hello Kitty 聯名短袖 T 恤，展現兼具機能與日常休閒的極簡穿搭風格。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理

超卡哇伊周邊配件加持，健身包裡的焦點單品

除了好穿又好搭的服飾之外，這次的聯名生活周邊更是讓人眼睛一亮。推出透氣百搭的運動長襪，售價2,200日圓。吸水大尺寸運動毛巾，售價8,800日圓。最受矚目的莫過於手拿啞鈴造型的 Hello Kitty聯名娃娃玩偶鑰匙圈，售價4,950日圓，提供經典紅與酷炫黑兩種啞鈴配色選擇。把原本硬派的重訓器材化為軟萌配件，掛在運動提包上絕對能成為全場注目焦點。

▲全系列穿搭實著展示，包含短版上衣，高腰運動緊身褲與運動連帽外套，提供多元的健身與街頭穿搭選擇。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理
▲全系列穿搭實著展示，包含短版上衣，高腰運動緊身褲與運動連帽外套，提供多元的健身與街頭穿搭選擇。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理

大阪心齋橋店新開幕， Hello Kitty親臨現場辦見面會

近期計畫前往關西旅遊的朋友更不能錯過，全新打造的 CRONOS大阪心齋橋門市也將在2026年9月12日正式盛大開幕。為了慶祝新店落成與聯名發售，官方特別選定於2026年9月19日星期六，在心齋橋門市舉辦 Hello Kitty現場見面會活動。當天預計舉辦13點00分，14點30分與16點00分共3個場次，門市部位於大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-5-21。想要近距離感受 Hello Kitty活潑魅力的粉絲，可以隨時關注 CRONOS官方網站獲得最新入場規範。

拓展全日本時尚版圖，引領機能美學新風潮

CRONOS自創立以來，憑藉獨樹一格的現代美學風靡無數運動愛好者，甚至邀請到知名藝人 UJI（ユージ）擔任總監，打造出高爾夫時尚系列 CRONOS BLACK。品牌在日本各地佈局迅速，門市涵蓋東京表參道，銀座 GINZA SIX，名古屋榮，大阪北堀江，福岡等精華商圈。光是近年就陸續插旗梅田，鹿兒島，吉祥寺等熱點，並將於2026年9月12日再添心齋橋門市，持續將運動結合時尚的生活態度推廣至每個角落。

▲聯名系列亮點配件包含運動造型 Hello Kitty 娃娃吊飾與滿版圖騰毛巾，展現可愛與硬派兼具的運動潮流感。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理
▲聯名系列亮點配件包含運動造型 Hello Kitty 娃娃吊飾與滿版圖騰毛巾，展現可愛與硬派兼具的運動潮流感。圖／CRONOS提供；窩客島編輯李維唐整理


CRONOS × Hello Kitty 聯名系列開賣與心齋橋店盛大開幕見面會  

活動時間：  

  • 聯名系列開賣日期： 2026年9月12日星期六起正式上市
  • Hello Kitty見面會時間： 2026年9月19日星期六，共三個場次（13點00分，14點30分，16點00分）  

活動內容：  

  • 聯名商品開賣： 於全日本 CRONOS實體門市及官方線上商店販售，包含連帽衫，寬版 T恤，短版 T恤，緊身褲，運動長襪，大尺寸運動毛巾及啞鈴造型娃娃吊飾等單品。  
  • 實體見面會： 為慶祝 CRONOS心齋橋店於2026年9月12日盛大開幕，9月19日將舉辦 Hello Kitty現場互動見面會。  

CRONOS 心齋橋店  

地址： 〒542-0085 大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-5-21  
門市亮點： 2026年9月12日全新開幕，為心齋橋商圈重點新據點  
官方網站： cronos-fit.com


備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。


為了讓計畫赴日旅遊或喜愛可愛穿搭的讀者能快速掌握資訊，特別整理了最詳細的商品與活動攻略

推薦閱讀：童年陰影變夢幻逸品！《玩具總動員》阿薛玩具一番賞，連「內斯比夫人」巴斯都神還原

推薦閱讀：被照到縮小燈？萬代全新指尖大小「戒指電子雞」登場，3款金屬配色美到像高級飾品

推薦閱讀：後座吃東西超克難？3COINS「5款車用好物」讓塞車變享受，追劇、喝飲料一架搞定

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
後座吃東西超克難？3COINS「5款車用好物」讓塞車變享受，追劇、喝飲料一架搞定
後座吃東西超克難？3COINS「5款車用好物」讓塞車變享受，追劇、喝飲料一架搞定
編輯 王瀅瀅
Hello Kitty迷搶爆！Her lip to首度聯名推出粉紅鼻子Kitty，代官山快閃與搶購攻略。
Hello Kitty迷搶爆！Her lip to首度聯名推出粉紅鼻子Kitty，代官山快閃與搶購攻略。
編輯 李維唐
11大台北快閃店全部免費逛！松菸史努比、華山咖波快閃店，天線寶寶 鏈鋸人快閃也要收。
11大台北快閃店全部免費逛！松菸史努比、華山咖波快閃店，天線寶寶 鏈鋸人快閃也要收。
編輯 鄭亦庭
追星打卡新地標！Netflix現象級獵魔女團快閃台中，魂門舞台與限定週邊完整開箱。
追星打卡新地標！Netflix現象級獵魔女團快閃台中，魂門舞台與限定週邊完整開箱。
編輯 李維唐
牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店快閃高雄台北！沉浸式體驗流程與抽賞攻略搶先看。
牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店快閃高雄台北！沉浸式體驗流程與抽賞攻略搶先看。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊